Como verán, y dificilmente masticarán (al leer democracia y paz social entre las ideas que alimentan al Fascismo), el Fascismo no caerá con sólo derrotar a la derecha mundialmente (como piensan muchxs antifas y quienes se autoproclamen así sin conocer toda la historia ya que siguen reivindicando al Estado, la Patria etc) que ya de por sí es difícil (pero no imposible) ya que tiene de su lado a gran parte del Capital, el Fascismo caerá cuando las ideas escritas en la imagen principal (y otras que han faltado como la Autoridad, o que broten como parte del proceso de evitar su extinción) sean derrotadas. Sí, la izquierda también tiene que caer, como alguna otra ideología que brote (como el Centro y sus mutaciones) para hacerse con el Poder. Entendiendo a la izquierda, como a esa ideología que aspira al Poder, y no como a la gente que contribuye a que la parte dirigencial de la izquierda tome el Poder porque consciente o inconscientemente creen que debemos y necesitamos ser gobernadxs ya que han creído por voces de su parte dirigencial que un gobierno justo pueda existir, la de esxs dirigentes.

No se ha colocado Capitalismo, ya que este puede fusionarse o mutar a Socialismo que al fin y al cabo es el Capitalismo de Estado, o en Ecología Social que en teoría es equitativo y justo pero sólo para nuestra especie, sin dejar de mencionar que autogestionar las fábricas sean estas pequeñas o grandes es autogestionar el ecocidio. Por eso se ha preferido colocar Antropocentrismo ya que engloba al Capitalismo, Economía (recuerden que el dinero -y cualquier sistema económico -no mata el hambre, lo crea y lo perpetúa), y a otras ideas opresoras más.

El Clasismo, no mencionado en la imagen, vendría a ser parte del Orden Establecido así como el Racismo y otras ideas más no colocadas. Faltaría pantalla para colocar las diversas opresiones al milímetro, y hay ideas que se sobreentienden (al menos eso pensamos) ya deberían reconocerse como opresivas y alimentadoras del fascismo y de cualquier forma de Dominación.

Monarquía y República, a las finales son lo mismo, ya que requiere de gobernantes y gobernadxs.

Y además hemos usado al Fascismo en el título y no a la Dominación en sí, no porque el fascismo englobe a la dominación, sino que estamos aprovechando esta época de la historia en que el fascismo ha reflotado de las cloacas de donde estaba sumergido y ha agarrado tanta fuerza que están repitiendo las mismas estrategias (armanentistas y narrativas) como las del Plan Cóndor y lo han fortalecido con las nuevas bio-tecnologías aunque en su mayoría sean o digan ser gente conservadora.Una municipalidad del distrito pudiente de Miraflores en la Ciudad Lima ha hecho un llamado a militares y policías para que “eviten actos vandálicos” en su distrito ya que hasta hoy han llegado diversos grupos de luchadorxs de varios territorios fueras de Lima de la sierra y de la Selva, y se sienten amenazados con perder sus privilegios aún ya con 2 días de protestas en el corazón de su distrito y ningún acto de violencia de lxs manifestantes a lxs habitantes de ese distrito (más sí alrevés), más ha hecho un llamado a sus habitantes a “no caer en provocaciones por parte de lxs manifestantes”, y ha amenazado a lxs manifestantes que osen ir a ese distrito con ser reprimidxs y detenidxs ya que cuentan con muchas cámaras con Reconocimiento Facial. Una hipocresia más en esa ideología, y dicen que el odio sólo lo tenemos nosotrxs lxs que protestamos.

¿Cómo no vamos a tener odio, si asesinan a lxs nuestrxs?.

¿Cómo no vamos a tener odio, si hasta usan la calumnia para justificar asesinatos y encarcelamiento a lxs que luchan?

Un ejemplo de esa calumnia, que no es la única ni la última, es lo que ha escrito una de sus cuentas aliadas del fascismo en las redes del Twitter incluso colocando un video que fácilmente desmiente lo que dice esa publicación pero que a sus seguidorxs les es más fácil y más conveniente creer lo que dice la publicación que escuchar el video al menos 2 veces o reconocer que no es lo que dice la publicación. La publicación dice lo siguiente :

“Desde las aulas de la UNMSM Terroristas amenazan de muerte al presidente del congreso Williams Zapata, al premier Otárola y al congresista Montoya “Estamos dispuestos a morir y a matar”. ”

