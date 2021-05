La econom铆a privada, la fe ciega en el mercado y la l贸gica del beneficio se han demostrado incompatibles con la vida. La salud no puede ser una mercanc铆a. La reactivaci贸n de la actividad econ贸mica no puede hacerse a costa de la salud ni de los derechos de las mayor铆as. Toca elegir : capital o vida. Debemos actuar con rapidez y contundencia, pensando en una estrategia global de acceso igualitario y de garant铆a universal del derecho a la salud.

Pero no podemos quedarnos ah铆. Iniciativas como COVAX o C-TAP han fracasado estrepitosamente no solo por su insuficiencia sino, sobre todo, porque responden al fallido sistema actual de gobernanza mundial con propuestas donde los pa铆ses enriquecidos y las multinacionales, muchas veces bajo forma de fundaciones, pretenden reconfigurar a su antojo el orden mundial. La filantrop铆a y las iniciativas p煤blico-privadas en auge no son la soluci贸n. Mucho menos ante los retos globales actuales y en un mundo dominado por Estados e industrias guiadas por la ley 煤nica del mercado y el m谩ximo beneficio.

Signatures/Firmas

Organisations intercontinentales :

Comit茅 pour l鈥檃bolition des dettes ill茅gitimes (CADTM) r茅seau mondial www.cadtm.org ;



Campagne mondiale pour revendiquer la souverainet茅 des peuples, d茅manteler le pouvoir des soci茅t茅s transnationales et mettre fin 脿 leur impunit茅 https://www.stopcorporateimpunity.org/



Dialogue des peuples (r茅seau sud-sud) https://www.peoplesdialogue.org/about/L鈥橝gora des Habitants de la Terre https://agora-humanite.org/



Marche Mondiale des Femmes https://marchemondiale.org/



Mouvement pour l鈥橝ssembl茅e internationale des peuples https://twitter.com/asambleapueblos



R茅seau syndical international de solidarit茅 et de luttes http://www.laboursolidarity.org/



Transnational Institute https://www.tni.org/en/transnational-institute



Vers un nouveau Forum social mondial https://www.foranewwsf.org/

Europe :

Organisations internationales

CADTM Europe (Belgique, France, Italie, Gr猫ce, Luxembourg)



R茅seau europ茅en contre la marchandisation de la sant茅 et de la protection sociale http://europe-health-network.net/

Allemagne :

Association des m茅decins d茅mocrates Allemagne http://www.vdaeae.de/



Convention Avenir



LabourNet



Sozialistische Zeitung https://www.sozonline.de/



Z茅ro covid

Angleterre :

Z茅ro Covid (Angleterre & Pays de Galles) https://zerocovid.uk

Autriche :

Groupe d information sur l鈥橝m茅rique latine (Vienna, Autriche) – https://lateinamerika-anders.org/



Institut pour la recherche interculturelle et la coop茅ration- https://www.latautonomy.com



Z茅ro covid

Belgique :

ATTAC Wallonie-Bruxelles https://wb.attac.be/



A CONTRE-COURANT http://a-contre-courant.be/



CADTM Belgique http://www.cadtm.org/Francais



Centrale nationale des employ茅s (CNE-CSC)



CEPAG https://www.cepag.be/



CETRI – Centre tricontinental, Belgique, www.cetri.be



Fonds Ernest Mandel (Belgique) https://www.facebook.com/Ernest-Mandel-Fonds-1952230961709990/



FGTB wallonne https://www.fgtb-wallonne.be/



Formation L茅on Lesoil (Belgique) http://formationleonlesoil.org/



Forum Nord-Sud



La Sant茅 en lutte (Belgique) https://lasanteenlutte.org/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100063697504866



Pr茅sence et action culturelles (PAC) https://www.pac-g.be/



R茅seau wallon de lutte contre la pauvret茅 (RWLP)

Bosnie-Herz茅govine :

Association pour la culture and l鈥檃rt CRVENA 脿 Sarajevo https://crvena.ba/ (Bosnie-Herz茅govine

Espagne :

ATTAC Espagne https://attac.es/



Audit de la dette dans la sant茅 (Audit sant茅) https://auditasanidad.org/



Conf茅d茅ration intersyndicale galicienne (CIG). https://www.cig.gal/



Coordination contre la privatisation de la sant茅 (Madrid, Espagne) https://www.casmadrid.org/



