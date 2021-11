–

De parte de Indymedia Argentina November 12, 2021

La justicia de Esquel absolvi贸 a Gloria Colihueque Catriman, defensora mapuche tehuelche, y a su t铆o Gregorio. La jueza reconoci贸 que no hab铆a una sola prueba contra ellxs y que como la Justicia no lxs escuch贸, actuaron en defensa del territorio que habitan.

La justicia de Esquel absolvi贸 esta ma帽ana a Gloria Colihueque Catriman, defensora mapuche tehuelche, y a su t铆o Gregorio Cayulef. Un grupo de empresarios los hab铆a llevado a este juicio. A Gloria la acusaron de amenazar con armas de fuego a Alejandro Samame, a Nahuel Serra y a personas empleadas por ellos, tambi茅n de privarlos de la libertad. A Gregorio de amenazarlos con un cuchillo. Pero esta ma帽ana la jueza Carina Estefan铆a dict贸 la absoluci贸n de Gloria y su t铆o de todos los cargos imputados.

鈥淣o hay un solo hecho que acredite la coautor铆a de gloria en los hechos denunciados鈥, expres贸 en la audiencia que se realiz贸 en Esquel (Chubut). Y agreg贸: 鈥淣i amenaza agravada con uso de arma, ni privaci贸n ileg铆tima de la libertad鈥. La jueza prob贸 que, como dijo con sus palabras, 鈥渆jerc铆an la tenencia (del territorio) fuera de toda duda鈥.

La jueza tambi茅n reconoci贸 la falta de perspectiva cultural y de g茅nero de la Justicia, que ven铆a desoyendo cada una de las denuncias de Gloria para dar cuenta de las violencias que ven铆a sufriendo. Consider贸 que 鈥渓xs ultimaron y trataron con prepotencia鈥. 鈥淕loria decidi贸 ejercer la leg铆tima defensa por no recibir respuesta a sus denuncias, ante la falta de respuestas del Estado y la negativa a investigar sus denuncias. Son miembros del pueblo mapuche y no necesitan acreditarlo鈥, dijo Carina Estefan铆a.

A la salida del tribunal, Gloria y Gregorio se abrazaron con hermanas, hermanos y varios grupos que se hab铆an llegado hasta ah铆 para acompa帽ar el juicio. La absoluci贸n se celebr贸 con los pu帽os y brazos en alto. 鈥淓stamos contentos por la absoluci贸n鈥, dijo Gloria pero advirti贸. 鈥淨ueda un camino largo, ya hemos tenido amenazas 煤ltimamente en la comunidad y estoy pidiendo protecci贸n para mi mam谩 y para todos. Son gente de mucho poder鈥.

鈥淗emos triunfado como pueblo, se ha hecho justicia. Es un fallo paradigm谩tico鈥 dijo Moira Mill谩n, weychafe mapuche y parte del Movimiento de Mujeres Ind铆genas que acompa帽贸 el juicio. Destac贸 varios puntos, entre ellos que en el dictamen, 鈥渓a jueza le dijo a los fiscales que no tendr铆an que haber obrado como lo hicieron, con prepotencia, con nuestra lamien. Que era importante reconocer los derechos de los pueblos originarios, que no hace falta demostrar que es mapuche. Y se帽al贸 que era muy importante reconocer los derechos de g茅nero dentro de la estructura de la administraci贸n de Justicia.

Mill谩n expres贸 ante quienes celebraron la medida a la salida del tribunal en Esquel que 鈥渜ued贸 clara la articulaci贸n de los organismos con la Sociedad Rural. Y c贸mo el IAC habilit贸 esta situaci贸n de conflicto y tensi贸n. Decidieron manejarse con la violencia y la impunidad. El dictamen de la jueza demostr贸 que Gloria y Gregorio hicieron leg铆tima autodefensa de su territorio, ya que eran ellos quienes padec铆an las amenazas鈥.

鈥淣o hay acceso a la Justicia para el pueblo mapuche鈥

Los hechos puestos en debate judicial sucedieron el 20 de abril de 2020, donde se produjo el encuentro entre Gloria, quien ven铆a en un 鈥渇lete鈥 conducido por San Rom谩n, con Alejandro Samame, que circulaba en direcci贸n contraria. Era un camino de un solo carril, por el que iban tambi茅n otras dos camionetas con al menos 6 personas m谩s. Una de las preguntas que la situaci贸n dej贸 picando en la zona fue 驴qu茅 hac铆an all铆 estas personas, en el campo donde vive Isabel y su familia hace veinte a帽os, en plena pandemia restrictiva de circulaci贸n?

Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Gloria en un trawn (reuni贸n parlamentaria) este fin de semana en el acampe por la Lof Quemquemtrew, otra comunidad y territorio en conflicto en la vecina provincia de Rio Negro. Gloria estuvo 鈥減orque nos apoyamos entre comunidades, unos con otros. Porque no hay acceso a la justicia, al menos para los mapuche鈥.

