De parte de Indymedia Argentina April 8, 2021

La C谩mara Nacional de Casaci贸n absolvi贸 a Mariana G贸mez de los cargos de lesiones leves y desacato a la autoridad, por los que fue condenada en 2019. El fallo reconoce la discriminaci贸n lesbof贸bica de la Polic铆a y del Poder Judicial.

Por Agencia Presentes.

La Sala II de C谩mara Nacional de Casaci贸n Penal, absolvi贸 a Mariana G贸mez de los cargos de lesiones leves y desacato a la autoridad, por los que hab铆a sido condenada 2019, en un fallo que fue denunciado por organizaciones de derechos humanos como lesbof贸bico y que moviliz贸 a las calles a distintos sectores del feminismo y la diversidad sexual. 鈥淭odav铆a no caemos, estamos muy emocionadas鈥, dijo Roc铆o Girat, esposa de Mariana, a Presentes.

Por su parte, el abogado de Mariana, Lisandro Teszkiewicz, se mostr贸 muy satisfecho con el fallo de Casaci贸n, porque 茅ste reconoce el sesgo discriminatorio de la Polic铆a y el Poder Judicial e insta a acciones. 鈥淪ienta un predecente t茅cnico y de pol铆ticas p煤blicas鈥, dijo a Presentes.

El caso se remonta a 2017, cuando Mariana y Roc铆o fueron increpadas por la polic铆a cuando se besaban en una estaci贸n de subte de la Ciudad de Buenos Aires. Se las acus贸 de fumar en un lugar prohibido y Mariana termin贸 golpeada y encarcelada muchas horas en una comisar铆a. Dos a帽os despu茅s, fue ella la condenada. 鈥淧ara Marian, la condena signific贸 la imposibilidad de acceder a un trabajo inscripto. Nadie quiere contratar a alguien con un antecedente penal por desacato a la autoridad鈥, explicaba Girat a Presentes el a帽o pasado.

鈥淓l fallo de Casaci贸n es interesante desde dos perspectivas. Una t茅cnica y una de pol铆ticas p煤blicas. La t茅cnica aduce que no puede ser la jueza 鈥 Marta Yungano- quien se ponga en el lugar de parte acusadora. Ella establece en su fallo algo que ni la fiscal铆a argument贸 en el juicio: que la supuesta agresi贸n de Mariana a la oficial era m谩s grave por tratarse de una servidora p煤blica. La jueza tiene que ser una parte imparcial. Y la segunda parte del fallo hace referencia directa al car谩cter discriminatorio del accionar policial y del empleado de Metrov铆as. Adem谩s dice que la prohibici贸n de fumar en un espacio p煤blico 鈥 raz贸n que esgrimi贸 la polic铆a contra Mariana 鈥 se trata de una norma administrativa y no justifica el accionar policial. Esto marca un precedente t茅cnico importante. Para finalizar, el fallo hace alusi贸n a que cuando hay un acto discriminatorio por parte del Estado 鈥 en este caso de la Polic铆a- la Justicia no puede convalidarlo鈥, dijo Teszkiewicz a Presentes. Y agreg贸: 鈥淓sto pone en evidencia la urgencia de la implementaci贸n de la Ley Micaela en el Poder Judicial鈥.

Se revierte un fallo lesboodiante

Desde numerosos medios de comunicaci贸n, organizaciones de Derechos Humanos y desde la defensa de Mariana G贸mez, el fallo de la jueza Marta Yungano fue denunciado por su falta de perspectiva de g茅nero.

鈥淵ungano es una persona que alrededor de su carrera se ha dedicado a liberar ped贸filos, a liberar a polic铆as y darle beneficios a polic铆as de gatillo f谩cil. Falla como piensa. El mismo d铆a de la condena a Marian Yungano absolvi贸 a un ped贸filo por abusar de su hijo. Esta jueza no puede estar ocupando ese cargo. Pedimos que m铆nimamente sea capacitada para fallar para lo que la sociedad necesita鈥, dijo Girat en su momento.