Ecologistes en Action https://www.ecologistasenaccion.org/



ELA syndicat basque https://www.ela.eus/es



Intersyndicale Valencienne (Etat espagnol, Pays valencien) https://intersindical.org/



Mouvement des assembl茅es des travailleurs.euses de la sant茅 (MATS) https://mats-sanidad.com/



Observatoire des multinationales en Am茅rique latine (OMAL) https://omal.info/



Plateforme d鈥檃udit citoyen de la dette https://auditoriaciudadana.net/



Plateforme sant茅 de Navarre /Nafarroako Osasun Plataforma http://nafarroakosasunplataforma.blogspot.com/Navarra de https://www.facebook.com/Plataforma-Navarra-de-Salud-Nafarroako-Osasun-Plataforma-462069400539481/



Syndicat andalou des travailleurs.euses (SAT) https://www.facebook.com/SindicatoSAT



Syndicat Langile Abertzaleen Batzordeak (LAB) pais vasco https://www.lab.eus/es/

France :

AITEC



APEIS Association pour l鈥檈mploi l鈥檌nformation et la solidarit茅 (France) https://www.apeis.org



Appel Brevets sur les vaccins anti-covid, stop. R茅quisition !



https://www.facebook.com/Stop-aux-brevets-R%C3%A9quisition-105952548197339/



Association Henri P茅zerat (sant茅, travail, environnement) https://www.asso-henri-pezerat.org/



Association INDECOSA-CGT https://indecosa.fr/a-propos/



Association sciences citoyennes https://sciencescitoyennes.org/



ATTAC



Cedetim



Cerises la coop茅rative ceriseslacooperative.info



CGT Sanofi https://www.facebook.com/sanoficgt/



Collectif inter-urgences https://www.interurgences.fr/



Collectif des salari茅s en lutte Anti-Sanofric https://www.facebook.com/LesSanofi



Collectif 芦 Notre Sant茅 en Danger 禄



Conseil d茅mocratique kurde en France (anciennement : F茅d茅ration des Associations Kurdes en France) https://cdkf.fr/a-propos/



Convergence nationale des collectifs de d茅fense et de d茅veloppement des services publics https://www.convergence-sp.fr/



Coordination Nationale des comit茅s de d茅fense des h么pitaux et maternit茅s de proximit茅 http://coordination-defense-sante.org/



F茅d茅ration SUD chimie -Solidaire, unitaire et d茅mocratique- https://sud-chimie-solidaires.org



Fondation Copernic http://www.fondation-copernic.org/



France Am茅rique latine (FAL) : https://www.franceameriquelatine.org/



Ipam



La sant茅 un droit pour tous http://santedroitpourtous.over-blog.com



L鈥橴niversit茅 du bien commun de Paris



https://www.facebook.com/Universit茅-du-bien-commun-2187371374822819/



M茅dicament bien commun http://medicament-bien-commun.org/



Observatoire de la transparence dans les politiques du m茅dicaments (OTMeds) https://www.facebook.com/OTMeds/



People鈥檚 Health Movement France



Revue Inprecor http://www.inprecor.fr/home



Sud sant茅-sociaux http://www.sudsantesociaux.org/



Syndicat de la m茅decine g茅n茅rale https://smg-pratiques.info



Union Syndicale de la Psychiatrie uspsy.fr



Union syndicale Solidaires https://solidaires.org/



WOS/agence des hypoth猫ses https://wos-agencedeshypotheses.com



Z茅ro Covid Solidaire https://www.facebook.com/Z茅ro-Pand茅mie-Solidaire-113278857470238/?ref=page_internal

Gr猫ce :

Amis de la nature Gr猫ce https://www.naturefriends.gr/



Expel Racism Initiative https://www.kar.org.gr/



Initiative des personnels de soin pour la sant茅 publique 鈥 droit du peuple bien social



Organisation pour les droits des femmes TO MOV tomov.gr



Solidarit茅 pour tous (Ath猫nes Gr猫ce) https://www.solidarity4all.gr/



Sunday Immigrants School https://www.ksm.gr/

Hongrie :

ATTAC Hongrie http://www.attac.hu/

Italie :

ATTAC Italie https://www.attac-italia.org/



CADTM Italie http://italia.cadtm.org/

Portugal :

