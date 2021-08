–

Kurdistan America Latina August 3, 2021

Desde la ocupaci贸n de Afrin en marzo de 2018, el Estado turco ha establecido un r茅gimen de saqueo y explotaci贸n. El olivo y sus productos derivados eran la principal fuente de ingresos de la regi贸n antes de la invasi贸n. Con la invasi贸n turca, los olivares de Afrin han sido saqueados y se han convertido en una fuente de financiaci贸n para el autodenominado Ej茅rcito Nacional Sirio (ENS), establecido y financiado por Turqu铆a. Las milicias del ENS saquean la producci贸n de aceitunas de la regi贸n y la llevan al mercado mundial a trav茅s de Turqu铆a. Los productos robados van desde 鈥減roductos org谩nicos鈥, como el llamado jab贸n de Alepo -que se vende en tiendas de productos naturales y farmacias-, hasta el aceite de oliva que se vende en supermercados. Aunque los vendedores alemanes no responden a las preguntas de la prensa sobre el tema, el gobierno alem谩n ha admitido que no hay obst谩culos para la importaci贸n oficial de productos procedentes de las olivas saqueadas en Afrin. A los jabones de Alepo se unen en Europa nuevos productos procedentes de los territorios ocupados, la mayor铆a de los cuales se venden en supermercados de propiedad 谩rabe, turca o kurda. En muchos de los productos se nombra directamente el lugar de producci贸n como 鈥淎frin鈥, mientras que otros innumerables productos saqueados del antiguo cant贸n aut贸nomo, salen a la venta con otras etiquetas.

La riqueza de Rojava a los ojos de los colonialistas y ocupantes

Antes de que comenzara la guerra, Rojava representaba el granero de toda Siria y la regi贸n era explotada por el r茅gimen del partido Baaz de manera colonial. Mientras que las regiones de Ciz卯r锚 serv铆an para el monocultivo de trigo, en Afrin se cultivaban principalmente aceitunas y frutas para el mercado sirio. Antes de la guerra que comenz贸 en 2011, Rojava hab铆a suministrado el 40% de la producci贸n agr铆cola en general, y el 60% de la producci贸n de cereales en Siria. La actual regi贸n aut贸noma del norte y el este de Siria cuenta adem谩s con el 80% de las reservas de petr贸leo del pa铆s.

La relaci贸n colonial se ejemplifica con el monocultivo de trigo impuesto por el r茅gimen. Por ejemplo, el trigo producido en Ciz卯r锚 no se procesaba en la regi贸n, sino en las metr贸polis sirias para reimportarlo otra vez a Rojava, a veces m谩s caro, como harina. Por tanto, a pesar de las enormes cantidades de grano, la falta de molinos para procesarlo supuso un grave problema para Rojava tras la revoluci贸n. Sin embargo, no s贸lo el r茅gimen reclam贸 la explotaci贸n de la riqueza del lugar, sino tambi茅n los estados vecinos y en primer lugar Turqu铆a, que intenta reclamar para s铆 todo el norte de Siria en una l铆nea trazada aproximadamente a la altura de Alepo.

As铆, fue Turqu铆a quien primero invadi贸 Siria con el objetivo de ocuparla. Para ello, Ankara apoy贸 inicialmente a grupos como ISIS, el Frente Al Nusra y otras milicias yihadistas y luego intervino en la propia guerra tras su derrota militar. Afrin fue bombardeada por m谩s de 70 aviones de guerra a principios de 2018, para luego ser ocupada y saqueada por el ej茅rcito turco y un conglomerado de mercenarios de extrema derecha y yihadistas. Desde entonces, la poblaci贸n kurda ha sido sistem谩ticamente desplazada y quienes permanecen all铆 son explotados mediante el robo y la extorsi贸n.

Robo de cientos de millones de euros

En Afrin hab铆a al menos 18 millones de olivos antes de la invasi贸n. Adem谩s, estas aceitunas se utilizan para producir el mundialmente famoso 鈥渏ab贸n de Alepo鈥. Durante siglos, el aceite de oliva de Afrin ha sido considerado 鈥渙ro amarillo鈥. Ankara y sus tropas mercenarias se reparten ahora los ingresos de su producci贸n, mientras que las familias que permanecen en la regi贸n tras la invasi贸n s贸lo pueden quedarse con una parte de las ganancias. El valor del 鈥渂ot铆n鈥 saqueado se ha cifrado en unos 90 millones de euros, aunque es probable que la cantidad real sea mucho mayor.

