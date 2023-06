–

Zapa Café Montag 05.06.

15-22 Uhr geöffnet

Diesmal: Es gibt leckere vegane Tacos und wie immer: Kaffe und Kuchen!

Ab 19 Uhr: Informeller Austausch über aktuelle Situation der Angriffe auf zapatistische Gemeinden in Chiapas. Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch

Es gibt eine Rampe für Rollstühle, die Toilette ist leider nicht rollstuhlgerecht. Das Café ist rauchfrei.

Ort: Regenbogencafé , Lausitzer Str. 22a

Wir freuen uns auf euch!

Zapa Café lunes 05.06.

15-22 h abierto

Esta vez: deliciosos tacos veganos y como siempre: ¡café y pastel!

A partir de las 19 h: Intercambio informal sobre la situación actual de los ataques a las comunidades zapatistas en Chiapas. Idiomas: Alemán, inglés, español

Hay una rampa para sillas de ruedas, desafortunadamente el baño no es accesible para sillas de ruedas. En el café no se puede fumar.

Lugar: Regenbogencafé , Lausitzer Str. 22a

¡Te esperamos!

Zapa Café Monday 05.06.

15-22 clock open

This time: There will be delicious vegan tacos and as always: coffee and cake!

From 7pm: Informal exchange about current situation of attacks on Zapatista communities in Chiapas. Languages: German, English, Spanish

There is a ramp for wheelchairs, unfortunately the toilet is not wheelchair accessible. The café is smoke-free.

Place: Rainbow Café , Lausitzer Str. 22a

We look forward to seeing you!