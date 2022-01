–

SINDICAL | Xix贸n (Gij贸n) | Reportaje gr谩fico de CNT Xix贸n: pancarta que se llev贸 al juzgado el d铆a del juicio | Extra铆do del cnt n潞 429

En su comienzo parec铆a un conflicto m谩s de los muchos que llegaron por el 2016. En aquel momento el sindicato hab铆a experimentado un importante crecimiento. Hab铆a varios conflictos en movimiento, sobre todo en el sector de la hosteler铆a, en el que prima la acci贸n en la calle con piquetes, pegadas de carteles, reparto de pasquines y difusi贸n por redes sociales.

En este contexto empiezan a suceder varias cosas. Por un lado aumentaron las hostilidades hacia el sindicato por parte de la Brigada de Informaci贸n, instando a los empresarios con los que ten铆amos conflicto a que denunciasen cada una de nuestras acciones. Por otro lado aparece el caso de la compa帽era de la pasteler铆a La Suiza.

El conflicto comenz贸 porque esta trabajadora quer铆a reclamar unas cantidades que se le deb铆an en concepto de horas extras y vacaciones, as铆 como finalizar la relaci贸n laboral. Cuando quedamos con ella nos encontramos a una persona machacada y aterrada de tener que volver a su puesto de trabajo tras una baja por maternidad. Deuda econ贸mica generada por las jornadas interminables y el no disfrute de las vacaciones, trato insoportable con comentarios humillantes e indecorosos sobre su cuerpo, con insinuaciones y todo para despu茅s subestimarla. Una situaci贸n que era inaceptable y que, arm谩ndose de valor y con el apoyo del sindicato, la compa帽era decidi贸 afrontar.

La sentencia del caso la suiza, injusta y desproporcionada, viene orquestada por la confluencia de distintas partes interesadas: empresarios, polic铆a, fiscal铆a y jueces.

Desde el comienzo se intent贸 una salida digna de la empresa. De este modo, nos comunicamos con el empresario para que le pagase a la trabajadora lo que todav铆a le deb铆a. El di谩logo fue imposible: insultos, actitud amenazante, prepotente y ninguna intenci贸n de tratar con nosotres. Finalmente nos deriv贸 a su abogado. En vista de la imposibilidad de comunicaci贸n, decidimos sacar el conflicto a la calle y comenzar una campa帽a de acci贸n sindical.

Mientras dur贸 el conflicto y despu茅s vimos una acumulaci贸n de irregularidades y pr谩cticas bastante cuestionables: denuncias falsas, suplantaci贸n de identidad, denuncias por obstrucci贸n a la administraci贸n de justicia鈥 Incluso se trat贸 de ilegalizar el sindicato, denunciado por asociaci贸n il铆cita.

El proceso judicial ha sido largo y complejo. Se abri贸 contra m谩s de treinta personas por delitos de muy diversa 铆ndole: injurias, calumnias, coacciones, amenazas, obstrucci贸n a la justicia, extorsi贸n. Al final solo se abri贸 juicio oral contra las ochos condenadas. Para ellas, la fiscal铆a ped铆a coacciones y obstrucci贸n a la justicia y 60.000 euros. En definitiva, se conden贸 por los delitos que ped铆a la fiscal铆a pero con una indemnizaci贸n de 150.000 euros.

Esta sentencia, injusta y desproporcionada, viene orquestada por la confluencia de distintas partes interesadas (empresarios, polic铆a, fiscal铆a y jueces). Si condenan a ocho personas es porque no pueden condenar al sindicato entero. Si hay algo que no nos pueden perdonar son las victorias que est谩bamos consiguiendo, sobre todo en el sector de la hosteler铆a, que hist贸ricamente no se prestaba a la conflictividad.

En lo que va de a帽o nos llamaron dos veces a juicio. El primero tuvo que ser aplazado de enero a abril por el COVID-19. El segundo se celebr贸 en mayo y en junio sali贸 la resoluci贸n. Nos condenaban. Lejos de amedrentarnos decidimos tirar para adelante. En asamblea decidimos socializar el conflicto lo m谩ximo posible y hacer la manifestaci贸n del 10 de julio para hacer una demostraci贸n de fuerza, solidaridad y apoyo mutuo. Con tres semanas para organizarlo todo, ese mismo d铆a comenzamos a avisar a otros sindicatos de la CNT y a preparar toda la campa帽a por redes, carteler铆a incluida.

La solidaridad recibida seg煤n se acercaba el d铆a aumentaba, lo que prest谩banos pola vida. Nos escribieron desde colectivos y sindicatos de Asturies. Adem谩s de compas de otras regionales, llegaron mensajes de apoyo desde muchos otros lugares y organizaciones, como la FAGC o la FAU. La campa帽a por redes estaba en buen camino.

Llegado el d铆a 10, empezamos temprano con los 煤ltimos preparativos. Pasadas las 11 arribaron los primeros autobuses. En cuesti贸n de minutos se llen贸 de compas de las regionales de Centro, Norte y Arag贸n-Rioja. Llegada la hora fuimos a la cercana plaza de El Humedal, donde la cantidad de gente no decepcionaba. Arrancamos la manifestaci贸n al grito de 芦隆Absoluci贸n CNT Xix贸n!禄, 芦隆Aqu铆 est谩 la anarcosindical!禄, entre otras muchas consignas, con un enorme bloque rojinegro a la cabeza, seguido de una gran cantidad de otros colectivos y sindicatos. Resonaban los cohetes, gritos en solidaridad y A las barricadas desde una gaita. Fuimos en direcci贸n a la estatua de Pelayo, abarrotada de turistas. Se quedaron sorprendidos al ver la enorme manifestaci贸n. De ah铆 seguimos por las calles del hist贸rico barrio de Cimavilla y luego bajamos hacia la playa de San Lorenzo para finalizar en la plaza de El Parch铆s. All铆 se leyeron varios discursos de algunxs compas que est谩n acusadxs, el secretario general del sindicato de Gij贸n y un compa de la CNT de Zaragoza. Para la prensa local esto no existi贸, apenas lo mencionaron o lo hicieron mintiendo, minimizando la cantidad de participantes. Se ve que una manifestaci贸n de la CNT junto a diversos colectivos con cerca de dos mil asistentes en pleno Julio no es algo relevante.

Si condenan a ocho sindicalistas es porque no pueden condenar a toda la organizaci贸n.

Para nosotrxs esta manifestaci贸n signific贸 mucho. No solo nos ha dado motivaci贸n y 谩nimo cuando los necesit谩bamos, sino que fue tambi茅n una demostraci贸n de que no vamos a tolerar las injusticias sufridas. Estamos muy agradecidxs a todxs lxs compas que se pegaron un buen madrug贸n para estar aqu铆 en una manifestaci贸n que solo dur贸 cuarenta y cinco minutos. Quienes no saben qu茅 son la solidaridad y el apoyo mutuo nunca podr谩n entenderlo.

Mirando un poco hacia el futuro, vamos a seguir con la campa帽a del aceite y dando charlas para difundir m谩s el caso, como la del Alcuentru d麓Escritos Llibertarios de Le贸n. Se est谩 trabajando en diferentes eventos pero se est谩 a expensas de las situaciones sanitarias. En principio continuamos a la espera del recurso. Pero si la cosa no mejora, no descartamos hacer m谩s manifestaciones u otras acciones.