CIDAC – Centre d鈥檃ction pour le d茅veloppement Am铆lcar Cabral : Portugal www.cidac.pt

R茅publique tch猫que :

Printemps de Prague 2 鈥 r茅seau contre l鈥檈xtr锚me droite et le populisme – https://www.facebook.com/praguespring2/

Slov茅nie :

Institut Mirovni https://www.mirovni-institut.si/en/ (Slovenia)

Suisse :

Marche mondiale des femmes



Z茅ro covid

Afrique / Africa

Organisations internationales :

Alliance africaine / African Alliance WoMin. https://womin.africa/



CADTM Afrique



Association panafricaine pour l鈥檃lphab茅tisation et la formation des adultes https://www.adeanet.org/fr/association-panafricaine-d-alphabetisation-et-d-education-des-adultes-paalae



R茅seau nord-africain pour la souverainet茅 alimentaire https://www.siyada.org/ar/



Assembl茅e des femmes rurales Afrique australe https://ruralwomensassembly.wordpress.com/

Afrique du Sud :

AIDC https://aidc.org.za/



Campagne pour la vaccination des peuples The People鈥檚 Vaccine Campaign

Kenya :

Ligue paysanne k茅nyane www.kenyanpeasantsleague.org



R茅seau k茅nyan pour abolition de la dette

Maroc :

Association marocaine des droits humains (AMDH) http://amdh.org.ma/



ATTAC CADTM Maroc https://attacmaroc.org/



Forum des alternatives Sud https://www.e-joussour.net/fr/



Organisation d茅mocratique du travail /Maroc



R茅seau marocain pour la d茅fense du droit 脿 la sant茅 et droit 脿 la vie

R茅publique d茅mocratique du Congo :

CADTM Lubumbashi

S茅n茅gal :

Forum social s茅n茅galais



La Panafricaine pour l鈥櫭ヾucation au d茅veloppement durable ONG PAEDD ongpaedd.org



Organisation des jeunesses panafricanistes

Tunisie :

Association Al Warcha m茅diatique pour les droits 茅conomiques et sociaux https://www.inhiyez.com/



Association des femmes tunisiennes pour la recherche sur le d茅veloppement (AFTURD)



Observatoire tunisien de l鈥櫭ヽonomie http://www.economie-tunisie.org/fr

Am茅riques :

Organisations internationales :

ALBA MOVIMIENTOS http://albamovimientos.net/



CADTM-Abya Yala Notre Am茅rique (CADTM-AYNA)



Conseil latinoamericain de sciences sociales (CLACSO)



https://www.clacso.org/



Conseil d鈥櫭ヾucation populaire d鈥橝m茅rique latine et de la Cara茂be 鈥 CEAAL https://www.facebook.com/CEAAL/



Rencontre syndicale notre Am茅rique (ESNA), http://encuentrosindical.org/



R茅seau latinoamericain pour l鈥檃cc猫s aux m茅dicaments (RedLAM, ) www.redlam.org



R茅seau centroam茅ricain d鈥櫭ヾucation populaire, Red Alforja http://enlazandoculturas.cicbata.org/?q=node/103



Soci茅t茅 latinoamericaine et carib茅enne d鈥櫭ヽonomie politique et de pens茅e critique (SEPLA) https://sepla21.org/fr/

Argentine :

Association de l鈥檈nseignement de Santa Fe 鈥 D茅l茅gation de Rosario Argentina. http://www.amsaferosario.org.ar/)



ATTAC 鈥 Argentina,



Centrale autonome des travailleurs CTA- Rosario, Argentina https://www.ctarosario.org.ar



Coop茅rative des 茅ducateurs.trices et chercheurs.euses populaires -historique (CEIP-H) de Argentina



Courant syndical Carlos Chile (Argentina) https://www.facebook.com/CorrienteCarlosChileCTAA/



F茅d茅ration nationale des enseignants du sup茅rieur d鈥橝rgentine CONADU-Historique



Fondation GEP (Argentina) Www.fgep.org



Front des organisations en lutte -FOL- (Argentina) https://www.facebook.com/FOLFrenteDeOrganizacionesEnLucha/



Front Populaire Dar铆o Santill谩n (Argentina) https://abriendo-caminos.org/



Mouvement des peuples : Pour un socialisme f茅ministe par en bas (Front Populaire Dar铆o Santill谩n 鈥 Courant Plurinational / Gauche socialiste latinoam茅ricaine / Mouvement pour l鈥檜nit茅 latinoam茅ricaine et le changement social http://mulcs.com.ar/ / Mouvement 8 avril) Argentina



SUTEBA de El Tigre, Argentina



Syndicat ADEMYS, Buenos Aires, Argentina

Bolivie :

Conf茅d茅ration des travailleurs de l鈥櫭ヾucation en milieu urbain de Bolivie. C.T.E.U.B.

