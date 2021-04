–

De parte de Cultura Y Anarquismo April 24, 2021 14 puntos de vista

En comunidades campesinas asediadas por el monocultivo de palma aceitera en Colombia, las mujeres sostienen los procesos de resistencia, comenzando por el más elemental de todos: el cuidado de la vida de la comunidad.

En Marialabaja (Colombia), las necesidades alimentarias se resuelven

diariamente gracias al trasiego cotidiano de las mujeres, que pasan la

mañana circulando de una casa a la otra. Fernanda pasa por la casa de

Meliza y recoge una diminuta bolsa con la ración de aceite que necesita

para preparar el almuerzo; Meliza va a la casa de su madre, doña

Gabriela, para llevarse un pescado; una vecina trae unas yucas y un

plátano de su cosecha para que Meliza lo comparta con sus hermanas.

Entre todas, logran que todo el mundo coma, no solo en sus hogares sino

en la comunidad. Porque, como le escucho una tarde a Alfredo, “lo que no

se ha visto en estas veredas ha sido la indigencia”. Aquí, en

territorios rurales donde perviven formas de vida comunitarias que se

han ido descomponiendo en otros lugares mejor adaptados al avance del

orden neoliberal, lo poco que hay se comparte, porque esa es la clave de

la supervivencia.

Vereda es el nombre que reciben en Colombia

las pedanías; y esta vereda de Marialabaja, un municipio de la región de

los Montes de María, en el Caribe colombiano, es una de las que más

impactadas por la súbita llegada a la región, dos décadas atrás, del monocultivo de palma aceitera,

que socavó las economías campesinas de las comunidades campesinas y

afrodescendientes. A la rápida expansión de las plantaciones de palma

antecedió la incursión del paramilitarismo, que obligó a huir a miles de

personas, dejando atrás sus casas, sus tierras y sus vidas.

Al

volver, meses o años después, cuando pensaban que todo estaría más

tranquilo, descubrieron que en las tierras antes destinadas al pancoger

—así se refieren en Colombia al cultivo de alimentos para el

autoconsumo, como el ñame, la yuca o el maíz— ahora solo había hileras

de palma, ordenadas como si se tratase de una fábrica al aire libre. Fue

entonces, cuentan las campesinas afrodescendientes de Marialabaja, que

comenzó a reinar la escasez donde antes había abundancia. Llegó la

escasez de agua y alimento en estas tierras conocidas como la despensa

de la región: los agroquímicos y las plagas que trajo consigo el

monocultivo relegaron a un lugar marginal los cultivos de ñame, yuca y

maíz, así como los huertos de verduras y hortalizas, el pescado otrora

abundante e incluso los árboles frutales.

Desde entonces,

Fernanda, Meliza, Gabriela y muchas otras como ellas se las apañan para

que a nadie le falte un plato de comida, aunque a veces escaseen las

proteínas o las vitaminas en su dieta. La provisión de agua es, en estas

veredas, la tarea más pesada con la que cargan las mujeres, un peso que

recae literalmente sobre sus cabezas. Existe una precaria red de

tuberías que llevan agua a las casas, pero no es agua potable: es de la

represa cercana, que llega tan sucia que no hay en el pueblo mujer que

se libre de picores vaginales. Asimismo, abundan múltiples enfermedades

estomacales y dermatológicas. Las mujeres de Marialabaja lo atribuyen a

los agroquímicos que se aplican a la palma porque, aseguran, el agua

estaba mucho más limpia antes de la llegada del monocultivo.

Además, antes de la palma podían beber agua de los pozos artesanales

que había en la comunidad; esos mismos que se secaron por la enorme

cantidad de agua que absorbe el monocultivo palmero. Así que el agua que

llega en las tuberías se destina a la higiene personal y la limpieza,

mientras que, para beber, las mujeres deben proveerse de agua que

recogen del lugar de la represa, donde el agua está menos turbia. Está

lejos de ser potable, pero en algunas casas cuentan con filtros que les

consiguió una oenegé europea. En otras, no. Y las hay que ni siquiera

agua sucia reciben en tuberías, porque un día se estropearon y nadie

llegó a arreglarlas.

Cocinar y abastecer al pueblo de agua

limpia, pero también barrer los patios, cuidar de los animales que aún

son criados en los patios, limpiar el pescado cuando algo hay, criar a

los niños, limpiar la casa y quemar la basura, porque a estas veredas no

llega el camión de la basura y algo tienen que hacer con los desechos. Son actos cotidianos, invisibilizados, que sostienen la vida en las comunidades de Marialabaja y permiten que estas resistan, que sigan siendo campesinas, que haya todavía quien preserve un pequeño pedazo de tierra para seguir cultivando yuca y ñame. Para que esos saberes y esos sabores no se pierdan. Porque, como dice un campesino orgulloso en estas veredas: “Cada año salen cientos de ingenieros agrónomos de una facultad de Ingeniería, pero para que haya un campesino hacen falta generaciones enteras, porque eso no está en los libros”. Es un saber que se aprende con el cuerpo, a través de la experiencia.

Cuidar es un acto político

Las

mujeres sostienen la vida en las veredas de Marialabaja, pero también

están al frente de diversos procesos comunitarios que reclaman al Estado

mejores condiciones de vida. Por la casa de Meliza, que tiene dos

puertas y ambas siempre abiertas de par en par, pasan diariamente varias

personas preguntando dudas de lo más variopintas. A veces, para

rellenar un formulario y pedir una yuca. Otras, para preguntar por el

pozo artesanal que ella abrió en su patio, pero que se secó pronto.

