–

De parte de CNT-AIT Albacete March 17, 2022 74 puntos de vista





La mercantilizaci贸n del bienestar social es una de las 煤ltimas fases de la continua expansi贸n del capitalismo. Despu茅s de haber adsorbido todo nuevo valor de la agricultura-ganader铆a, la industria, los servicios privados, la vivienda, e incluso el dinero a trav茅s de la deuda, a los capitalistas solo les queda seguir acumulando nuevo capital haci茅ndose con el control de los bienes comunes, y del sistema de bienestar social, algo aparentemente no rentable, pero que gracias a la ayuda del Estado se convierten f谩cilmente en negocio.

El sistema estatal de Salud y bienestar social en el reino de Espa帽a, confirma d铆a a d铆a, esta din谩mica general, la apertura de estos servicios a las empresas o gestoras especializadas es una constante desde los a帽os 90, primero se privatizo lo m谩s rentable (servicios auxiliares, salud laboral鈥) la siguiente fase consist铆a, en externalizar servicios espec铆ficos, bajo f贸rmulas de gesti贸n mixtas como la 鈥減煤blico-privada鈥, es decir, pagamos todos y ganan unos pocos, la fase actual la marca, la degradaci贸n de las prestaciones sociosanitarias para usuarias y usuarios, con el fin de conseguir una migraci贸n a los servicios privados de quien se lo puede permitir, para el resto, la constante, es inestabilidad e insuficiencia.Evidentemente las trabajadoras y trabajadores de los distintos sectores vinculados, tambi茅n est谩n sufriendo las consecuencias de esta degradaci贸n.

En el caso de la solidaridad intergeneracional hacia las personas mayores y dependientes, el Estado lo convirti贸 en servicio social, y el capital en negocio; gracias a la constante precariedad laboral de sus trabajadoras y trabajadores, bajos salarios y altas cargas de trabajo; esa es la f贸rmula para poder lucrarse con la gesti贸n de un derecho, quitar otros. Los gestores especializados declarados sin 谩nimo de lucro, tambi茅n se benefician de la explotaci贸n de la mano de obra del sector, ya que deben mantener estructuras muy similares a las empresariales, altos cargos, amortizaciones financieras, externalizaciones m茅dicas, etc. No existe gran diferencia de condiciones y servicio entre las entidades declaradas oficialmente sin 谩nimo de lucro y con 谩nimo de lucro.

El Estado, no solo es c贸mplice necesario, tambi茅n es beneficiario, en las pocas residencias con alguna f贸rmula de gesti贸n p煤blica directa, por ejemplo, se aplican las precarias condiciones y salarios que marcan los convenios colectivos, convenios hechos a medica de la patronal del sector, ya que la fuerza de la negociaci贸n obrera se pierde en este sector, en parte, por una autolimitaci贸n del uso de la huelga en los cuidados profesionalizados, autolimitaci贸n vinculada a la parte m谩s humana de las personas, la solidaridad, que deja una sensaci贸n de responsabilidad ante el desamparo de las personas dependientes, este hecho humano, es explotado por la patronal y el Estado, haciendo de este sector uno de los m谩s precarios y estresantes, aun cuando es de los m谩s necesarios, en el presente y en el futuro, era de esperar el desastre humanitario sucedi贸 ante la pandemia de Covid-19, el Estado y la patronal son responsables directos, pero tambi茅n los sindicatos llamados representativos o sectoriales, que act煤an como freno ante los impulsos horizontales de lucha obrera.

La huelga es la herramienta fundamental de la lucha obrera en todos los sectores, y con ella no solo se pueden conseguir cambiar las condiciones laborales, si no los propios modelos productivos, para poder llegar a cambiar sistemas completos, tenemos que romper con la sensaci贸n de omisi贸n autoimpuesta en los cuidados al luchar, porque la huelga de hoy es la calidad del ma帽ana, quiz谩s hoy no estar铆amos lament谩ndonos del desastre, si ayer hubi茅semos parado, porque dejar en manos de los capitalistas y los tecn贸cratas la solidaridad crea desastres.

Hay que luchar por unas condiciones dignas, con cargas de trabajo adecuadas, con salarios justos, hay que luchar hoy por una fusi贸n efectiva entre el sistema de salud p煤blica y centros de cuidados, hay que luchar hoy para tener una financiaci贸n del sector adecuada a las necesidades presentes y futuras, y que esta financiaci贸n no la controlen empresas o gestores especializados, si no, que todo el servicio sea autogestionado por trabajadoras y familias, para que ma帽ana podamos transformar una prestaci贸n, un sistema de 鈥渁parcamiento para la tercera edad鈥, en verdadera solidaridad intergeneracional.

Frente al capital, Anarcosindicalismo, Apoyo Mutuo y Acci贸n Directa.

Ante el capitalismo, Revoluci贸n Anarquista y Comunismo Libertario.