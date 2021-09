–

Bajo la consigna “No podemos esperar más”, la Unión de Trabajadores de la Tierra acampa en el Congreso para exigir el tratamiento y la sanción de la Ley de Acceso a la Tierra. Desde el campo que produce alimentos afirman que es una política necesaria para garantizar la vivienda digna de las familias campesinas, los alimentos sanos y la soberanía alimentaria.

Por Mariángeles Guerrero.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) inició hoy un acampe en la Plaza del Congreso para exigir avances en el tratamiento del proyecto de Ley de Acceso a la Tierra, también conocida como Procrear Rural. El lema de la convocatoria es “No podemos esperar más”. En ese marco, habrá movilización, verdurazo, feriazo, charlas y talleres. Mañana martes, en el marco del Día de la Primavera, se realizará un florazo. El cierre será con un festival artístico al aire libre. “Necesitamos acceder a la tierra para producir alimentos sanos y agroecológicos”, manifestó Zulma Molloja, productora de la UTT. “Ahora es cuando”, consideró su compañera Rosalía Pellegrini, en el marco del cambio de composición de las Cámaras legislativas que se avizora tras los resultados de las elecciones primarias.

En Argentina, sólo el 13 por ciento de la tierra está en manos de pequeños productores, quienes producen más del 60 por ciento de los alimentos que circulan en el mercado interno; mientras que el uno por ciento de las empresas agrarias controla el 36 por ciento de la tierra cultivada en el país. El proyecto de ley propone un sistema de créditos blandos, estilo Procrear pero para el sector rural, con el cual las familias de pequeños productores puedan acceder a terrenos. El objetivo es seguir promoviendo la producción sana de alimentos y la vivienda digna para las y los trabajadores de la tierra.

La iniciativa, presentada por tercera vez en octubre de 2020, contará con estado parlamentario -es decir, puede ser tratada- hasta el 1° de marzo de 2022. En mayo pasado, las Comisiones de Agricultura y Asuntos Legislativos de la Cámara de Diputados de la Nación abordaron el tema, pero no lograron llegar a un dictamen para que la cuestión se trate en el recinto. La propuesta fue ingresada a Diputados con la presencia del ex ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; el ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la vicepresidenta del bloque de diputados del Frente de Todos, Cecilia Moreau.

Sin tierra propia no hay agroecología

El proyecto de ley de acceso a la tierra fue impulsado por la UTT en 2016, en 2018 y en 2020. A menos de seis meses de que caduque el tercer intento, Zulma Molloja sostiene que “no hay avances y necesitamos acceder a la tierra para producir alimentos sanos y agroecológicos”. Molloja es productora de la localidad bonaerense de Olmos y le relató a este medio la realidad que viven, ella y sus compañeros, en relación a la falta de tierra propia. “Vivimos en condiciones indignantes, tenemos una casilla de madera o chapas. Pagamos alquileres carísimos, de entre 15.000 a 20.000 pesos por mes por una hectárea”, contó. Respecto a las condiciones de los contratos, la agricultora comentó que son por dos o tres años, pero si no se paga entre el 1 y el 7 de cada mes, los dueños del terreno los desalojan.

Otro problema que acucia a quienes producen las verduras que se sirven a nuestra mesa es el avance de los loteos para viviendas en los cordones periurbanos: la situación se repite en diferentes provincias del país. En esos casos, resulta más rentable para los propietarios vender con la lógica de la especulación inmobiliaria antes que alquilarla a familias productoras. “Se están acabando las tierras para producir. Impulsamos esta ley porque si nosotros no producimos el pueblo no come”, sintetiza Molloja.

Pero además, la tarea de cultivar de forma amigable con la salud y el ambiente se ve coartada en un escenario donde la seguridad sobre la tierra no existe. Para desarrollar un proceso agroecológico, o de transición a la agroecología, se requiere tiempo y un trabajo de cuidado y recuperación de suelos muchas veces agotados por el uso de venenos. “Muchos compañeros no pueden avanzar a la agroecología porque la tierra no es nuestra. Tienen que usar agroquímicos para que el cultivo salga rápido y poder pagar el alquiler y que no los desalojen”, dice en ese sentido Molloja. Y agrega, con determinación: “No queremos que nos regalen nada, queremos créditos blandos para dejar de arrendar”.

La entrevistada recuerda que, aún en pandemia, siguieron trabajando sin pausa para llevar alimentos sanos y a precio justo a los hogares. “Somos quienes producimos alimentos, no los grandes terratenientes que no hacen nada por el pueblo. Apostamos a a la agroeocología y a la soberanía alimentaria”, argumenta, en relación a la importancia de que el proyecto sea ley.

“Ahora es cuando”

En diálogo con Tierra Viva, Rosalía Pellegrini, referenta de la UTT, afirmó que, por parte del Gobierno, “todavía no hay una verdadera voluntad política para tratar los problemas comunes que tiene la gente”. En ese sentido, la entrevistada cuestionó que la gestión de Fernández “no hizo nada o hizo poco para ponerle un freno a las corporaciones agroindustriales, que terminan definiendo el precio en la góndola de los alimentos”.