Cuando no, por un consejo, para tomar un tinto —un café solo— y

compartir recuerdos de los tiempos difíciles que ellas adornan con

risas.

El orden patriarcal niega el valor de las tareas de

cuidado al tiempo que las asigna a las mujeres. Estas tareas no son

apenas valoradas: son invisibles, a pesar de que son absolutamente

esenciales para el cuidado de la vida y para la propia existencia de la

comunidad. También se les niega su carácter eminentemente político:

“Las mujeres han estado en todos los conflictos, anónimas e

indispensables. Pero, desde una lectura patriarcal de qué son las luchas

y qué es político, se ocultan sus activismos, así como el trabajo

reproductivo y de cuidado. Se olvida que la práctica política surge en

la cotidianidad”, apunta Helena Silvestre, militante afroindígena en

favelas y ocupaciones de tierras de São Paulo.

“En las ocupaciones de tierras y en las favelas, las mujeres siempre

tuvieron un lugar silencioso, pero imprescindible. No existe comunidad

sin el trabajo de las mujeres”, añade Silvestre. Porque, sea en las

comunidades rurales o en las periferias de las grandes urbes, las tareas

domésticas no se desarrollan de puertas adentro, sino que salen a la

calle y se resuelven colectivamente. Las ‘ollas populares’, también

conocidas como ‘ollas comunes’, se despliegan en barrios populares de

países como Chile, Argentina y Perú, cuando las mujeres se organizan

para cocinar y dar de comer a todo el colectivo. Una vez más, lo poco

que hay se reparte. Porque estas mujeres saben que no es una opción

quedarse esperando a que el Estado resuelva los problemas. Y estas

luchas “encierran una identidad colectiva, constituyen un contrapoder y

abren un proceso de autovaloración y autodeterminación del cual tenemos

mucho que aprender”, escribe Silvia Federici en Reencantar el mundo. Feminismo y Política de los comunes (Traficantes de Sueños, 2020).

Estos procesos permiten observar cómo se interseccionan las

dimensiones de raza, género y clase en el avance del modelo

extractivista y necropolítico que está en la base del sistema de

producción, distribución y consumo en el que estamos inmersas. Por eso,

como plantea la economista alemana Maria Mies en Patriarcado y acumulación

(Traficantes de Sueños, 2019), un movimiento de liberación feminista

debe redescubrir las relaciones concretas entre personas que ocultan las

mercancías, trazando la historia que hay por detrás de tales

mercancías: cómo las historias de muerte y destrucción que a su paso

deja la palma de aceite en países como Colombia, Ecuador o Indonesia.

La violencia se escribe sobre el cuerpo de las mujeres

Mientras

tanto, las mujeres son víctimas también de la violencia con la que

avanza el modelo extractivista sobre territorios como Marialabaja. En

Colombia, en el marco del conflicto armado, más de 875.000 mujeres sufrieron violencia sexual entre 2010 y 2015. Solo un 22% lo denunció, según Oxfam. “A las mujeres nos ha tocado la peor parte. Unas perdimos el marido y nos tocó ese rol de sacar adelante todo. Muchas fuimos víctimas de violencia sexual. Muchas ni han podido denunciar. Eso es un dolor profundo, y un trauma que es físico, que está muy adentro”, cuenta Danilia en Marialabaja.

Es un precio más, un precio muy alto, que

pagan las mujeres de Marialabaja por la expansión del monocultivo de

palma de aceite. Dice Willy, un campesino, que “violencia y palma, eso

viene muy amarradito”. En el pueblo todos saben que los paramilitares

que sembraron el terror en los Montes de María, entre 1998 y 2003, eran

los mismos que por el día se paseaban con uniformes militares, y por la

noche los cambiaban por los uniformes de los grupos de las Autodefensas

Unidas de Colombia (AUC). Igualmente es sabido en Colombia la relación

de las AUC con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y ha sido ampliamente

estudiado cómo la estrategia del terror paramilitar se ha colocado

desde hace décadas al servicio del avance de actividades extractivas

vinculadas a capitales locales y trasnacionales.

Dos décadas después, permanece el hostigamiento de los paramilitares

frente a los campesinos. Por eso, los nombres que aparecen en este

artículo son falsos, y tampoco se detalla el nombre de la vereda donde

se recogió esta información. En toda Colombia, y con más virulencia en

regiones como los Montes de María, el pasado 20 de enero, la Comisión

Colombiana de Juristas (CCJ) denunció que la población de El Salado lleva meses sufriendo amenazas

a través de sus teléfonos móviles, de panfletos y grafitis en los que

los paramilitares instan al desplazamiento forzado de líderes sociales y

defensores del territorio. Llegan incluso a amenazar con repetir la

brutal masacre de febrero del año 2000, que dejó un centenar de muertos

en El Salado.

La violencia, que siempre estuvo ahí, vuelve a

desbocarse en Colombia, donde la situación de excepcionalidad que deja

pandemia ha coincidido con el gobierno uribista de Iván Duque. Según la

Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, en

2020 se produjeron en el país 66 masacres que dejaron 255 muertes,

el doble que el año anterior. Y el motivo sigue siendo el mismo:

expandir un modelo económico que favorece a unos pocos, destruyendo las

economías campesinas que podrían dar las claves para una forma de vida

más sostenible y más justa.

cofundadora del proyecto Carro de Combate.