Seg煤n los economistas, la producci贸n de aceite de oliva en 2018 en Afrin fue de unas 50.000 toneladas y se estim贸 en 130 millones de euros. La revista francesa Le Point public贸 un informe de investigaci贸n sobre el tema, en enero de 2019, afirmando que se hab铆an vendido en Turqu铆a 20.000 toneladas de aceite de oliva de Afrin por valor de 60 millones de euros.

En noviembre de 2018, ANF public贸 documentos que mostraban que el Estado turco y sus mercenarios hab铆an concluido un acuerdo sobre el saqueo. Este protocolo promet铆a a los grupos mercenarios los ingresos de la producci贸n de aceite de oliva en 2018 y 2019. De este modo, generaban 22 millones de d贸lares en ingresos para los mercenarios s贸lo por la venta de aceitunas a Espa帽a. As铆 es como la explotaci贸n adquiri贸 su nivel internacional, que sigue vigente en la actualidad. Las f谩bricas saqueadas en la ciudad se pusieron al servicio del r茅gimen de ocupaci贸n. Un informe de ANF del 28 de junio de 2021 se帽alaba que los propietarios de 50 de las 100 f谩bricas de aceite de oliva de la ciudad que quedaban en Afrin hab铆an huido a Shehba y a Alepo, y que sus f谩bricas hab铆an sido confiscadas.

Necib 艦锚xo, que era propietario de una de las f谩bricas de aceitunas y form贸 un grupo de inter茅s con otros productores de aceite de oliva desplazados, dijo a ANF en junio de 2021: 鈥淧resionan a la poblaci贸n y la obligan a vender el aceite de oliva producido en Afrin a un precio muy bajo. Se recoge en la f谩brica de N没ri Arap, en Jindires. Desde all铆, cruza la frontera hacia Turqu铆a a trav茅s del cruce opuesto en el pueblo de Hamam, en la provincia turca de Hatay鈥.

Alemania es la piedra angular en la distribuci贸n de productos saqueados

Actualmente, el aceite de oliva robado en Afrin se vende en casi todos los pa铆ses europeos y en Estados Unidos y Canad谩. Alemania es uno de los principales pilares del saqueo y, por tanto, de la financiaci贸n de los grupos mercenarios del ENS. Esto no es casualidad, porque Alemania es tambi茅n el m谩s vehemente partidario del fascismo turco.

El aceite de oliva se recoge y distribuye desde un gran dep贸sito en Magdeburgo. Los productos saqueados de la regi贸n kurda ocupada son llevados primero a Turqu铆a y transportados a Europa por el Instituto Turco de Normalizaci贸n (TSE). 鈥淪iria鈥 figura como pa铆s de origen de los productos. La empresa, situada en la Liebknechtstra脽e n.潞 99, de Magdeburgo, no ha querido responder a nuestras preguntas.

La empresa Salet Al Ghouta, con sede en Wuppertal, tambi茅n vende aceite de oliva robado en Afrin. Aqu铆 se vende bajo el nombre de 鈥淛ibal Afrin鈥, como 鈥渁ceite de oliva de las monta帽as de Afrin鈥 por 15,28 euros en botes de dos litros.

Robo a trav茅s de canales oficiales

Los productos de la aceituna llegan a Europa en camiones y barcos. Parece que pasan por las aduanas a trav茅s de los canales oficiales.

La respuesta del gobierno alem谩n a las correspondientes consultas al Ministerio de Agricultura lo confirma. La respuesta dice que las empresas de terceros pa铆ses que exportan a la Uni贸n Europea (UE) no necesitan un permiso para importar productos alimentarios que no sean de origen animal. Las autoridades aduaneras y estatales son las 煤nicas que realizan 鈥渆valuaciones鈥 en casos individuales. Estad铆sticamente, las importaciones no se registran.

En consultas similares a las autoridades francesas y belgas ni siquiera se obtuvo respuesta. Tampoco ha respondido a las correspondientes consultas de la prensa ninguna de las empresas que venden aceite de oliva.

Los productos de la marca 鈥淛ibal Afrin鈥 saqueados en Afrin tambi茅n se venden en Canad谩. El pa铆s de origen es Siria. Los productos llevan el sello de la autoridad turca de normalizaci贸n TSE y en la etiqueta figura una empresa llamada 鈥淢ir Paketleme 陌TH. 陌HR. VE TIC. LTD. 艦T陌鈥. Este grupo tiene su sede en Hatay, una provincia fronteriza turca con el Afrin ocupado. En el sitio web de 鈥淛ibal Afrin鈥, el aceite de oliva saqueado de Afrin se ofrece a 13 d贸lares el litro. Nueve kilos de 鈥渏ab贸n ecol贸gico y verde鈥 cuestan 75 d贸lares.

