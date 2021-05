–

De parte de Asamblea De Pueblos Indigenas Del Istmo Oaxaqueno May 17, 2021

La Presidenta electa de Santa Mar铆a Jalapa del Marqu茅s, la Licenciada Josel铆n Esquivel Balseca, que pidi贸 licencia para iniciar su campa帽a pol铆tica rumbo a la reelecci贸n se burla de la comunidad.

Durante su tiempo como presidenta se hicieron destrozos en 谩reas verdes, venta ilegal de terrenos en 谩reas comunales protegidas de la mano del C. Joel L贸pez V谩squez quien a pesar que legalmente no es comunero a煤n se sigue proclamando como Presidente de la Comisar铆a de Bienes Comunales accediendo a los caprichos de Ricardo Miniaga Z谩rate quien ahora funge como Encargado del Despacho Municipal; lo m谩s ir贸nico de 茅sta situaci贸n es el hecho que la poblaci贸n en general no cuenta con agua potable pero para quienes tomaron posesi贸n de dichos terrenos les llevan agua potable en pipa 驴es porque son profesores y m茅dicos en su mayor铆a? 驴O qu茅 nos dicen del alumbrado p煤blico que inmediatamente metieron cuando colonias grandes y n煤cleos rurales del Municipio de Santa Mar铆a Jalapa del Marqu茅s no cuenta con luz el茅ctrica?

El d铆a 14 de Mayo de 2021, al despertar y entrar a facebook nos encontramos con una publicaci贸n en la p谩gina de la Licenciada Josel铆n donde estaba realizando campa帽a pol铆tica en el Cerro del Marqu茅s, mismo que desde el 2017 los pobladores de la comunidad est谩n intentando proteger de la venta ilegal, desmonte y cacer铆a, mismo que en el 2019, en una Asamblea de Bienes Comunales se tom贸 la decisi贸n de conservar como 谩rea comunal protegida ya que hab铆an antecedentes de posesi贸n de terrenos de manera ilegal.

Sin importar 茅stos documentos, siguieron vendiendo terrenos engordando sus bolsillos a costa de perjudicar al medio ambiente (por la tala desmedida en el cerro) y ahora, como si no existiera la memoria piden borr贸n y cuenta nueva como si las consecuencias clim谩ticas de lo que se ha provocado pasara desapercibido.

Metieron maquinaria pesada en un lugar donde el suelo es virgen, sin siembra, talaron desmedidamente el cerro, incendiaron, etc., a sabiendas que hay basamentos, es un centro ceremonial y se encuentran tepalcates regados.

No cuidan y revitalizan la identidad cultural, causan destrozos y robos abiertamente 驴y todav铆a andan pidiendo votos?

Pensemos en la comunidad que tenemos y c贸mo queremos que vaya avanzando, no les dejaremos ese privilegio a un par de familias que solo quieren el PODER para seguir actuando de manera d茅spota.

Es momento de despertar y cuestionarse en realidad, sin ver partidos pol铆ticos ni compadrazgo, lleg贸 el momento de organziarnos como comunidas y elegir a quien en realidad tenga la capacidad de estar en el puesto y empezar a solucionar las problem谩ticas que nos est谩n atravesando en todo el Municipio.

#jalapadelmarques

#ElIstmoEsNuestro