Br茅sil :

Association nationale de l鈥檈nseignement sup茅rieur. ANDES



Homa 鈥 Centre des droits humains et des affaires http://homacdhe.com/index.php/home/



Syndicat national de l鈥檈nseignement f茅d茅ral, Sinasefe, Brazil



SEPE Syndicat des professionnels de l鈥櫭ヾucation



Syndicat des travailleurs technico-administratifs de l鈥橴FRN et de l鈥橴FERSA



Syndicat des employ茅s de banque et des financiers de Bauru



Syndicat des employ茅s de Vinhedo



Syndicat des enseignants de l鈥檈nseignement public officiel



de l鈥櫭塼at de S茫o Paulo – S茫o Bernardo do Campo



Union des professeurs de



Syndicat de l鈥檈nseignement public officiel de l鈥櫭塼at de S茫o Paulo – Sumar茅



Syndicat des enseignants de S茫o Paulo



Syndicat des enseignants de l鈥櫭塼at de S茫o Paulo – Ourinhos



Syndicat des enseignants de l鈥檈nseignement officiel de l鈥櫭塼at de S茫o Paulo



Syndicat des enseignants de l鈥櫭ヾucation de l鈥櫭塼at de S茫o Paulo – Litoral Sul



Syndicat de l鈥檈nseignement de l鈥櫭塼at de S茫o Paulo 鈥 Salto



Union des professeurs de l鈥檈nseignement officiel de l鈥櫭塼at de S茫o Paulo – Osasco

Chili :

F茅d茅ration nationale des associations des employ茅s de l鈥檜niversit茅 du Chili – FENAFUCH-

Colombie :

F茅d茅ration nationale des syndicats des banques colombiens 芦 FENASIBANCOL 禄 http://www.fenasibancol.org



Groupe Kavilando Medellin



Groupe de recherche GIDPAD Universit茅 de San Buenaventura Medellin



Plateforme colombienne pour l鈥檃udit de la dette publique et la r茅cup茅ration des biens communs http://www.pacdeprebico.org



R茅seau inter-universitaire pour la paix REDIPAZ



Union nationale des employ茅s des banques 芦 UNEB 禄 http://www.unebcolombia.org



Universit茅 autonome latinoam茅ricaine- centre de recherches socio-juridiques de Colombie Colombia

Costa Rica :

Association des professeurs de l鈥檈nseignement secondaire (APSE) de Costa Rica

El Salvador :

R茅seau Alforja http://enlazandoculturas.cicbata.org/?q=node/103

脡quateur :

Plateforme 芦 莽a vaut pour toi 脡quateur 禄 | 脡quateur | https://vaportiecuador.wordpress.com/



Union Nationale des 茅ducateurs d鈥櫭塹uateur (UNE)

脡tats-Unis :

Communaut茅s de New York pour le changement (USA) https://www.nycommunities.org/

Ha茂ti :

PAPDA – Plateforme ha茂tienne de plaidoyer pour un d茅veloppement alternatif. http://www.papda.org/

Honduras :

COPINH Honduras

Mexique :

ANUEE (Assembl茅e nationale des usagers de l鈥櫭﹏ergie 茅lectrique) Mexique.



Collectif pluraliste p茅dagogique du Mexique Kaichuk Mat Dha, Durango, Mexique



Comit茅 ex茅cutif section 9 D茅mocratique SNTE-CNTE*



CONJUPAM (Conf茅d茅ration des retrait茅s, pensionn茅s et personnes 芒g茅es)



Coordination nationale des usagers et usag猫res en r茅sistance (CONUR) Mexique.