All铆 Gloria relat贸 el impacto que produjo todo esto en su familia. 鈥淢i madre est谩 viviendo en el territorio. Ya va a tener 80 a帽os, y desde marzo todos los d铆as le pusieron gente ah铆 para que la vigile y la controle. Todos los meses, una denuncia. Pero hasta el momento no se investig贸 nada. Si se hubiera investigado no hubi茅semos llegado a este caso. Yo no fui a la casa de Serra ni Samame a amenazar ni privar de la libertad. 驴qui茅nes estaban en nuestro territorio? Ellos鈥. Las palabras de Gloria hoy quedaron acreditadas ante la Justicia, ya que en el juicio no hubo un solo testimonio que la incriminara.

鈥淟a 煤nica mujer era yo y no amenac茅 a nadie鈥

El pasado fin de semana, acompa帽ada por autoridades mapuche tehuelche, hermanas y hermanos de diversas comunidades que a su turno fueron relatando los distintos conflictos que enfrentan, y ante organizaciones sociales, de DDHH y medios comunitarios que se acercaron, Gloria se present贸 con la frente en alto: 鈥淪oy Gloria Colihueque Catriman, de la comunidad mapuche tehuelche Lof Catriman Colihueque, ubicada en cercan铆as al lago Futalaufquen, Parque nacional los Alerces, a 50 kil贸metros de la ciudad de Esquel, jurisdicci贸n de Chubut, Argentina.

Yo no amenac茅 con arma de fuego, no amenac茅 de muerte. Y tampoco priv茅 a nadie de la libertad. Eran 6 personas 鈥 esto me entero cuando hacen la audiencia, porque yo vi como a diez personas ese d铆a en el territorio -. Todos hombres. La 煤nica mujer era yo. No s茅 c贸mo pude amenazar a todos ellos. Yo ped铆 mi absoluci贸n porque no soy culpable鈥.

De ilegalidades e incumplimientos en derechos

La abogada defensora Sonia Ivanoff en los alegatos finales del juicio asegur贸 que 鈥淟uciano Freeman (hijo de Lucio Freeman, heredero de un derecho posesorio sobre tierras fiscales) vendi贸 las tierras con Isabel adentro. El IAC (Instituto Aut谩rquico de Colonizaci贸n y fomento rural) gener贸 un conflicto de tierras por no cumplir ni aplicar los procedimientos que establece la ley de tierras fiscales en Chubut, que es bien clara鈥.

La ley dice que previo a cualquier concesi贸n de tierras fiscales, donde una de las partes pertenezca por familia o comunidad a un pueblo aborigen, debe pasar por el dictamen de la comisi贸n de tierras ind铆genas. Pero la comisi贸n no est谩 creada en la provincia 鈥減or la falta de consulta y participaci贸n indigena鈥.

鈥淎qu铆 hay una sucesi贸n muy grave de ilegalidades e incumplimientos en relaci贸n a sus derechos鈥, -dice la abogada-. 鈥淣i siquiera control贸 el IAC qui茅nes eran los compradores. Que tampoco re煤nen los requisitos para ser adjudicatarios de tierras fiscales de la provincia. El IAC deber铆a haber investigado. El 9 de marzo recibieron una nota de Isabel sobre la situaci贸n y debieron seguir lo que establece la ley de tierras.鈥

El juicio en gran parte tuvo un tercer imputado, San Rom谩n, quien conduc铆a el veh铆culo donde se trasladaba Gloria el d铆a del encuentro con este grupo de empresarios. No es mapuche, y en los d铆as previos al juicio sorprendi贸 a casi todxs al reconocer los hechos imputados. Evit贸 as铆 el debate oral y p煤blico, seg煤n inform贸 la abogada Dra. Sonia Ivanoff.

La fiscal铆a en contra del derecho ind铆gena

En el juicio, sin embargo, el debate planteado por la fiscal铆a y la querella fue sobre amenazas. Seg煤n la fiscal Maria Bottini, los 鈥渃ompradores de buena fe鈥 hac铆an uso de su derecho de propiedad, por lo que 鈥渘adie fue a desplazar a nadie鈥.

En las audiencias la fiscal lleg贸 a decir: 鈥淣o estamos hablando de derecho ind铆gena, porque en los papeles, no le pertenece鈥. 鈥淪ab铆an que el lugar se hab铆a vendido鈥, alegaba.

鈥淢ujeres, pobres y mapuche indic贸 el informe antropol贸gico de Ana Ramos, y esto es lo que pas贸.鈥 Asegur贸 la defensora Sonia Ivanoff en su alegato final, porque sin dudas esa intersecci贸n tuvo mucho que ver para llegar a este punto. Durante varios meses la Justicia desoy贸 las denuncias de Gloria y de su comunidad.

