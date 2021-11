La Fiscal铆a ha retirado las acusaciones de des贸rdenes p煤blicos contra 6 de los 9 de Lledoners juzgados esta semana. El Ministerio P煤blico ha rebajado, adem谩s, el delito de lesiones por un delito leve, aunque sigue manteniendo el delito de atentado contra la autoridad. En la recta final del juicio la Fiscal铆a ha dado un paso atr谩s. Hoy el juicio ha quedado visto para sentencia despu茅s de la declaraci贸n de los acusados. Ha sido en las conclusiones finales que el juez ha absuelto a 6 de los acusados ante la retirada de las acusaciones por parte de la Fiscal铆a.

Durante la primera sesi贸n del juicio, declararon los testigos. La gran mayor铆a eran los agentes antidisturbios que identificaron a los activistas. Durante la vista describieron los hechos, pero no pudieron reconocer a los acusados como autores. Los agentes relataron los hechos y explicaron que aquella madrugada se tir贸 aceite a la C-55, la carretera que lleva al acceso de la prisi贸n de Lledoners, se hicieron barricadas con cantos rodados y pinchos y un candado, para impedir el traslado de los presos pol铆ticos. Y que tres de los acusados hab铆an sido identificados previamente. Entre los testigos hay un cabo pendiente de un juicio por una agresi贸n racista y que actualmente est谩 apartado de los antidisturbios de los Mossos d’Esquadra. Los encausados se enfrentan a hasta siete a帽os de prisi贸n.

En las conclusiones finales, la fiscal铆a ha retirado la acusaci贸n contra seis de los encausados a los que s贸lo acusaba de des贸rdenes p煤blicos. De este modo, tal y como ha querido dejar claro la magistrada del penalti 1 de Manresa, seis de los nueve acusados quedar谩n absueltos del caso conocido como ‘9 de Lledoners’. Pero para los otros tres mantiene los delitos de atentado contra la autoridad de des贸rdenes p煤blicos. “Aunque los polic铆as no vieran qui茅n les golpe贸, afirman que los vieron en primera l铆nea”, ha justificado la responsable del ministerio p煤blico. En cuanto al delito de lesiones, le rebaj贸 a leve al considerar que s贸lo precisaron “de una primera asistencia facultativa”. De esta forma, la pena que la fiscal铆a pide para los tres encausados es de 5 a帽os de c谩rcel y una multa de 1.080 euros.

Por su parte, la Generalitat, que ejerce de acusaci贸n particular en la defensa de los agentes, mantiene su acusaci贸n contra los tres acusados -el mismo que sigue acusando a la fiscal铆a- por un delito de atentado contra la autoridad y ha rebajado el de lesiones graves a leves. Por el contrario, retir贸 el de des贸rdenes p煤blicos para los tres al considerar que no hubo “alteraci贸n de la paz p煤blica”. En total, la Generalitat solicita para los tres 6 meses de c谩rcel y una multa de 720 euros para cada uno de ellos.

Por el contrario, las defensas de los tres encausados que siguen acusados piden su absoluci贸n. A la salida Josep Rosell, abogado de uno de los acusados, confiaba en que la magistrada del Penal 1 absuelva a su cliente, aunque no descartaba llegar a instancias superiores en caso de que no sea as铆. “Ninguna prueba les incrimina”, ha recalcado, asegurando que “una persona no puede ser condenada solo por la declaraci贸n de un agente y m谩s si este es parte del proceso”. Tambi茅n Teresa Rosell, letrada de otro de los acusados, se mostraba confiada en que llegue una sentencia “justa y basada en el principio de presunci贸n de inocencia”,

Por su parte, David Aranda, abogado del tercero de los acusados, ha lamentado que lo juzgado ha sido “el derecho a movilizaci贸n ya la libertad de expresi贸n”. “Ha sido un juicio esperp茅ntico, con los mossos con memoria selectiva… desgraciadamente se les ha juzgado por estar solo en un sitio en un momento determinado”, se ha quejado. Pese a que sus clientes fueron todos absueltos, la letrada de Alerta Solidaria, Eva Pous, calific贸 el juicio de “farsa”. “Celebramos que no puedan condenarles, pero todav铆a hay tres personas acusadas de forma injustificada por pruebas que no existen”, lament贸.

La controvertida acusaci贸n de la Generalitat

El juicio, que empez贸 este martes, arranc贸 con las cr铆ticas de los acusados contra la Generalitat para no retirarse de la acusaci贸n. La abogada Eva Pous, del colectivo Alerta Solidaria, que ejerce la defensa de algunos acusados, ha recordado que la causa se inici贸 cuando JxCat lideraba el Govern y ha proseguido con ERC al frente del ejecutivo, sin que la administraci贸n catalana haya retirado las acusaciones. Pous ha denunciado que la Generalitat no solo acusa a los independentistas por un delito de atentado a la autoridad, sino tambi茅n por des贸rdenes p煤blicos.

