AbsoluciónJóvenesDeLasVías #SoterremosLaInjusticia

Ya se aproxima el juicio de los J贸venes de las V铆as, ser谩 a finales de marzo y mucha gente desconoce la situaci贸n en la que se encuentran.

Creen que, conseguido el soterramiento de las v铆as, ese gran logro de lucha vecinal, todo est谩 cerrado, pero no, hay una herida abierta y es la acusaci贸n que pesa sobre estos j贸venes se帽alados por la polic铆a de forma aleatoria (v谩lido por la vergonzosa A脷N vigente Ley Mordaza) a los que piden 8 a帽os de c谩rcel y m谩s de 130.000鈧 por delitos que no cometieron.

Padres de uno de los muchachos

ESA NOCHE (como se titula el v铆deo que pod茅is buscar en youTube*) esa noche estuvimos m谩s de 2000 personas concentradas en las v铆as a las que la polic铆a no pod铆a controlar, seg煤n sus propias palabras, y donde ni siquiera fueron detenidos esos j贸venes. Ese fue el escenario de la acusaci贸n donde estuvimos miles de personas, pero a ellos los llamaron por tel茅fono posteriormente para que se presentaran en comisar铆a (…).

Ellos solos son los chivos expiatorios de toda una lucha vecinal. Controlar la protesta con represi贸n fue la respuesta de la Delegaci贸n del Gobierno, la nuestra es detener esta injusticia. Hemos de dar a conocer estos hechos, que la informaci贸n llegue y poder as铆 dar la respuesta adecuada.

Ayer en 脥taca se habl贸 de todo esto y se cant贸 a la esperanza.



#Absoluci贸nJ贸venesDeLasV铆as #SoterremosLaInjusticia

*Puedes visualizar el v铆deo ESA NOCHE aqu铆