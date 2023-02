–

Una vecina de Rivas tuvo un choque anafil谩ctico y no pudo recibir medicaci贸n en su centro de proximidad, lo que agrav贸 su estado. Profesionales denuncian que estas situaciones de riesgo son producto de la reorganizaci贸n de las urgencias extrahospitalarias impulsada por Ayuso.

El pasado domingo 12 de febrero a las 8:30 horas de la tarde Arancha Paredes Arroyo, de 33 a帽os, tuvo un choque anafil谩ctico producido tras la ingesta de un alimento y acudi贸 corriendo a su centro de proximidad, las urgencias extrahospitalarias del Centro de Salud La Paz, hoy llamadas Punto de Atenci贸n Continuada (PAC), en Rivas Vaciamadrid (Madrid). En este centro le recibi贸 una enfermera, quien le inform贸 de que, ante la ausencia de m茅dico, deb铆a acudir corriendo al hospital m谩s cercano, que es el Hospital Universitario del Sureste, en Arganda. No pudo recibir ning煤n tipo de medicaci贸n, como un pinchazo de Urbason o adrenalina, clave para poder seguir respirando.

鈥淟levo toda la vida acudiendo a estas urgencias y siempre ha habido m茅dico. Con cuatro a帽os tuve una reacci贸n al茅rgica y me atendieron enseguida鈥, se queja Arancha, quien relata que estuvo a punto de morir. 鈥淐uando llegu茅 al hospital, perd铆 el conocimiento y fui ingresada en la UCI. Los m茅dicos me dec铆an que hubiera sido crucial que en Rivas me hubieran hecho la primera atenci贸n con medicaci贸n para haber evitado un ingreso en la UCI鈥, explica a El Salto. Seg煤n el informe m茅dico, lleg贸 a las urgencias hospitalarias con una saturaci贸n de ox铆geno del 75% y falta de ox铆geno en la sangre (cianosis) generalizada e imposibilidad para el habla. Dos d铆as despu茅s, el martes 14, recib铆a el alta, tras abandonar la UCI y un mal trago que en otra 茅poca hab铆a resuelto sin pasar por cuidados intensivos.

Situaciones de riesgo que se dan desde que el 27 de octubre de 2022 el gobierno regional de Isabel D铆az Ayuso decidi贸 consumar la reorganizaci贸n de las urgencias extrahospitalarias, abriendo 80 centros con el personal de 40. Los anta帽o Servicios de Atenci贸n Rural (SAR) en los pueblos y Servicios de Urgencias de Atenci贸n Primaria (SUAP) en las ciudades amanec铆an sin plantillas al completo. El pasado 23 de diciembre, un beb茅 mor铆a a las puertas del PAC de Paracuellos del Jarama en ausencia de facultativo o facultativa.

鈥淓sto es un ejemplo m谩s del desastre que hay, estos servicios siempre estaban abiertos con toda la plantilla. La mayor铆a han reabierto sin personal completo. Es una t贸mbola que t煤 vayas a la urgencia y encuentres o no encuentres quien te pueda atender鈥, cuenta a El Salto Susana Ruiz, m茅dica adscrita al PAC de Rivas, que anta帽o era un SUAP, quien confirma que en la noche del domingo en el centro hab铆a solo dos enfermeros suplentes.

Ruiz, que asegura que en medio del caos ha pasado hasta por cuatro centros diferentes (Campo Real, Orcasitas, Tres Cantos y Rivas), explica que ante una situaci贸n as铆 una enfermera no est谩 facultada para administrar medicina. 鈥淟o 煤nico que puede hacer es llamar al SUMMA para pedir una ambulancia. Y tener suerte de que esa ambulancia venga con m茅dico y de que llegue pronto鈥, asegura, por lo que, a帽ade, es posible que la enfermera decidiera aconsejar a Arancha que se desplazara por sus propios medios pues ser铆a lo m谩s r谩pido y ante una situaci贸n de asfixia no hay tiempo que perder.

鈥淓st谩s abriendo dispositivos que son un riesgo鈥, asegura Ruiz mientras especifica que en el dispositivo de Rivas hay tres m茅dicos pero en activo solo una profesional. Relata que en estos meses ya ha estado expuesta a este tipo de situaciones. 鈥淓n Tres Cantos te llegaban pacientes muy malitos. Recuerdo un hombre que hab铆a ido de Miraflores a Colmenar Viejo, de ah铆 a Soto del Real y luego a Tres Cantos con 200 latidos por minuto peregrinando en busca de m茅dico por la sierra de Madrid鈥, explica.

Seg煤n los datos, recopilados por la Plataforma SAR, que aglutina a trabajadores y trabajadoras de estos dispositivos, entre diciembre y enero solo el 57% abrieron con las plantillas completas. Isabel de Barrio, m茅dica del PAC de Navas del Rey e integrante de la Plataforma SAR, explica que tras la 煤ltima reorganizaci贸n 29 de estos dispositivos abren solo con enfermer铆a y 49 lo hacen, en teor铆a, con las tres categor铆as (medicina, enfermer铆a y celador). 鈥淒e estos 49 hay entre un 17% y un 40% de centros incompletos cada d铆a鈥, explica De Barrio.

De Barrio describe que, dentro de este 鈥渃aos鈥, su PAC es la 鈥渆xcepci贸n鈥 ya que 鈥渟olo鈥 ha perdido un puesto de enfermer铆a. 鈥淗ay centros funcionando con tres enfermeros y tres celadores y con eso pretenden cubrir los 365 d铆as del a帽o, lo que supone que ese personal hace 1.865 horas al a帽o, 300 horas de exceso鈥, explica.

Mientras, denuncian las profesionales, construir plantillas completas no est谩 entre los planes de la Comunidad de Madrid. 鈥淚mag铆nate que vives en Navas del Rey, a 45 kil贸metros del hospital m谩s cercano, y que no haya un m茅dico. Un enfermero no puede poner medicaci贸n y el paciente se puede morir en el centro o en el transporte, como le pod铆a haber pasado a la vecina de Rivas鈥, expresa.

鈥淟a enfermer铆a hace muy buen triaje pero triar no es atender, hacen falta las manos de los tres profesionales y los conocimientos de los tres, porque cada uno hacemos una cosa necesaria y complementaria鈥, a帽ade la integrante de la Plataforma SAR. 鈥淨ue no haya un m茅dico disponible en una poblaci贸n de 100.000 habitantes es muy grave. Yo me pude salvar porque mi padre tiene coche pero, 驴y si le pasa a alguien que no tiene coche? 驴Qu茅 hace?鈥, se pregunta Arancha, dejando esta interrogaci贸n en el aire.