Pueden corroborarlo en este enlace :

https://nitter.snopyta.org/PKN2056/status/1615842841598517248

Y en primera instancia pensamos que se trataba de un video filmado por unx infiltradx policía o fachx sin uniforme (como suele haber cuando hay conflictos sociales, ambientales y luchas animalistas o antiespecistas), pero lo extrayeron de una página patriota que aplaudía la entrega y patriotismo de aquella persona que dió ese discurso. Y la publicación del video original decía lo siguiente:

“Poderoso mensaje de un compatriota en la UNMSM que llegó a Lima y que manifiesta su sentir en la mesa de diálogo frente a los decanos. “No tengo miedo a morir, luchar, defender la patria, es un honor para mí”. ”

Pueden corroborarlo en este enlace :

https://nitter.snopyta.org/perudelsur_inka/status/1615833801631965184

En este caso vemos que además se trata de una lucha entre patriotas, la del discurso original y la de la publicación que tergiversa el discurso. He visto que pocxs saben que el patriotismo se divide en 2: en patriotismo realista (o en nuestro caso llamado también hispanismo) y patriotismo puro o nacional que es también conocido como indigenismo que erróneamente se atribuye la reivindicación de las etnias y tribus del territorio usurpado por algún Estado (en nuestro caso el Peruano) ya que las etnias y tribus existían antes de la creación de los Estados y no deberían ser parte de ello, mucho menos a la fuerza.

Como verán, el patriotismo reivindica al Estado, haciéndole más poderoso entregándole la facultad de decidir por nuestras vidas y hasta nuestras muertes o asesinatos.

Tenemos odio a lxs que nos oprimen, pero también tenemos amor pero solo para lxs que luchan por la libertad.

Verán entonces (y podrán investigar después de textos y videos críticos) que la democracia es a las finales la dictadura de las mayorías, y eso es palpable y muy visible. Para ejemplo cercano ponemos lo que pasó en el congreso con el voto de confianza al Gabinete de la presidenta Dina Boluarte, se tomó el voto de la mayoría de conresistas a favor para respaldar dicho gabinete. ¿Ya ven ahora como la democracia no es la solución?. Y no la confundan con el Concenso, cuyo término es muy usado (tergiversado de hecho) hasta por Congresistas cuando forzosamente o económicamente acuerdan alguna ley.

Y tampoco se agarren a la dicotomía, de que si alguien rechaza o critica la democracia (así sea Democracia Directa), es porque reivindica la Dictadura. No todo es blanco y negro, mucho menos lo es esta dicotomía Democracia o Dictadura creada a conveniencia por quienes gobiernan. Hay otras formas de organización y de convivencia, que evidentemente no funcionarían a magnitudes territoriales como las que acapara todo Estado en todos los rincones del planeta donde han ido usurpando territorios. Esas otras formas de organización y convivencia no son ni nuevas ni postmodernas, ya existían antes de la conformación de los Estados y los Feudos Reinados etc. Y funcionan en territorios a mucha menor escala. Eso toca investigar a quienes quieren dar una verdadera mirada crítica a lo impuesto que es el Orden Establecido por quienes nos dominan y nos dictan como vivir y hasta como morir (mayormente ni la eutanasia y otras formas de suicidio se le escapan).

La Paz Social, es lo escrito en la imagen, recordando que en pocas palabras también es la aceptación/sumisión a las reglas y leyes que nos toca obedecer por haber nacido en algún determinado territorio. Y todx que ose ir en contra de esa Paz Social, será consideradx Terrorista. Como dato curioso, en la lucha animalista y antiespecista, cuando nos ponían este apelativo de Terroristas por ir contra el especismo como parte de esa Paz Social y sus laboratorios y demás prisiones, lo reinvicábamos con el apelativo de Perroristas porque ni nos preocupaba cómo nos vean ni cómo nos traten ni el cómo nos entiendan o quieran entender nuestra postura.

Sí, nuestro mensaje es que no nos debe importar cómo nos digan (aunque esto traiga consigo repercusiones legales y hasta físicas por parte de lxs fanáticxs privilegiadxs de la Paz Social), porque eso haría que empezemos a rechazar ciertas formas de lucha que podrían servirnos a limpiar nuestro camino a la libertad total. Ya vemos como dentro de las mismas protestas, se está tratando de evitar pintas a muros o ataques a la policía que no duda en dispararnos, y todo para no ser llamadxs Terroristas o vándalxs o delincuentes. Pero ¿qué hacemos entonces, nos dejamos asesinar?. Repasemos la historia, no sólo con fines académicos y fetichistas, sino para aprender de ella de lo que se escribe y hasta de lo que no es escribe pero que ciertas veces queda en el relato de cada ancestrx sobreviviente de cada estallido social o revuelta o revolución. Y de actos que los mismos Estados y sus diversos programas culturales narran con cierto orgullo como cuando hablan de la independencia de cada país o de la revolución francesa, etc o lo más cercano del cómo lxs ciudadanxs de Ucrania defendían su tierra con piedras y bombas molotovs de la invasión rusa (según su propia narrativa de ese conflicto que vá más allá de una invasión y un sólo bando “malo” que la Mass Media ha generado una Rusofobia).