Tambi茅n Josep Rossell, abogado de otros de los acusados, ha censurado la actuaci贸n de la Generalitat y ha lamentado que en este juicio afrontan una petici贸n de penas “injustas” y “desproporcionadas”, ya que est谩 convencido que si los hechos hubieran ocurrido en una huelga de taxistas o de maquinistas de tren, por ejemplo, no se habr铆a llegado a esta situaci贸n.

El apoyo de los presos pol铆ticos

Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Cuixart han dado apoyo este mi茅rcoles por la ma帽ana a los 9 de Lledoners. Los tres se han trasladado hasta los juzgados de Manresa donde se celebra la segunda y 煤ltima jornada del juicio contra los nuevos activistas acusados por incidentes que se produjeron en los alrededores de la prisi贸n de Lledoners, el d铆a que los presos pol铆ticos fueron trasladados desde Madrid.

El exconseller de Presidencia Jordi Turull ha pedido al Gobierno que retire su acusaci贸n contra “los 9 de Lledoners”, juzgados por los incidentes en un traslado de los presos del proc茅s en Madrid, para no dar munici贸n a la Fiscal铆a y a la c煤pula judicial en su “represi贸n” a los independentistas. Acompa帽ado por el tambi茅n exconseller Josep Rull, Turull ha acudido hoy a las puertas del juzgado de Manresa (Bages) para mostrar su apoyo a los nueve independentistas para quienes la Fiscal铆a pide penas de entre tres y siete a帽os de prisi贸n 鈥攜 a tres de ellos la Generalitat un a帽o y medio鈥, por intentar impedir el traslado de los presos del proc茅s al Tribunal Supremo el 1 de febrero de 2019. Turull, uno de los presos del proc茅s que fue condenado por el Supremo 鈥攜 posteriormente indultado por el Gobierno鈥, ha asegurado a los periodistas que desea que la Generalitat pueda retirar hoy 鈥攁ntes de que el juicio quede visto para sentencia鈥 su acusaci贸n contra los nueve acusados, “y m谩s ante la falta de pruebas que 鈥攕eg煤n su opini贸n鈥 se est谩 poniendo en evidencia”.

En la sesi贸n de ayer del juicio, en el juzgado de lo penal 1 de Manresa, testificaron, entre otros, los tres mossos heridos, que relataron los golpes y las lesiones que sufrieron durante las protestas, aunque no pudieron identificar a ninguno de los acusados, entre ellos dos de los CDR a los que la Audiencia Nacional proces贸 por terrorismo. “En este caso se debe saber rectificar, y creo que (la Generalitat) est谩 a tiempo”, ha asegurado Turull (de JxCat), que ha apuntado que los servicios jur铆dicos de la administraci贸n catalana tendr铆an que retirar su acusaci贸n a independentistas “de ahora en adelante”. “A los Mossos se los debe defender de otra manera, con m谩s recursos y m谩s apoyo, pero no dando munici贸n a una Fiscal铆a y a una Justicia, sobre todo la c煤pula judicial, que ha demostrado que cualquier independentista que se mueve m谩s de lo que ellos consideran aceptable es v铆ctima de la represi贸n”, ha insistido Turull.

Los abogados de los nueve acusados cargaron ayer contra la Generalitat por pedir penas de 18 meses para tres de los activistas, y ante eso la portavoz del Gobierno, Patr铆cia Plaja, indic贸 que se estaba estudiando “de nuevo” la posici贸n de los servicios jur铆dicos de la administraci贸n catalana en este caso, a la espera de que en la sesi贸n de este mi茅rcoles se concrete la petici贸n definitiva de penas antes de que el juicio quede visto para sentencia. Plaja record贸 que el caso de “los 9 de Lledoners” se remonta al 2019 y que el actual conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, ya dej贸 claro desde el primer d铆a de su mandato que el Gobierno aplicar铆a un criterio “diferente” al de “etapas anteriores” y que la Generalitat se personar铆a en casos con agentes de los Mossos con “lesiones acreditadas”, pero no acusar铆an por otros delitos como des贸rdenes p煤blicos. La portavoz del Gobierno precis贸 no obstante que en el caso de “los 9 de Lledoners” hay agentes con lesiones acreditadas durante las protestas para intentar impedir el traslado de los presos del proc茅s de la prisi贸n de Lledoners hacia el Supremo.

Por su parte, el diputado de la CUP Xavier Pellicer, que tambi茅n ha acudido a las puertas del juzgado de Manresa, ha pedido “menos oportunismo pol铆tico, menos palabras” y m谩s “hechos” para “evitar lo que a ojos de toda la sociedad es un desprop贸sito”, como son las acusaciones particulares de la Generalitat “contra manifestantes”. Pellicer ha pedido que en el caso de “los 9 de Lledoners” la Generalitat se retire como acusaci贸n particular y que tambi茅n lo haga en las “m谩s de 40 causas” en que la administraci贸n catalana est谩 personada contra independentistas. “Eso son hechos, el resto palabras que se las lleva el viento”, ha lamentado.