En Francia, el aceite de oliva robado en Afrin se vende bajo el nombre de Yaman en un sitio web llamado Mira. Como lugar de origen aparece Siria. La descripci贸n habla de 鈥渁ceite de oliva natural de primera clase鈥, y piden 13,50 euros por tres litros, 22,50 euros por cinco litros y 81 euros por 18 litros de aceite de oliva.

Otra empresa es Jobri Food, que opera en Dinamarca, con sede en Viborg. Esta empresa vende 鈥減roductos Afrin鈥 y tambi茅n tiene una red alemana. Los productos se envasan y prueban en Turqu铆a. De la presentaci贸n de la empresa se desprende que tiene representantes en toda la Uni贸n Europea y que su propietario es de Afrin. Jobri Food se presenta como una de las principales empresas de la UE. En una nota ponen: 鈥淓stamos orgullosos de ofrecer alimentos de la m谩s alta calidad procedentes de conocidos cultivos de Afrin鈥.

Todos los aceites de oliva producidos en Turqu铆a son sospechosos

Del mismo modo, se han encontrado productos de aceite de oliva saqueados de Afrin en Estados Unidos y muchos otros pa铆ses de Europa. Hay un gran n煤mero de internautas que anuncian la compra de esos productos en las redes digitales. Muchos productos que no llevan el nombre de Afrin tambi茅n proceden del saqueo. Esto hace dif铆cil determinar el verdadero alcance de la exportaci贸n de productos saqueados. Todos los productos a base de aceitunas fabricados en Turqu铆a o autorizados en ese pa铆s deben considerarse sospechosos desde este punto de vista.

El hecho de que los Estados europeos no tomen medidas contra esto los convierte en c贸mplices de los cr铆menes en Afrin y en ayudantes de la financiaci贸n del terrorismo. Esto se debe a que los productos robados en Afrin financian tanto a un r茅gimen opresivo como a los grupos que cometen los m谩s graves cr铆menes de guerra, incluidos los miembros del ISIS, al-Nusra y las milicias de extrema derecha y yihadistas del ENS, como Ahrar Al Sham y Ahrar Al Sharqiya, que recientemente fue incluido en la lista de sanciones de los Estados Unidos. Por tanto, la venta de estos productos puede constituir tanto un crimen de guerra como un delito seg煤n la legislaci贸n nacional.

Europa no hace nada

Tras una decisi贸n del Tribunal de Justicia de la UE, los estados de la UE est谩n obligados a etiquetar como tales los productos procedentes de los territorios palestinos ocupados. Esta normativa pretende informar correctamente a los consumidores sobre el origen de los productos. Dado que la misma pr谩ctica no se aplica a los productos saqueados de Afrin, no es dif铆cil imaginar que muchos consumidores est谩n apoyando involuntariamente el saqueo y la ocupaci贸n.

Jean-Louis Malterre, abogado del Colegio de Abogados de Par铆s, ha afirmado que el saqueo y la comercializaci贸n de los productos de Afrin viola el derecho internacional: 鈥淰iola las convenciones que regulan las acciones militares; esto es saqueo鈥. Malterre ha recordado el caso LafargeHolcim. La multinacional cementera hab铆a seguido operando en su planta de 脟elebiy锚, en el sureste de Koban锚, hasta 2014, pagando dinero a terceros sobre el terreno para que negociaran acuerdos con los grupos islamistas y as铆 mantener la producci贸n. Al parecer, s贸lo entre 2011 y 2013 fluyeron trece millones de euros en sobornos. Los sobornos continuaron incluso cuando el ISIS invadi贸 partes de Siria en junio de 2014 y proclam贸 el establecimiento de un califato.

En este contexto, LafargeHolcim est谩 acusada de 鈥渃omplicidad en cr铆menes contra la humanidad鈥 por sus actividades en Rojava. Seg煤n el abogado Jean-Louis Malterre, la venta de los productos ole铆colas saqueados podr铆a tener consecuencias similares.

Malterre ha explicado que los productos introducidos en la UE desde Afrin son tambi茅n 鈥減roducto del saqueo y del robo鈥, y ha a帽adido que 鈥渓os que participan directamente en el saqueo y los que se benefician del mismo pueden ser procesados. Sin embargo, para poner en marcha el proceso, es necesario que los implicados presenten cargos penales鈥.

FUENTE: Maxime Azadi / ANF / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

