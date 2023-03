–

De parte de Acracia March 28, 2023 415 puntos de vista

┬íNo hay color! Es tal la distancia que media entre el populismo y el anarquismo que su total incompatibilidad queda fuera de toda duda. El anarquismo no solo es ajeno a cualquier tipo de populismo, sino que, a mi entender, debe considerarlo como un serio adversario pol├ştico si es de izquierdas, y como un aut├ęntico enemigo si es de derechas.

Dicho esto, la incompatibilidad no excluye que puedan existir ciertas consonancias entre algunos aspectos del populismo y del anarquismo, pero para ponerlas de manifiesto conviene desentra├▒ar primero el embrollo al que que remite el t├ęrmino populismo, y acotar sus caracter├şsticas, deshaciendo de paso algunos entuertos.

Entuertos tales como, por ejemplo, el de definir el populismo como el gobierno en nombre del pueblo, pero sin el pueblo, porque eso no diferencia espec├şficamente a los gobiernos populistas, sino que caracteriza a todos los gobiernos, salvo, claro est├í, a los que surgen de un golpe militar. Todos basan la fuente de su legitimidad en la voluntad popular expresada por las urnas, aunque la ignoran sistem├íticamente en cuanto llegan al poder.

Los populismos denuncian con vehemencia el secuestro de la voluntad del pueblo por el estamento pol├ştico en el poder, y se proponen restituir al pueblo una voz que le ha sido arrebatada mediante una serie de artilugios, devolvi├ęndole as├ş una soberan├şa que ha sido usurpada. Por eso le instan a acudir masivamente a las urnas y llenarlas con las papeletas de sus formaciones pol├şticas.

De paso ese llamamiento al voto popular deshace otro entuerto que consiste en afirmar que los populismos aborrecen las urnas y procuran acallarlas, cuando en realidad proceden a una sacralizaci├│n de las urnas como expresi├│n de la voluntad popular. Por eso se vuelcan en los procesos electorales a fin de alcanzar el poder, aunque, obviamente, cuando llegan al poder hacen lo mismo que todos los gobiernos, se olvidan del pueblo.

Al no poder trazar aqu├ş la genealog├şa del actual concepto de populismo y del fen├│meno pol├ştico que representa, recordar├ę simplemente que, aunque tiene un lejano parentesco con el populismo ruso de finales del siglo XIX y con el breve populismo estadunidense de la misma ├ępoca encarnado, entre otros, por el PeopleÔÇÖs Party, el termino populismo no emergi├│ con una acepci├│n cercana a la actual hasta los a├▒os sesenta para caracterizar ciertos fen├│menos pol├şticos de Am├ęrica Latina. Aun habr├şa que esperar algunos a├▒os para que el populismo adquiriese fuerza en el continente europeo y conociera, ya en el siglo XXI, una expansi├│n que lo sit├║a hoy como la ideolog├şa ascendente en nuestras latitudes.

En Europa la mayor parte de los movimientos populistas se desarrollan inicialmente a partir de formaciones de extrema derecha y conservan ulteriormente fuertes componentes derechistas, mientras que unos pocos se ubican en la izquierda, como, por ejemplo, Podemos en Espa├▒a o la France Insoumise en Francia. Sin embargo, ocurre el fen├│meno inverso en Am├ęrica Latina donde el populismo tiende a ser m├ís bien de izquierdas, y esa diferencia se aprecia de forma a├║n m├ís n├ştida si distinguimos los reg├şmenes populistas, es decir, el populismo instalado en el poder, y los movimientos populistas, es decir, el populismo en marcha hacia el poder. En efecto, los reg├şmenes populistas de izquierdas son los que predominan ampliamente en Latinoam├ęrica, sobre todo tras la ca├şda de Bolsonaro en Brasil.

Ciertamente, los reg├şmenes populistas son autoritarios y represores, pero no constituyen propiamente sistemas dictatoriales, suelen conservar las apariencias de las democracias, y para caracterizarlos no me parece desacertado el neologismo democraturas, mezcla de democracia y dictadura.

Es obvio que hay diferencias muy sustanciales entre los populismos de derechas y de izquierdas, por ejemplo, la xenofobia, el racismo, el sexismo, el patriarcalismo, la homofobia, son propios del populismo de derechas mientras que son combatidos por el de izquierdas. Aun as├ş, el hecho de diferenciar los populismos en t├ęrminos de izquierdas y derechas al focalizar la mirada sobre esas dos ramas la desv├şa de lo que constituye su tronco com├║n. Como es ese tronco el que me interesa para analizar el basamento com├║n compartido por ambos populismos, prescindir├ę de esa diferencia y me referir├ę en adelante al populismo en singular.

