–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia December 21, 2021 99 puntos de vista





La tarde del martes 21 de diciembre ha tenido lugar un accidente laboral en El Saler, al derrumbarse el tejado que el operario estaba demoliendo subido en el mismo, tal y como indican fuentes de Confederaci贸n General del Trabajo (CGT) que ya denunciaron las condiciones en las que se trabajaba en esa obra.

CGT informa que se ha producido un accidente laboral en la obra situada en la calle Historiador Bet铆 de El Saler (Val猫ncia). Desde la organizaci贸n sindicalista afirman que 鈥済racias a las medidas de seguridad, el trabajador ha podido salvar su vida, ya que ha quedado suspendido del arn茅s鈥. El operario 鈥渟e ha quedado colgando con una pierna atrapada en una viga del techo que se ha desplomado鈥 han indicado fuentes de CGT quienes recuerdan que ya denunciaron 鈥渁nte Inspecci贸n de Trabajo y Guardia Civil, en su momento, junto a la Asociaci贸n Vecinal de El Saler las condiciones en las que se trabajaba en esa obra, incluso manipulando amianto sin la protecci贸n correspondiente y la respuesta ha sido nula鈥.

CGT reclama que 鈥渕ientras no se valore la vida humana por encima de la falsa l贸gica de cualquier sistema de producci贸n, la muerte en los tajos nos seguir谩 recordando a diario que se ha optado por la inhumanidad del capital, renunciando a garantizar la vida y la salud鈥 y recuerdan que 鈥渓os trabajadores somos sujetos con derechos y tenemos que exigir que el trabajo se organice pensando en las personas y defendiendo nuestras vidas y nuestra salud鈥.

La vesprada del dimarts 21 de desembre ha tingut lloc un accident laboral en El Saler, en esfondrar-se la teulada que l鈥檕perari estava demolint pujat en aquest, tal com indiquen fonts de Confederaci贸 General del Treball (CGT) que ja van denunciar les condicions en les quals es treballava en aqueixa obra.

CGT informa que s鈥檋a produ茂t un accident laboral en l鈥檕bra situada al carrer Historiador Bet铆 del Saler (Val猫ncia). Des de l鈥檕rganitzaci贸 sindicalista afirmen que 鈥済r脿cies a les mesures de seguretat, el treballador ha pogut salvar la seua vida, ja que ha quedat susp茅s de l鈥檃rn茅s鈥. L鈥檕perari 鈥渟鈥檋a quedat penjant amb una cama atrapada en una biga del sostre que s鈥檋a desplomat鈥 han indicat fonts de CGT els qui recorden que ja van denunciar 鈥渄avant Inspecci贸 de Treball i Gu脿rdia Civil, en el seu moment, junt l鈥橝ssociaci贸 Ve茂nal del Saler les condicions en les quals es treballava en aqueixa obra, fins i tot manipulant amiant sense la protecci贸 corresponent i la resposta ha sigut nul路la鈥.

CGT reclama que 鈥渕entre no es valore la vida humana per damunt de la falsa l貌gica de qualsevol sistema de producci贸, la mort en els talls ens continuar脿 recordant di脿riament que s鈥檋a optat per la inhumanitat del capital, renunciant a garantir la vida i la salut鈥 i recorden que 鈥渆ls treballadors som subjectes amb drets i hem d鈥檈xigir que el treball s鈥檕rganitze pensant en les persones i defensant les nostres vides i la nostra salut鈥.