Mouvement autonome pour l鈥櫭﹎ancipation communautaire (MAECC) de Oaxaca



Mujer, Pueblo – Magisterio. Cnte Durango Mexique



Nouvelle centrale des travailleurs https://nuevacentral.org.mx/



Syndicat mexicaine des 茅lectriciens http://www.sme.org.mx/index.html



Syndicat des travailleurs de l鈥橧nstitut de l鈥檈nseignement moyen sup茅rieur de la CDMX (SITRAIEMS)

Panama :

Association des professeurs de la R茅publique de Panama- ASOPROF



Association des 茅ducateurs de la R茅publique de Panama



Conf茅d茅ration g茅n茅rale des travailleurs de Panama (CGTP)



Masse critique Panama

P茅rou :

Gouvernement territorial autonome de la nation wampis-gtanw (Perou) https://nacionwampis.com/



Syndicat unifi茅 des travailleurs de l鈥櫭ヾucation du P茅rou (SUTEP)

Puerto Rico :

Association des enseignants de l鈥橴niversit茅 de Puerto Rico



F茅d茅ration des enseignants de Puerto Rico (FMPR)

Uruguay :

Articulation f茅ministe Marcosur https://www.facebook.com/ArticulacionFeministaMarcosur/

Venezuela :

Centre international de recherches d鈥檃utres voies en 茅ducation (CII-OVE) du Venezuela www.otrasvoceseneducacion.org



Centre de recherche et d鈥櫭﹖udes frontali猫res, Venezuela



Ecole de formation populaire notre Am茅rique EFPNA Venezuela



Forum v茅n茅zu茅lien pour le droit 脿 l鈥櫭ヾucation



Observatoire international des r茅formes 茅ducatives et politiques d鈥檈nseignement (OIREPOD), Venezuela

Asie :

Organisations internationales :

Action internationale pour la sant茅 Asie Pacifique (HAIAP), http://www.haiasiapacific.org



Forum des ONG sur la Banque asiatique de d茅veloppement https://www.forum-adb.org



Marche mondiale des femmes Asie



SAAPE Asie du Sud https://saape.org/

Bangladesh :

CLEAN (R茅seau d鈥檃ction pour l鈥檈xistence c么ti猫re et l鈥檈nvironnement) : https://cleanbd.org



Groupe de travail sur la dette ext茅rieure Bangladesh (BWGED) : https://bwged.blogspot.com

Cor茅e du Sud :

KPDS (Pharmaciens cor茅ens pour une soci茅t茅 d茅mocratique) www.pharmacist.or.kr



People鈥檚 Health Movement

Inde :

Collectif pour la justice 茅conomique



Forum indien d鈥檃ction sociale (INSAF) https://www.insafindia.com/



Forum des citoyens pour le d茅veloppement de Mangalore (Inde)



Karavali Karnataka Janabhivriddhi Vedike (Inde)



Nadi Ghati Morcha (Inde)



Observatoire de la croissance (Inde) https://growth-watch.blogspot.com/



Prantojon



Syndicat progressiste des travailleurs des plantations

Japon :

ATTAC Japon

Malaisie :

HAIAP -organisation r茅gionale – Penang Malaisie

Pakistan :

Comit茅 Pakistan Kissan Rabita



Mouvement Haqooq Khalq Pakistan

Philippines :

Sentro ng mga Progresibo at Nagkakaisang Manggagawa -SENTRO- (Philippines) www.sentro.org

Sri Lanka :

Alliance populaire pour le droit 脿 la terre鈥揚ARL-, http://parlsl.com



Collectif des femmes progressistes https://www.facebook.com/progressivewomensc



F茅d茅ration unifi茅e du travail 鈥揢FL-



Mouvement de lib茅ration https://www.facebook.com/LiberationMovementLka



Mouvement national de solidarit茅 avec les p锚cheurs www.nafso-online.org



Mouvement pour l鈥檃griculture naturelle et pour l鈥櫭﹍evage indig猫ne



Mouvement pour la terre et la r茅forme agraire https://monlar.lk



Protect Union



Syndicat du personnel des Telecommunications TEDA



Syndicat g茅n茅ral des employ茅s de l鈥檌nformation et des t茅l茅communications (AEUIT)



Syndicat g茅n茅ral des employ茅s des t茅l茅comunications Sri Lanka SLATEU



https://www.facebook.com/slptsunion



Syndicat des travailleurs des plantations du Sri Lanka (CESU)