Quizás halla más cosas por aclarar de esa imagen, pero el tiempo no nos sobra, y les invitamos a seguir indagando en cada cosa que nos han dicho debemos aceptar para nuestras vidas y la de las demás especies.

Estas reflexiones y mensaje, lo colocamos como parte del llamado a una nueva Jornada de protestas (de hecho ha sido algo continuo aunque por veces disparejo, desde diciembre) para este Jueves 19 de enero del 2023 del cual algunxs o muchxs han denominado “La Marcha de los 4 suyos”, recordando aquella marcha del mismo nombre en Perú en Julio del 2000 disque liderado por el oportunista Alejandro Toledo que le dió la posibilidad de hacerse con la banda presidencial luego de la dimisión del dictador Alberto Fujimori, un hecho en nuestra historia en la que a conveniencia por parte de la Mass Media se reinvindica el vandalismo (o se lo minimiza o justifica) de lxs manifestantes en aquellas jornadas que tuvieron gente asesinada también, para sacar a un dictador y colocar a otro opresor que no tardó en cercar el perímetro del Palacio de Gobierno y declararlo Zona Rígida para que las futuras protestas no lleguen a su Casa Presidencial. No tardaría en darse el Arequipazo y otras protestas sangrientas más en su gobierno.

Aunque el canal de youtube (que ha subido el reportaje histórico de Canal N que curiosamente tuvo toda la cobertura de aquella Jornada de protestas) sea un canal que reivindica a Toledo, lo compartimos para quienes no conocen esta jornada de protestas llamado “La Marcha de los 4 suyos” del año 2000

https://yewtu.be/watch?v=t6I5G9qrBiM

De lo que está sucediendo en Perú, hemos encontrado un video que lo explica casi exactamente al menos de los últimos días de conflicto, aunque no compartamos varios puntos de vista de ese canal llamado “Detrás de la razón”.

https://yewtu.be/watch?v=xtsUPNeh_Rs

Hoy miércoles 18, nos acabamos de enterar la amarga y triste noticia de otra persona asesinada por la policía en Puno tras una bala en la cabeza. Están usando Francotiradores en las protestas en provincias. Esto ha motivado que en ese territorio lxs vecinxs le prendan fuego a la comisaría y sus patrulleros y la sede del Ministerio Público. Y también ha movilizado a varias personas a manifestarse por el Centro de Lima y queriendo llegar al distrito pudiente de Miraflores cuya represión ha dejado varias personas detenidas en el distrito anterior de Jesús maría.

Y no podemos despedirnos de este escrito, sin repudira el oportunismo de partidos políticos, ONGs, agrupaciones de Derechos Humanxs que condenan la violencia para protegernos y atacar a lxs que nos disparan, de algunxs empresarixs de algunas prensas que suelen vestirse de alternativa o aliada, y hasta de artistas que llevan sus propia$ consigna$ y el afán de reconocimiento y la gente no recuerda que callaron en otras masacres como en La Parada y otras más propiciadas por la Izquierda en el Poder.

Si toda esa gente movilizada (o la mayoría) en protestas, hubiera tenido un acercamiento a las ideas anárquicas, estaríamos ahora en un escenario parecido a lo que fué en España en los 30s o en Colombia hace algunos años con la Recuperación de Tierras usurpadas por colonialistas en esa región.

Pero sólo nos queda “despertar” y tratar de contribuir en ello no solo con teoría sino también con práctica y un acercamiento a cada problemática de cada territorio y comunidad. Y no sólo esperar que se nos acerquen ellxs a nuestras pomposas bibliotecas y eventos super revolucionarios.

Hay mucho camino por recorrer, y muchas acciones por hacer y deshacer.

Vamos por la libertad, que la extendemos a la liberación animal y de la tierra.

Por si acaso, nosotrxs también somos animales.

Algunxs animales con rabia y con amor.