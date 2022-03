–

De parte de Lobo Suelto March 22, 2022 98 puntos de vista

Este escrito colectivo surge de una propuesta: pensar en conjunto qué hacer con aquello de lo que cuesta hablar, porque tiene un costo alto hacerlo. Qué hacer con lo que se silencia, pero no para de ocurrir. Los abusos y violencias cometidos por psicoanalistas son un secreto a voces: “se saben”, “se comentan”; pero también se omiten, se justifican y, así, se naturalizan.

Algunas de nosotras somos psicoanalistas. Trabajamos con la palabra. Recibimos historias, escuchamos sufrimientos. En nuestros consultorios, en el ámbito clínico. Nuestras pacientes hablan. En los pasillos de la facultad, las compañeras hablan. Entre nuestros contactos, alguna conocida o desconocida nos escribe y nos cuenta algo que le pasó.

Escuchamos esas historias sobre el telón de fondo de nuestras historias. Como alumnas, en instituciones de formación. Como pacientes, como analistas. En el intercambio con colegas. Son nuestras historias, y decidimos hacerlas visibles. Hablar. Generar un espacio para que resuenen.

Mucho se ha dicho del Patriarcado: que no existe, que ya cayó, que es un fantasma. Nada de eso, el patriarcado no es un fantasma, el patriarcado es el sistema de opresión que permite que los abusos y las violencias existan y se perpetúen. Que no nos hace posible registrar experiencias y vivencias que hemos tenido o tenemos como abusos. Que generalmente no nos atrevamos ni a pensar en denunciarlos. Que temamos las represalias. Porque el campo psicoanalítico también tiene sus propios pactos de silencio y encubrimiento. Sus amenazas, que se ocupan de disciplinar a las que hablan.

Lo hemos visto, ha pasado. Sabemos que nos enfrentamos a la reacción escandalizada de hombres y mujeres en el ámbito psi. Nos acusarán de escrachadoras. Nos dirán despechadas. Resentidas. Envidiosas, sin dudas. Nos explicarán nuestro papelón, nos «mainexplicarán» enfundadxs en la teoría.

Nos llamarán a callar. A seguir mirando en silencio las lógicas de poder con las que nuestro mundo funciona. Callate y mirá…

Ya lo hemos hecho. Hemos mirado con indignación y repudio dentro de nuestros lugares seguros, sin exponernos. Hemos dicho o pensado: «puede ser pero no me incumbe», «puede ser pero no puedo aseverarlo».

Nuestras palabras suelen colisionar con el reproche de quebrantar la institución psicoanalítica ¿Nos atrevemos a decir que hay psicoanalistas abusadores, violentos, que nos negocian la libertad posible a cambio del silencio y la complicidad? Los hay, y si, nos atrevemos. No ponemos en riesgo al psicoanálisis, todo lo contrario. Amamos lo que hacemos, somos responsables de lo que hacemos, pero también de lo que callamos . Sí, tal vez, ponemos en riesgo a la corporación psicoanalítica. La cofradía y el pacto naturalizado, el poder intocado que detentan y que justifican con pseudoteorizaciones o interpretaciones salvajes que recaen en quienes denuncian.

No nos callamos más.

Invitamos a firmar a todxs aquellxs que quieran sumarse a hacerlo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado