November 21, 2021

El colectivo Yo Si Te Creo organiz贸 un juicio virtual para cuestionar los procesos judiciales que retrasan el desarrollo y las resoluciones en las causas por abusos infantil y adolescente. Adem谩s se elabor贸 un pliego de reclamos colectivos. Por Agencia Presentes.

En el marco del D铆a Internacional de lucha contra los abusos en las infancias y adolescencias #19N el Colectivo Yo Si Te Creo gest贸 un juicio feminista de modalidad virtual donde se utilizaron las figuras del proceso judicial para plantear denuncias individuales y colectivas contra el aparato judicial patriarcal que no s贸lo no garantiza los derechos de las infancias y adolescencias sino que sistem谩ticamente les revictimiza, violenta, y silencia.

鈥淐ada vez que una mujer o disidencia denuncia la violencia que sufre, todo el aparato patriarcal se dispone a cuestionarla. Queda ella/elle en el punto de mira, es quien debe comparecer para justificar su denuncia. Desde su c铆rculo cercano, los espacios donde habita, el aparato judicial, todos son funcionales a la cofrad铆a mis贸gina que permite que estos cr铆menes se perpet煤en. Si esto no fuera as铆 no suceder铆a que une de cada cinco ni帽es sufra abuso sexual durante su infancia, por parte de un familiar o amigo de la familia,鈥 afirman desde el Colectivo Yo Si Te Creo que viene hace ocho a帽os visibilizando las violencias no s贸lo hacia les ni帽es y adolescencias sino tambi茅n hacia las madres protectoras o personas que denuncian y acompa帽an los casos.

Ante un Tribunal conformado por Claudia Korol (Feministas del Abya Yala) y Paula Acebedo (Colectivo Yo Si Te Creo, Campa帽a contra la Prescripci贸n de los Delitos de Violencia Sexual, y la Asamblea de Mujeres y Disidencias de Jun铆n de los Andes), y con una fiscal铆a a cargo de Laura Tafettani (Abogada de la Gremial y miembro de la Comisi贸n y del Registro de Abogados y Abogadas NNyA del Colegio de Abogados de La Plata) se compartieron testimonios, se elabor贸 una condena al sistema judicial y un listado de exigencias colectivas.

Un juicio contundente y amoroso

Los juicios feministas generan un entorno seguro libre de violencias, de escucha sin cuestionamientos y de un dolor compartido porque si hay algo detr谩s de las historias particulares es la experiencia colectiva.

鈥淣uestros relatos obviamente se basan en nuestra propia experiencia, pero tambi茅n son relatos colectivos, porque lo que me pas贸 a m铆 como trava le pas贸 a la mayor铆a de mis compa帽eras travestis y trans, y tambi茅n no debemos olvidarnos de preguntarnos 驴D贸nde est谩 Tehuel?鈥 dec铆a Florencia Guimaraes activista Travesti del Centro de D铆a Travesti Trans La Casa de Lohana y Diana, hacia el final de su testimonio, minutos antes se帽alaba: 鈥淢e parece que esta es una jornada muy importante para visibilizar que abuso sexual entre las infancias tambi茅n es ejecutado hacia las infancias disidentes, cuando somos tortitas, mariquitas, travitas en las ni帽eces y nos salimos de la heteronorma y detr谩s de eso viene el abuso sexual de manera correctiva, con pretensiones disciplinatorias. Lo hemos visto un mont贸n de veces en la historia, pero debemos mencionar el caso de Higui, casos en donde la justicia todo el tiempo nos descree, y hay que hablar del negacionismo. Esta justicia niega todo el tiempo las aberraciones que venimos gritando y manifestando.鈥

En su caso, denunci贸 a una justicia patriarcal, capitalista, travesticida, como una justicia homo-bi-lesboodiante, justicia que hist贸ricamente las ha patologizado, re victimizado, y que a煤n hoy con una Ley de identidad y g茅nero todav铆a se niega a reconocer las identidades y las corporalidades travestis y trans.

El chineo no es una pr谩ctica cultural

Entre los testimonios se fue entrelazando la historicidad de la comprensi贸n de que la opresi贸n del sistema patriarcal y mis贸gino en nuestros territorios lleg贸 con el colonizador, desde las cosmovisiones ind铆genas por ejemplo, no solo se aceptaban las disidencias sino que eran personas sagradas comentaba Karumanta Escalada de los pueblos naciones Quechua y AbaGuaran铆 miembra del Movimiento de Mujeres Ind铆genas por el Buen Vivir, mientras daba su testimonio respecto a la Campa帽a #BastaDeChineo donde se denuncia la violaci贸n en muchos casos seguida de asesinato hacia ni帽as y ni帽es ind铆genas, como un crimen de odio, por su sesgo racista y colonial.

