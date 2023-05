–

De parte de Briega May 23, 2023 232 puntos de vista

El d铆a 28 vuelve la llamada 鈥fiesta de la democracia鈥, en forma de elecciones auton贸micas y municipales, una fiesta esta a la que como ciudadanos de a pi茅 estamos invitados cada 4 a帽os y en la que nos tocar谩 limpiar al d铆a siguiente y pasar por caja.

En la CNT-AIT, ( y as铆 entiendo que deber铆a ser desde cualquier colectivo 鈥渁narcosindicalista鈥) la postura hist贸rica es el ejercer la abstenci贸n ACTIVA, apellido este que se suele obviar (interesadamente) entre la mayor铆a que promueve el no votar.

Quiero hacer una distinci贸n entre los 2 conceptos y pasar a desmentir algunos de los bulos que hist贸ricamente se nos achacan a los anarquistas ( tanto desde la derecha como desde la izquierda)

La abstenci贸n ( o el no ir a votar) es no ejercer tu derecho a meter en una urna 鈥渁lgo鈥( un voto, una loncha de chorizo, un sobre en blanco etc) cada 4 a帽os en tal o cual elecci贸n y contar en el censo, esta decisi贸n bien puede ser por disconformidad con el sistema de elecci贸n, por no sentirnos representadas por ninguna opci贸n o por que ese d铆a ten铆amos mejores cosas que hacer.

Hacerlo de manera activa implica reivindicar que no se est谩 de acuerdo con la 鈥democracia鈥 representativa y participar ( en funci贸n de las posibilidades de cada cual) en confrontar dicho sistema con otros modelos de organizaci贸n horizontales, igualitarios, 鈥渃ombativos鈥 y de transformaci贸n social.

Me da igual que se participe en un colectivo que busca mejorar las condiciones de un barrio humilde, participar en una huelga por que una compa帽era se le ha despedido injustamente o que un conceju se organice ( sin lideres y horizontalmente) para parar el expolio de las grandes empresas a los valles que les dan sustento.

La abstencion activa es no votar, conscientemente de esa decisi贸n, no por la tan manida expresi贸n del 鈥todos son iguales鈥 ( que dicho sea de paso, me parece falsa y lo demuestra el hecho de que lo dicen politicuchos que tambi茅n se presentan a las elecciones ..鈥澛縍evilla, Abascal.. como?) si no por la firme convicci贸n de que el cambio, profundo y revolucionario en las condiciones de vida de nuestra clase social no va a llegar de la mano de ninguna burgues铆a que se presenta como nuestra salvadora ( siempre y cuando les demos nuestra confianza a fondo perdido) sino de la autoorganizaci贸n de los trabajadores y trabajadoras en igualdad de condiciones, de manera horizontal, sin l铆deres ni partidos.

1. 鈥淪ino vas a votar luego no lamentes si gana la derecha!鈥, Si la derecha gana es porque la gente les ha votado a ellos y por que a la izquierda les interesan como enemigos…

Esta consigna es completamente falsa, mas cuando quienes hemos promovido hist贸ricamente la abstencion activa, hemos combatido el fascismo en cada barrio, en cada puesto de trabajo, en cada casa del pueblo y en todos los ateneos desde los que se fomenta la cultura.

Se combate m谩s el fascismo en el d铆a a d铆a que metiendo un papel cada 4 a帽os.

2. 鈥淪i no votas luego no te quejes鈥 , este me molesta especialmente, por que me lo suelen decir personas que jam谩s ( y digo JAM谩S) ser铆an capaz de levantar la voz ante las injusticias del d铆a a d铆a. No hay nada mas miserable que estar quej谩ndote de todo sin luego ayudar lo mas m铆nimo a quien lo necesita, para muchos el voto te da derecho a ello. Y no tanto las situaciones de injusticia que puedas conocer y/o padecer.

3.鈥 Hay que ir a votar porque nuestras abuelas o nuestros padres lucharon ( y murieron) para que pudi茅ramos hacerlo. “

Este puede ser el que m谩s comprenda y precisamente por este argumento mas convencido estoy en nuestra alternativa. Mucha gente luch贸 y muri贸 ( tambi茅n muchas anarquistas) no por el voto en s铆, sino por mejorar las condiciones de la clase trabajadora. Pero precisamente, esas condiciones de mejora fueron el precio que se pag贸 para permitir la transformaci贸n de un r茅gimen fascista y asesino en una democracia representativa ( con monarqu铆a inclusive y metida con calzador).

Probablemente haya muchos m谩s argumentos y mejor estructurados de los que humildemente yo pueda exponer, pero si queremos alcanzar la utop铆a real y autoorganizarnos, necesitamos tomar consciencia de todo lo que nos afecta e implicarnos de manera activa en todas las decisiones que nos afectan.