La polic铆a acus贸 a Mariana de 鈥渞esistencia a la autoridad鈥 y lesiones. No obstante, tiempo despu茅s, una pericia realizada por el Cuerpo M茅dico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n dio a conocer que Mariana G贸mez no agredi贸 a la polic铆a. Entonces se comenz贸 a hablar de lesboodio. 鈥淓n general a la lesbiana chonga le queda el cartel de la desobediente, la que atenta contra el hombre, la violenta, y esos son los estereotipos que queremos erradicar鈥.

El Instituto Nacional contra la Discriminaci贸n, la Xenofobia y el Racismo (INADI) acompa帽贸 la apelaci贸n como amicus curiae. En su presentaci贸n, Emiliano Montini, representante de la Direcci贸n de Asuntos Juridicos, consider贸 que Mariana G贸mez fue v铆ctima de violencia institucional, no s贸lo por parte de las fuerzas policiales, sino tambi茅n por el accionar judicial, reflejado en los distintos actos del procedimiento y, sobre todo, en la decisi贸n cuestionada en donde se descartaron dos testimonios que favorec铆an a la justicia.

La causa contra el oficial Rojo, en pausa

El 2 de octubre de 2017 Mariana acompa帽贸 a Roc铆o a tomar un transporte en la estaci贸n de Constituci贸n. Cuando comenz贸 a llover fuertemente, las j贸venes decidieron resguardarse en el ingreso de la terminal de subtes. Como ellas, muchas otras personas se guardaban del agua, charlaban y fumaban. Pero s贸lo Mariana fue increpada por un agente de la Polic铆a de la Ciudad, Jonatan Rojo. A 茅l se sum贸 la oficial Karen Villarroel. Cuando Mariana quiso retirarse, el oficial Rojo se dirigi贸 a ella en masculino e intent贸 detenerla por la fuerza. 鈥淗ubo una ilegitimidad en la orden, no una resistencia a la autoridad鈥, fue como describi贸 la situaci贸n el abogado de la defensa, Lisandro Teszkiewicz, en una de las audiencias del juicio.

Al d铆a siguiente de la detenci贸n de Mariana, junto a Roc铆o se acercaron a la Procuradur铆a de Violencia Institucional (PROCUVIN) para denunciar a Jonatan Rojo por abuso de poder y violencia institucional Jonathan. 鈥溍塴 fue quien golpe贸 a Mariana y no respet贸 su identidad鈥. Pero, de acuerdo a Roc铆o, al oficial Rojo no se le abri贸 un sumario. Tampoco recibi贸 apercibimientos de ning煤n tipo ni fue capacitado en perspectiva de g茅nero. De hecho continu贸 con sus funciones con total normalidad.

鈥淒urante el juicio, muchas veces tuvimos que cruzarnos con 茅l en Constituci贸n, donde tom谩bamos el transporte para llegar a la audiencia, y era horrible tener que verlo. Mientras tanto, Marian fue condenada y tiene una mancha injusta en los antecedentes. M谩s all谩 de eso, si efectivamente queda condenada y este fallo que nosotras apelamos no llega a una absoluci贸n, ella va a figurar 5 a帽os m谩s en el sistema鈥.

Para Roc铆o, es necesario recordar que Jonatan Rojo 鈥渁ctu贸 bajo las 贸rdenes y la bajada de l铆nea de Larreta鈥. 鈥淣osotras seguimos exigiendo que se capacite a la Polic铆a de la Ciudad de Buenos Aires. Todos los entes del Estado y las instituciones que intervienen tienen que estar capacitados en perspectiva de g茅nero.

Fuente: https://agenciapresentes.org/2021/04/07/absolvieron-a-mariana-gomez-de-los-dos-cargos-en-su-contra-estamos-muy-emocionadas/