鈥淓l chineo es un crimen de odio, porque a nuestras ni帽as las violan simplemente por ser ind铆genas. Venimos a denunciar en primer lugar al Estado racista, clasista y genocida. Y tambi茅n acusamos a los espacios jur铆dicos porque siempre buscan las formas de acallar nuestras luchas, no hacen cumplir las leyes identitarias. En las comunidades muchas veces no hay personas que hablen esta lengua, la castellana, y cuando hay un hecho de violencia se agarran de eso. Cuando una mam谩 va con su ni帽a le dicen que no la entienden, entonces directamente no le toman la denuncia, si se presenta en el hospital tampoco son atendidas, siendo que hay una ley que dice que tenemos derecho a la identidad ind铆gena. Entonces lo m铆nimo que deber铆an hacer es que haya int茅rpretes en esos lugares. Lo mismo cuando un juez dice que el chineo es parte de nuestra cultura, que es parte de nuestras costumbres ind铆genas, y esto no es as铆, la violacion y cualquier tipo de violencia nunca form贸 parte de ninguna cosmovisi贸n ind铆gena, eso fue algo que lo trajo el colonizador.鈥

Una de las participantes iba a ser Flavia Saganias mam谩 protectora denunciante condenada a 23 a帽os de prisi贸n, quien por razones justamente de violencia patriarcal no pudo estar presente, pero que da cuenta de la criminalizaci贸n hacia las madres protectoras.

Los abusos de la dictadura

El entramado de violencias institucionales tambi茅n nos llev贸 al testimonio de dos compa帽eras ex detenidas en la 煤ltima dictadura c铆vico eclesi谩stica militar, Liliana Martin Ex presxs politicxs de C贸rdoba y Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte y Margarita Cruz de la Asociaci贸n de Ex Detenidxs Desaparacidxs, la primera de ellas, Liliana llam贸 la atenci贸n sobre el paralelismo entre un relato de una mujer v铆ctima de cr铆menes sexuales de parte de sus secuestradores en el a帽o 1977 con un episodio en La Matanza en enero del 2020 donde m谩s de veinte mujeres sufrieron tambi茅n cr铆menes sexuales, torturas colectivas y vejaciones de todo tipo, bajo los mismos mecanismos.

鈥淓ntre un relato y otro pasaron 43 a帽os y si algo evidentemente no ha cambiado es la exigencia que tenemos desde lo pol铆tico pero que tambi茅n ya se hace carne en cada una de nosotres, es memoria, verdad y justicia y nunca m谩s silencio. El abuso sexual, la violencia sexual contra ni帽os, ni帽as, adolescentes, y contra mujeres y otras identidades, b谩sicamente se basa en el silencio, en el silencio de la v铆ctima, en el silencio del violador, en el silencio de las institucionesy por eso es un entramado tan terrible de desentra帽ar鈥, dijo Liliana.

La justicia que nunca llega

Margarita sum贸 su denuncia a la justicia patriarcal y clasista el delito de dilaci贸n ya que muchas compa帽eras suyas han fallecido en los 煤ltimos a帽os sin tener justicia. Y record贸 que en Argentina todav铆a existen m谩s de 500 ni帽es que les fueron arrebatades a sus madres y que no conocen su identidad.

Laura Taffetani Abogada de la Gremial y miembro de la Comisi贸n y del Registro de Abogados y Abogadas NNyA del Colegio de Abogados de La Plata, en su rol de fiscal expres贸 que el abuso infantil tal cual est谩 siendo tratado por las pr谩cticas judiciales es un crimen de Estado: 鈥淓stamos hablando de una pr谩ctica sistem谩tica. Hemos avanzado mucho en las normativas pero a煤n las pr谩cticas judiciales son retr贸gradas.鈥

Tanto la fiscal como las madres protectoras que tambi茅n dieron testimonio, Yama Corin militante de Mundanas Agrupaci贸n Feminista y Mam谩 protectora y Daniela Dosso Mam谩 protectora, mencionaron tambi茅n el tema de que la justicia toma como parametro un modelo de familia heteronormativo. 鈥淵a que que la familia como instituci贸n tambi茅n constituye un 谩mbito de control y disciplinamiento, un modelo de familia blanca, nuclear, donde a pesar de todos los cambios legislativos el poder lo sigue teniendo el padre que de da de manera encubierta para la fachada de buen padre de familia鈥 asegur贸 la fiscal, esta concepci贸n patriarcal es la que lleva al victimario a ser el sujeto resguardado per se.

La resoluci贸n de un juicio feminista

Se conden贸 al sistema judicial y se exigi贸 de manera colectiva:

El cumplimiento efectivo del sistema de protecci贸n integral de derechos de ni帽es y adolescentes.

Reconocimiento efectivo de los derechos de las ni帽eces y adolescencias travestis/trans.

La no prescripci贸n de los delitos sexuales

La protocolizaci贸n de los juicios por la verdad.

La efectiva implementaci貌n de ley Micaela con abordaje espec矛fico en abuso sexual.

Garantizar los derechos y la integridad de las ni帽as ind铆genas respetando y reconociendo las nacionalidades y pueblos que cohabitan nuestro territorio.

Apartamiento y jury para jueces y juezas que utilizan como argumentos el falso SAP y re vinculan a las ni帽eces con los progenitores abusadores.

Absoluci贸n para Flavia Saganias.