脷ltimamente est谩 de moda hablar del espionaje, las operaciones Kitchen y las cloacas del estado鈥 Son mecanismos oscuros que usan quienes aspiran a una cuota de poder para enfrentarse unos a otros.

Sin embargo, para la clase trabajadora que rechaza el poder y las relaciones de dominaci贸n, eso no corre por las cloacas. La mierda circula a pie de calle, a la vista de todo el mundo. A la burgues铆a no le hace falta esconderse a la hora de criminalizar la autodefensa obrera, ya que gestiona todo lo que necesita: centros de trabajo, tribunales y polic铆a.

Por muchos medios puedes o铆r hablar del caso La Suiza, la mayor铆a diciendo que se ha condenado a 6 sindicalistas y que se ha hecho justicia, que se las condena a 3 a帽os y medio por delitos de coacciones graves y obstrucci贸n a la justicia, pero 驴qu茅 significa esto? Nada realmente y, a la vez, todo lo que quieran que ello signifique. Condenan as铆 la acci贸n sindical y la defensa a una trabajadora de los abusos de la patronal.

Causa del conflicto

Este conflicto empez贸 en 2017 cuando la trabajadora de la pasteler铆a La Suiza contacto con la CNT Xix贸n. Parec铆a un conflicto normal. Reclamar unas horas extra y unas vacaciones que le deb铆an, am茅n de buscar una salida digna de la empresa. La primera vez que nos reunimos con la trabajadora nos encontramos con una persona machacada y temerosa con volver a su puesto de trabajo tras la baja de maternidad, todo ello a causa de unas jornadas interminables, la ausencia de vacaciones y un trato insoportable con comentarios humillantes y opiniones sobre su cuerpo. Una situaci贸n que era inaceptable y que, arm谩ndose de valor y con el apoyo del sindicato, la compa帽era decidi贸 afrontar.

Contexto de la situaci贸n del sindicato en 2017

En aquella 茅poca el S.O.V. de Xix贸n hab铆a experimentado un numeroso crecimiento, hab铆a varios conflictos sindicales activos donde predominaba la acci贸n en la calle con piquetes, pegadas de carteles, repartos de pasquines y difusi贸n por redes sociales. Bajo este contexto empiezan a aumentar las hostilidades contra el sindicato, sobre todo por parte de la brigada de informaci贸n que animaba a la patronal a que denunciasen nuestras acciones, sobre todo a los que ten铆an conflicto con la CNT. Muchos de los conflictos activos eran del sector de la hosteler铆a donde hay trabajos muy precarios, la presencia sindical era pr谩cticamente inexistente y donde no se sol铆a plantar cara a los abusos, algo que no nos pod铆an perdonar.

Desarrollo del conflicto

Se comenz贸 tratando de contactar con el empresario. Esto result贸 imposible. Entonces intentamos hablar con el empresario en el centro de trabajo, pero fue en vano ya que se neg贸 a recibir al sindicato con la t铆pica actitud de 鈥渆n mi casa no entra un sindicato鈥. En vistas de que la empresa ignoraba nuestras peticiones de reuni贸n, se inici贸 la socializaci贸n del conflicto sac谩ndolo a la calle con una primera concentraci贸n el 1潞 Mayo acompa帽ada con una campa帽a por redes.

Tras esta situaci贸n el empresario accedi贸 a reunirse con el sindicato en el despacho de su abogado donde se expuso la tabla reivindicativa. No hubo acuerdo de ning煤n tipo con la empresa (porque 茅ramos ETA y porque la brigada de informaci贸n nos lo iba a cortar). Dado que no se lleg贸 a ning煤n acuerdo, se continu贸 con la acci贸n sindical. En la pr贸xima concentraci贸n empiezan las identificaciones. Ya ese mismo d铆a hab铆an tramitado la denuncia contra las compa帽eras. Al d铆a siguiente detienen a dos compa帽eras y a una tercera no porque est谩 fuera de Asturias (Situaci贸n que nos resulta curiosa ya que parece que, si te busca la polic铆a, basta con estar fuera de casa o de la regi贸n). La detenci贸n fue completamente irregular, con las t铆picas amenazas en la comisar铆a y comentarios del tipo 鈥測a vali贸 de todo eso de la CNT y la calle鈥. En la propia comisar铆a cuando se pregunt贸 por las detenciones afirmaron que ese no era el protocolo y que la brigada de informaci贸n 鈥渋ba a su bola鈥.