Dirigi├ęndose m├ís a los afectos y a las emociones que a la raz├│n, bien sabemos que el populismo atiza el resentimiento de una parte de la poblaci├│n contra un sistema que ha perdido su confianza y considera injusto, a la vez que ahonda en la denominada crisis de la representaci├│n pugnando por capitalizar el malestar de buena parte de quienes se sienten mal, o nada, representados por una clase pol├ştica que dice representarlos.

El populismo recurre sistem├íticamente a un procedimiento de divisi├│n binaria de la realidad social, al estilo de la diferencia teorizada por Carl Schmitt en t├ęrminos de la oposici├│n amigos/enemigos. Eso le lleva a simplificar a ultranza la realidad social separando en dos bloques internamente homog├ęneos y n├ştidamente contrapuestos una serie de elementos que se distribuyen de hecho sobre un continuo, v├ęase los de arriba y los de abajo, los dominantes y los dominados, el 99% y el 1%, etc.

Sus dardos apuntan a la casta, a las oligarqu├şas, a los poderes medi├íticos comprados por los poderes facticos para intoxicar el pueblo, los poderes econ├│micos que dictan sus medidas a los pol├şticos y los corrompen. Su enemigo es todo lo que se sit├║a por encima de la soberan├şa popular y la conculcan.

En conjunto se trata de una musiquilla que no suena nada mal a los o├şdos anarquistas y no hace falta recordar que el populismo ruso de finales del XIX tuvo cierta influencia sobre el propio Kropotkin para llegar a la conclusi├│n de que algunos aspectos de los populismos lindan con lo libertario.

Por ejemplo, est├í claro que adem├ís de los aspectos que acabo de enumerar tambi├ęn encuentra eco en el anarquismo la exaltaci├│n populista del pueblo. Los discursos y escritos anarquistas hacen frecuentes referencias al pueblo y este resuena hasta en sus canciones m├ís emblem├íticas, recordemos, por ejemplo, el entra├▒able Hijo del pueblo te oprimen cadenasÔÇŽ

La resonancia en el anarquismo de otros aspectos del populismo es m├ís dudosa. Por ejemplo, el populismo entroniza lideres carism├íticos con los que se identifican sus seguidores. En teor├şa eso no puede pasar en un anarquismo que es ajeno por principio a cualquier culto a la personalidad, sin embargo, el movimiento anarquista tambi├ęn tiene cierta tendencia a mitificar algunos de sus militantes que merecen sin duda un respecto, pero sin ponerlos a salvo de toda cr├ştica. Si alguien duda de esa tendencia mitificadora en nuestras filas que piense en Durruti o en la Federica, o m├ís recientemente en alguien como Lucio Urtubia, por ejemplo.

Me parece claro que la batalla contra el populismo debe formar parte de los m├║ltiples frentes de lucha del anarquismo, y eso implica no darle aire absteni├ęndonos, por ejemplo, de participar de sus mantras, tales como propagar tesis conspiracionistas y complotistas, o simplificar al extremo una realidad social que siempre es bastante m├ís compleja que la caricatura que resulta de las particiones binarias.

Pero sobre todo se trata de evitar contribuir a dar alas a la sacralizaci├│n del pueblo y a los conceptos de soberan├şa popular y de voluntad general. Porque el arma m├ís decisiva de la que dispone el populismo es la que le proporciona la enga├▒osa construcci├│n que hace de una entidad denominada el pueblo.

Estoy convencido que luchar contra el populismo pasa, entre otras cosas, por la imprescindible critica al concepto de pueblo. El enga├▒o que vehicula ese concepto empez├│ con aquel We the people (Nosotros el pueblo) que rubricaba la declaraci├│n de independencia de los Estados Unidos en 1776. Se creaba entonces una entidad ficticia el pueblo como un fen├│meno unitario y homog├ęneo, y se le atribu├şa adem├ís el don de la palabra, ocultando el ejercicio de ventriloqu├şa que siempre es necesario para poder hablar por su boca.

El pueblo no existe, es una simple categor├şa conceptual que remite a una entidad sumamente diversa, heterog├ęnea, que el populismo, pero no solo ├ęl, transforma en un todo compacto, en un bloque homog├ęneo difuminando su diversidad constitutiva.

Tampoco la soberan├şa popular es un valor en s├ş mismo situado por encima de todo como lo pretende el populismo. No es cierto que el pueblo siempre tiene raz├│n, no es el valor supremo, y ocurre que la denominada voluntad popular debe ser combatida a veces desde los valores anarquistas, porque, por ejemplo, un pueblo fascista es nuestro enemigo por muy pueblo que pueda ser.

Por eso no deja de ser sorprendente encontrar resonancias populistas en el discurso de algunos anarquistas con referencias positivas a cosas tales como el Poder popular, o la reivindicaci├│n de un Pueblo fuerte, o la voluntad de rescatar la voz del pueblo.

Tomás Ibáñez

Publicado en la revista Al Margen N.┬║ 125 Primavera 2023