Desde el gremio de la agricultura familiar sostienen que, para bajar los precios, hay que discutir el modelo agroalimentario. “En esa discusión, es fundamental el eje de la democratización del acceso a la tierra para las familias que producimos el 60 por ciento de los alimentos y solo tenemos el 13 por ciento de la tierra”, valoró Pellegrini.

En febrero pasado, la organización fue recibida -junto al Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra y a la Federación de Cooperativas Federadas- por el presidente Alberto Fernández. Entonces, el mandatario se comprometió con el avance de la legislación. Pero, meses después, la promesa no se materializó. “Hay una gran falla de este Gobierno, un faltar a la palabra. Estamos profundamente desilusionados e instamos a que los cambios recientes en el Gabinete de Ministros vayan direccionados a una política agroalimentaria que piense al alimento como un derecho”, expresó la referente de la UTT.

Tras la derrota electoral del oficialismo el pasado 12 de septiembre, el panorama en las Cámaras legislativas se pronostica como aún más desfavorable. “Ya vimos que hay una fuerza política que encaró los fuertes tarifazos, el aumento del precio de los servicios y de los combustibles, el ajuste a los jubilados, la quita del monotributo social agropecuario. No queremos que vuelva esa fuerza política al gobierno”, dijo la entrevistada. No obstante, señala el “crecimiento electoral” de Juntos por el Cambio. “Eso puede dar como resultado que en el Congreso haya una distribución de fuerzas políticas que hagan más difícil que avance la Ley de Acceso a la Tierra. Coyuntural y tácticamente, ahora es cuando”, subrayó.

“Convocamos a Domínguez a una mesa de trabajo”

La semana pasada fue escenario de tensiones políticas en el Frente de Todos, que concluyeron el viernes con el nombramiento de nuevos ministros a nivel nacional. En ese marco, Julián Domínguez reemplazará a Luis Basterra como titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca, cargo que ya ocupó entre 2009 y 2011. Tras conocerse la designación, la Mesa Agroalimentaria Argentina -que conforman la UTT, el MNCI Somos Tierra y Fecofe- sostuvo: “Esperamos que en esta nueva etapa del Gobierno se puedan fortalecer las políticas públicas para el sector campesino, cooperativo y de pequeños y medianos productores”. En ese sentido, valoraron como “sumamente importante escuchar lo que el pueblo marcó en las PASO”.

“El nuevo rumbo debe incluir la democratización en el acceso a la tierra, el apoyo a las cooperativas y Pymes agroalimentarias, la garantización de los derechos campesinos y el fortalecimiento de las economías regionales”, reclamaron las organizaciones del campo que produce alimentos.

En la previa al acampe, Pellegrini expresó que “desde la UTT convocamos a Domínguez a generar una mesa de trabajo para pensar la producción agroalimentaria en Argentina como un derecho, que tenga como eje el acceso a la tierra”. Para la vocera de la organización, “todavía se sigue pensando que la solución al problema del aumento del precio de los alimentos es sentarse a negociar con las grandes corporaciones. Hay una falta de atención a estos problemas”.

Respecto a otras demandas del sector hacia el Ministerio de Agricultura, Pellegrini citó como ejemplo el monotributo social agropecuario. Dicha política permitía a las familias productoras acceder a la seguridad social a través de un monotributo de costo cero, pero fue eliminada por el macrismo. “Otra de las promesas para nuestro sector era volver a implementar el monotributo social agropecuario, pero tampoco ocurrió. Instamos a que el nuevo Ministro sea justo con un sector que le da de comer al pueblo”, expresó Pellegrini.

Agustín Suárez, también vocero de la UTT, postuló que el modelo del agronegocio “representa a un campo concentrado que no está enfocado en el hambre del pueblo” y que “genera extraordinarias riquezas por las exportaciones”. “Somos miles de campesinos, cooperativas agrarias y pequeños y medianos productores que proponemos un modelo sustentable a través de la agroecología y la democratización de la tierra, para lograr la soberanía alimentaria en nuestro país”, consignó.

Cronograma del acampe

Lunes 20 de septiembre

11.30 hs. Marcha

12 hs. Verdurazo

15 hs. Asamblea de Nodos y de la Red de comedores por la Ley de acceso a la tierra.

16 hs. Taller de Huerta a cargo del Cotepo

19.30 hs. Proyecciones

Feriazo y yerbatazo durante todo el día

Martes 21 de septiembre

10 hs. Radio abierta

11 hs. Mística de jóvenes por la tierra

12 hs. Verdurazo y florazo por la primavera

13 hs. Taller a cargo del área de alimentación y red de comedores.

16 hs. Charla sobre trigo transgénico desde la Plataforma Socioambiental

17 hs. Festival con Eruca Sativa, Susy Shock y Sudor Marika, entre otros artistas.

