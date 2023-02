–

De parte de Indymedia Argentina February 1, 2023 195 puntos de vista

Un fallo que favorece a las bandas criminales de derecha. La sala II de Casaci贸n, compuesta por los jueces Guillermo Yacobucci, 脕ngela Ledesma y Carlos Mahiques, absolvi贸 a cuatro de los siete miembros de la CNU, el grupo parapolicial que actu贸 en Mar del Plata, que hab铆an sido condenados en 2016. Impulsan una campa帽a de recolecci贸n de firmas en repudio.

Por Ail铆n Bullentini

鈥淧ara nosotros y para el proceso entero de juzgamiento de estos cr铆menes, este fallo es terrible鈥, dice Carlos D铆az. Carlos forma parte de la Asociaci贸n de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires y, como el resto de sus compa帽eres, est谩 preocupado por la decisi贸n que a fines de diciembre tom贸 la Sala II de la C谩mara de Casaci贸n Federal, de absolver cuatro de los siete integrantes de la Concentraci贸n Nacional Universitaria condenados por cr铆menes de lesa humanidad. Desde el organismo, impulsan una campa帽a de recolecci贸n de firmas en repudio y acudir谩n a la Corte Suprema de Justicia.

En diciembre de 2016, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata conden贸 a siete represores por la comisi贸n de cr铆menes de lesa humanidad cometidos en el marco del accionar de la CNU, una agrupaci贸n paramilitar y parapolicial que actu贸 como brazo represivo y asesino del Estado en los a帽os previos a la 煤ltima dictadura c铆vico-militar. El exfiscal Gustavo Demarchi, Mario Durquet y Fernando Otero recibieron prisi贸n perpetua por haber formado parte de una asociaci贸n il铆cita 鈥搇a CNU鈥 y ser considerados coautores de los homicidios en juicio 鈥搖nos 8鈥. Los hermanos Juan Pedro y Juan Carlos Asaro, Jos茅 Luis Granel y Roberto Justel recibieron penas de entre 3 y 7 a帽os de prisi贸n, al ser considerados part铆cipes de la agrupaci贸n criminal.

Aquel juicio fue hist贸rico porque fue el primero que repas贸 el accionar de la CNU, que solo en Mar del Plata asesin贸 a unas 50 personas. La sentencia fue apelada por todas las partes que intervinieron: mientras el Ministerio P煤blico Fiscal y las querellas discutieron las absoluciones de dos acusados 鈥揜a煤l Mole贸n y Ra煤l Viglizzo鈥, las defensas apuntaron contra la calificaci贸n de los hechos como cr铆menes de lesa humanidad, reclamaron la inconstitucionalidad de la figura de asociaci贸n il铆cita 鈥揺je del fallo condenatorio鈥 y discutieron las participaciones criminales de sus defendidos.

Seis a帽os despu茅s, en diciembre pasado, la Casaci贸n tom贸 el caso, que cay贸 en manos en una sala proclive a tratar con bondad a condenados y acusados de ejecutar el genocidio durante la 煤ltima dictadura: la Sala II, compuesta por los jueces Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques y 脕ngela Ledesma. Y su fallo, en este caso, no fue una excepci贸n.

Los dos demonios hechos fallo

As铆, con los votos de Ledesma y de Yacobucci, que lider贸 los argumentos, la Casaci贸n absolvi贸 a los hermanos Asaro, a Granel y a Justel 鈥搎ue ven铆an con las penas m谩s bajas desde Mar del Plata y 煤nicamente condenados por integrar la asociaci贸n il铆cita鈥. El fallo tambi茅n benefici贸 a Otero: si bien le confirmaron la perpetua, lo absolvieron por el homicidio de la docente Mar铆a del Carmen Maggi.

El camarista Yacobucci, cuya lectura adscripta a la teor铆a de los dos demonios ya es conocida en su devenir jur铆dico, consider贸 que no hubo elementos suficientes para probar la actuaci贸n criminal de los cuatro acusados en la asociaci贸n il铆cita. Y aunque no era material de discusi贸n, avanz贸 un poco m谩s y se anim贸 a plasmar lo que, en su opini贸n, fue la CNU. 鈥淪i bien algunos hechos aqu铆 juzgados constituyen -como se adelant贸- cr铆menes de lesa humanidad, esto no implica que la sola pertenencia a una organizaci贸n pol铆tica como la denominada CNU, o una agrupaci贸n profesional de abogados peronistas o una filial sindical 鈥揅GT- de la zona de Mar del Plata, determinen una imputaci贸n asociativa cuya ilicitud alcance la naturaleza de aquel tipo de il铆citos鈥, sostuvo en su voto.

鈥淵acobucci define a la CNU como una especie de grupo pol铆tico con determinada posici贸n ideol贸gica y ya. Decide ignorar el car谩cter parapolicial y paramilitar de esa patota, deja a un lado su raz贸n de ser violenta, represiva, persecutoria鈥, se帽al贸 el abogado C茅sar Sivo, representante de la querella de Familiares de Detenidos Desaparecidos del Centro y Sur de la provincia de Buenos Aires. 鈥淎s铆 en el fallo queda plasmada una lectura de los hechos en pos de los preceptos de la teor铆a de los dos demonios: en el gobierno hab铆a gente de derecha y del otro lado, gente de izquierda que ejerc铆a violencia en partes iguales y que eso, de por s铆, no es suficiente para acreditar comportamiento criminal鈥.

El peligroso efecto catarata

Seg煤n indic贸 Sivo, hay un elemento de la sentencia de la Casaci贸n que es 鈥渆xtremadamente perjudicial鈥 para el resto de las causas que analizan los cr铆menes de la CNU 鈥搇a sentencia por el segundo tramo est谩 en revisi贸n y un tercer tramo est谩 bajo instrucci贸n鈥 y las que revisan los delitos de lesa humanidad a lo largo y ancho del pa铆s: 鈥淐ambian el est谩ndar probatorio, es como si exigiesen que para considerar criminal a la CNU necesitaran una foto o un testamento, un delirio sobre todo en esta clase de hechos鈥, ampli贸 el abogado.

No bien supieron del fallo, desde Familiares iniciaron una campa帽a para recolectar firmas en repudio que ya cuenta con el apoyo de cientos de personas, colectivos y organismos de derechos humanos, y que contin煤a durante esta semana. 鈥淓sta sentencia de Casaci贸n tiene una gravedad equiparable al 2脳1 de la Corte鈥, denunci贸 Carlos D铆az.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/520077-el-fallo-que-es-un-nuevo-2-x-1?ampOptimize=1