–

De parte de ANRed May 31, 2022 21 puntos de vista

Este lunes 30 de mayo sobreseyeron a Victoria y Virginia Naffa, las docentes que enfrentaban un juicio penal por 15 años de cárcel por participar de la toma del vicerrectorado de la Universidad de Río Negro (UNRN) en la huelga universitaria de 2018. «Fueron cuatro años de luchar para que esto termine. Llegábamos acusadas por usurpación y coacción, con un tribunal que nunca había hecho lugar a ninguno de nuestros planteos. Llegábamos a juicio con una fiscalía que solo había ofrecido suspensiones de juicio a prueba y extorciones disciplinadoras. Desde que comenzó esta lucha nos sentimos hermanades con les compas de Córdoba. Fueron dos procesos de criminalización contra un mismo proceso de lucha, aquel iniciado en el 2018. La lucha no termina acá, sino que nos mantendremos movilizadas hasta que las causas de elles también caigan», remarcaron las docentes, en referencia a los y las estudiantes procesadas por participar ese mismo año de la ocupación del principal edificio administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba. Por ANRed.

El juicio estaba previsto que comience en mayo en el Juzgado Federal de Fiske Menuco (General Roca, Río Negro), siendo uno de los pocos casos en llegar a esta instancia por la toma de una Universidad. Los delitos que se les imputaban eran los de «usurpación» y «coacción agravada», figuras ampliamente utilizadas por el sistema judicial para criminalizar a militantes sociales y al movimiento piquetero en los últimos años, y que la justicia les aplicó por participar de la toma del vicerrectorado de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) en el año 2018.

La toma en cuestión se dio ese año en un contexto nacional de lucha docente-estudiantil por la educación pública, que culminó con la violenta irrupción de Gendarmería ordenada por el Juez que llevó adelante la causa, Hugo Greca. En ese año hubo tomas en muchas otras universidades, como la UBA, sedes de la Universidad Nacional del Comahue y la Universidad Nacional de Córdoba, como forma de protesta contra el desfinanciamiento, el cierre de Institutos Terciarios (principalmente en Capital Federal) y la caída de los sueldos docentes.

Pero este lunes 20 de mayo se conoció que sobreseyeron a Victoria y Virginia Naffa, quienes por la causa enfrentaban un juicio penal por 15 años de cárcel. Y así lo celebraron ambas en un comunicado: «hace minutos el Tribunal Oral Federal nos notificó el sobreseimiento por los hechos por lo que se nos iba a llevar a juicio hace un par de semanas. El sobreseimiento llega después de cuatro años de lucha, de resistir el avance del sistema penal, de no abandonar ninguna de nuestras convicciones. El sobreseimiento significa, en definitiva, el cese de la persecución y la convicción de que solo la lucha hace retroceder al sistema penal. Como sostuvimos en muchas oportunidades, nosotras no elegimos dar batalla en este terreno. Los procesos de criminalización en estos casos buscan neutralizar procesos de lucha colectivos para disciplinarnos y quebrarnos a quienes los atravesamos», remarcaron.

Y agregaron: «no elegimos este terreno pero sí elegimos cómo plantarnos ante la avanzada penal. Fueron cuatro años interminables, de presiones, de sanciones, de maltrato judicial, de extorsiones. Fueron cuatro años de escupirles en la cara a todos los responsables de la criminalización que nosotras no tranzamos y que las luchas no se entregan. Porque si hay algo que nos ha enseñado todo este proceso es que son muchas las formas de disciplinarnos, pero una sola la de resistir: no tranzar ni negociar con el sistema penal».

Asimismo, relacionaron la causa que pesaba sobre ellas con el procesamiento aún vigente contra estudiantes que participaron también en 2018 de la ocupación durante un mes del principal edificio administrativo de la Universidad Nacional de Córdoba, en reclamo de mayor presupuesto para la Universidad y mejoras de infraestructura, entre otras demandas. En ese sentido, expresaron: «desde que comenzó esta lucha nos sentimos hermanades con les compas de Córdoba. Fueron dos procesos de criminalización contra un mismo proceso de lucha, aquel iniciado en el 2018. Y así como siempre tuvimos la preocupación de que una condena siente un precedente en su contra, hoy sentimos que generamos un enorme precedente para la lucha que nos queda llevar adelante por su absolución. Con elles compartimos este triunfo y, también, manifestamos que la lucha no termina acá, sino que nos mantendremos movilizadas hasta que las causas de elles también caigan«, destacaron.

Además, señalaron: «fueron cuatro años de esperar este momento, cuatro años de luchar para que esto termine. Y hace unos meses sabíamos que teníamos una tarea difícil. Llegábamos acusadas por usurpación y coacción, con un tribunal que nunca había hecho lugar a ninguno de nuestros planteos. Llegábamos a juicio con una Fiscalía que sólo había ofrecido suspensiones de juicio a prueba y extorciones disciplinadoras. Llegabamos a un juicio después de un desalojo violento, después de haber sido expulsadas de la Universidad, que fue vaciada de cualquier tipo de organización y lucha en su interior. Pero también llegamos con un grupo de compañeres y organizaciones que siempre nos acompañaron, no solo en las movilizaciones y en cada acción de lucha, sino que también nos acompañaron en cada abrazo compañero que necesitamos para llegar enteras a esta instancia. Y ese apoyo en los últimos meses creció tanto, que pudimos demostrarles a jueces y fiscales que se puede torcer el curso de este proceso y lograr que la causa caiga».

«Fueron cuatro años de batallar en un terreno no propio. Ahora somos nosotras las que decidiremos en qué terrenos dar nuestras luchas. Pero sabemos que esto no termina acá, y denunciaremos en las calles, en los juzgados, en las Universidades y en cada espacio que ocupen, a cada uno de los responsables de criminalizar y entregar nuestras luchas. Hoy más que nunca la lucha es en las calles. Tomar una universidad no es delito. ¡Arriba les que luchamos!», finaliza el comunicado.

El juez que había llevado adelante la causa contra las dos docentes fue Hugo Greca, quien cuenta con antecedentes en la criminalización de la protesta en la provincia, ya que no es la primera vez que impulsa causas e intervenciones de las fuerzas de seguridad contra estudiantes y docentes y militantes sociales. En 2017 ordenó allanar de manera violenta las residencias universitarias de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNCO por una supuesta causa de narcotráfico, que se cayó al no haber ningún tipo de evidencia, y desde el mismo año mantiene distintas causas abiertas contra militantes populares del FOL, la CCC y el Frente Popular Darío Santillán.