鈥淓l 7 de marzo en los accesos al territorio empezaron a tener los candados cortados. Esto se denunci贸 en Gendarmer铆a y en la fiscal铆a provincial. Pero ninguna de esas denuncias de la comunidad avanzaron, lo t铆pico鈥, dijo la abogada ante el tribunal.

Tambi茅n dice que esta situaci贸n no es nueva. Quienes trabajan estos temas saben que por lo general, 鈥渃uando las comunidades o los mapuche denuncian, nunca se investiga. Pero s铆 muy r谩pidamente se investiga, se imputa, se lleva a juicio a los propios mapuches鈥, dice Sonia. Y advierte: cuando hay una ausencia del Estado, no es el poder judicial quien debe actuar en 煤ltima ratio, refiri茅ndose a las reiteradas denuncias realizadas por Gloria e Isabel desde marzo de 2020 y que la Justicia nunca escuch贸.

Somos parte del territorio, no propietarios

Gloria le cont贸 al tribunal: 鈥淓l 6 de marzo entraron (Serra, Samame, un arquitecto, un escribano y su abogada) a querer hacerle firmar un papel a mi madre. Ella tiene una relaci贸n con el territorio. No es algo de nosotros porque queremos sacar plata. Somos parte del territorio, no propietarios. Todo lo que est谩 dentro de la tierra es energ铆a para nosotros鈥.

Hizo memoria de los desalojos. 鈥淰engo de familia ya desalojada, mis bisabuelos (en referencia al desalojo de Boquete de Nahuelpan en 1937). Eso no se cuenta. Se dice que somos violentos y amenazamos. (鈥) 驴Por qu茅 no se investiga la denuncia que hicimos el 7 de marzo? Ellos entraron cortando candados, dejaron hombres aqu铆, no se tuvo consideraci贸n con una mujer, anciana. 驴Por qu茅 tanto desprecio? 驴Por qu茅 no se hace una investigaci贸n? Para un solo lado investigan, para el otro, no.

La ocupaci贸n pac铆fica de las mujeres ind铆genas

馃攰鈿狅笍#Comunicado desde #Esquel #Chubut #Puelmapu #Naci贸nMapuche Compartimos el 3er Comunicado de los pu lof aut贸nomos y autoconvocados en la #OcupacionPacificaIAC 鈥淢artes 2 de noviembre, 2021. Esquel Warria mew, Puel Willimapu. 馃憞馃従 pic.twitter.com/iN0cXiEr6Q 鈥 Movimiento de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir (@mmindigenas) November 2, 2021

El juicio comenz贸 el 26 de octubre. El lunes 1/11 mientras Gloria y su familia enfrentaban en audiencia las declaraciones en su contra, varias comunidades de la zona y representantes del Movimiento de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir, hicieron una ocupaci贸n pac铆fica de las instalaciones del IAC (Instituto Aut谩rquico de Colonizaci贸n y fomento rural) y la subsecretar铆a de bosques de Esquel.

En comunicaci贸n telef贸nica, Moira Mill谩n explic贸 a Presentes el sentido de esa acci贸n. En palabras de Mill谩n: 鈥淒enunciar la situaci贸n de judicializaci贸n y despojo a las comunidades y la complicidad de estos organismos como pieza fundamental en la consolidaci贸n de la entrega de tierras.

鈥淓l IAC ha sido c贸mplice con la Sociedad Rural y los terratenientes, han configurado el escenario para el despojo mediante acciones fraudulentas, entregando tierras que son de nuestro pueblo a la Sociedad Rural. La judicializaci贸n de nuestra lamien (hermana) Gloria Colihueque Catriman, que hoy enfrenta la posibilidad incluso de la c谩rcel por defender su tierra, nos parece inadmisible. Hay que poner un l铆mite ante tanta corrupci贸n鈥

驴Qu茅 hay detr谩s de esto?

Gloria cree que lo que se oculta detr谩s de estos artilugios es un gran inter茅s por la explotaci贸n de esas tierras. 鈥淎h铆 hay agua, mucha, dos lagunas. La Secretaria de Bosques les di贸 permiso para sacar quinientos metros de le帽a. Hice denuncias y denuncias y ahora se par贸. Pero sabemos que en cualquier momento vuelven a entrar鈥.

Aunque la Justicia la absolvi贸 de esta causa, sigue su curso una causa civil por la tenencia de la tierra. 鈥淟a est谩 llevando mi mam谩鈥, explica Gloria. Isabel tuvo una audiencia en abril de este a帽o, 鈥減ero hasta ahora no hay resoluci贸n鈥.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/11/12/absolvieron-a-gloria-defensora-mapuche-la-jueza-dijo-que-la-justicia-desoyo-sus-denuncias/