Tras esto, el conflicto fue in crescendo con concentraciones semanales con una gran participaci贸n, algunos con m谩s de 100 personas, donde pr谩cticamente todos eran comunicados a delegaci贸n de gobierno y por lo tanto con presencia policial, resulta llamativo que en concentraciones donde se comet铆an supuestos delitos, la polic铆a, siempre presente, nunca interviniese. Tambi茅n hubo un aumento importante identificaciones continuas, llamadas al trabajo a algunos militantes por parte de la polic铆a, sanciones, amenazas y coacciones. Entre ellas, un panfleto repartido por el empresario a los negocios de la zona con la foto de una trabajadora que se solidariz贸 con la compa帽era y en el que se pod铆a leer 鈥渃uidado con esta persona, est谩 con la CNT, que son los que atacan a los negocios del barrio鈥︹.

La pasteler铆a cierra en septiembre, pero el conflicto se mantiene activo debido a las denuncias interpuestas por la empresa.

Denuncias y juicio

Al inicio del proceso intentaron imputar a m谩s de una treintena de personas, militantes de CNT, de otros sindicatos, vecinas鈥 incluso se lleg贸 a denunciar al delegado de gobierno por no parar las acciones de la CNT. Finalmente fueron imputadas 8 personas, suponemos que en un intento de reducir lo absurdo del caso y hacerlo m谩s manejable para quienes lo tuviesen que juzgar.

Con el archivo de la denuncia por acoso sexual, que se archiva porque a pesar de que el testimonio de la trabajadora es completamente veros铆mil, se considera que no hay carga de prueba suficiente y as铆 lo recoge la sentencia, el empresario se viene arriba y demanda a la compa帽era por denuncia falsa, que tambi茅n se archiva, porque como se dice anteriormente, no se han podido probar los hechos lo cual no quiere decir que no hayan sucedido.

Siguiendo la l铆nea de lo absurdo, tambi茅n se denuncio a nuestro equipo jur铆dico por el contenido de los escritos de defensa, al psic贸logo que trataba a nuestra compa帽era por el contenido de sus informes, y recientemente a nuestra compa帽era por el contenido de su declaraci贸n en el juicio鈥

En 2021 se celebra el juicio donde condenan a 8 compa帽eras a 3 a帽os y medio de c谩rcel y a una multa de 150.000鈧 (ya se hab铆a depositado una fianza de 60.000鈧). Tras la salida de la sentencia se hizo la manifestaci贸n del 10 de Julio con una participaci贸n masiva tanto de compas desplazadas de las regionales Norte, Centro y Arag贸n-Rioja como la numerosas organizaciones sindicales, culturales y pol铆ticas del 谩mbito local. Este 2022 ha salido la resoluci贸n del recurso presentado el a帽o anterior, quedando finalmente en 6 personas condenadas.

Por todo ello, desde el sindicato de Xix贸n seguimos peleando, convocando otra manifestaci贸n para el pr贸ximo 24 de septiembre en Madrid. Hacemos un llamamiento a participaci贸n y a secundar la manifestaci贸n para defender lo que de verdad quieren erradicar, nuestro modelo de acci贸n sindical.

Desde CNT Xix贸n nos resulta curioso c贸mo en las entradas a la ciudad hay carteles que ponen 鈥淴ix贸n nun toler谩 la violencia machista鈥. Lo que no pone es que, a la hora de combatirla necesitas una buena red de apoyo, armarte de coraje y cogerte fuerte de la mano de tus compa帽eras porque depende de qui茅n seas y a qui茅n se帽ales, la juzgada y condenada puedes ser t煤. En cualquier caso, para quien est茅 dispuesta, la CNT siempre estar谩 ah铆..