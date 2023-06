–

De parte de Lobo Suelto June 2, 2023 167 puntos de vista

Cuando el intelectual italiano Toni Negri le dice a su par argentino Ernesto Laclau que la unidad determina confusi贸n, que las singularidades de aquellos grupos que remueven la quietud abrumadora del poder terminan, en procesos de unidad, por aplastarse unas contra otras, inv谩lidas, fuera del juego pol铆tico y de las pol铆ticas, cuando despu茅s de media hora de fintas, de amagues, de pasear por Ch谩vez, Linera, el Mayo Franc茅s, cuando despu茅s de todo ese preludio, Negri, por fin, habla de confusi贸n y de aplastamiento, de aplastamiento en un concepto jur铆dico, all铆, solo en ese momento, Laclau siente la brisa, la palpa.

***

Si es cierto que una 茅poca define su problema en torno a un idealismo, 驴cu谩l es el nuestro?

Una primera impresi贸n: hijos de un cientificismo voraz, pretender de la inmediatez lo que s贸lo el tiempo y la mesura pueden (n贸tese Cristina sugiriendo abandonar, al menos por un rato, los dos minutos de TikTok). Una segunda impresi贸n: inscribirse en la l贸gica del meme (hijo predilecto de la era de las redes sociales) como si este no fuera el camino que encontr贸 el capital para atomizar y obturar cualquier proceso emancipatorio. Una tercera impresi贸n: pensar sin un cuerpo que se arroje.

***

Una escena. Es de Montoneros, una historia, de Di Tella. Un militante narra a c谩mara. Cuenta: que disparar un arma y saber que se puede herir a otra persona es un horror. Cuenta: que un d铆a entra en tiroteo con la polic铆a. Cuenta: que logran desarmar a los polic铆as y meterlos en un calabozo. Cuenta: que antes de irse escucha gritos. Cuenta: que hab铆a uno de ellos que gritaba y gritaba y gritaba. Cuenta: que se acerca una compa帽era y le explica. Cuenta: 鈥淨ue entre la ropa que nos llevamos, est谩 su anillo de casado鈥. Cuenta: que desesperados y con miedo que lleguen patrullas de toda la zona igualmente se disponen a encontrar el anillo. Cuenta: que pensaban que era una locura porque cada segundo era la vida. Cuenta: que lo devolvieron.

***

Hay un cuerpo que es la calle, hay un alma que desea. Toda una masa capaz de. De eso. Tambi茅n de eso, y de aquello que muestra aquel otro, s铆, y de eso que muestra aquel otro tambi茅n. Hay un cuerpo y hay lugar para ese otro, s铆, incluso con esa nariz, y para aquella otra, s铆, incluso con esa remera, y para aquellos dos, s铆, incluso con ese andar. Ahora bien, 驴es posible la calle de Nariz Remera y Andar? A ver, 驴es posible esa instituci贸n pol铆tica que tanto anhelamos? Peque帽as detonaciones, ac谩, all谩, borboteos de vida en la superficie de un l铆quido espeso y estancado que tambi茅n es la vida.

***

驴C贸mo pensar la cultura bajo una 贸ptica spinozista? 驴Es posible una forjar cultura spinozista sin que previo a su concepci贸n estalle en mil pedazos? O mejor: 驴Y si la cosa est谩, a fin de cuentas, en la acci贸n de recoger esos mil pedazos, algunos de a pu帽ados, otros de manera individual, apreciando cada accidente, cada pliegue, cada sutura? 驴No ser谩 que la emancipaci贸n est谩 ah铆, en los cuerpos desperdigando potencias y temblores en el hallazgo de pedacitos, de mil pedacitos tambi茅n desperdigados? 驴No ser谩 esa, acaso, la 煤nica pol铆tica posible? 驴No ser谩 esa, acaso, la 煤nica posibilidad de algo nuevo?

***

13

Y lo que nace quiero

verlo nacer desde el silencio largo

de un pueblo mudo y ciego

que perdi贸 mucho, tanto

que sin saberlo necesita el canto

14

Cantar para estar vivo.

Apalabrar el mundo, comprenderlo

en un abrazo altivo:

ese plan de tenerlo

para so帽ar que 茅ramos eternos.

***

Negri y Laclau discuten. Sin embargo, el intercambio es ameno, hasta afectuoso. A media cuadra de su paradero, un local exhibe en su vidriera a un mono. El mono mueve sus brazos y choca dos platillos. Juntos, los platillos hacen ruido. Un ruido tosco, ciego, tristemente laboriso: muerto. Libres, los platillos, libres uno del otro, revisten otro brillo y otra fuerza, de repente se descubren como c铆rculos perfectamente delineados, sim茅tricos, son potencia: existen, de esa forma todav铆a existen y quiz谩s, solo quiz谩s, podr铆an resultar una m煤sica bella.

***

Dice Spinoza que el esfuerzo con que cada cosa intenta perseverar en su ser no implica ning煤n tiempo finito, sino indefinido.

***

Hombre

marino

late

tu coraz贸n

y en tu mar padeces el hundimiento de un sue帽o de intensidad

y en su mar pareces el nacimiento de un sue帽o de inmensidad

desanudemos:

hombre

marino

late tu coraz贸n

y su pulso marino te suma y te sume en su mar

sumar:

una extensi贸n inalcanzable

una invenci贸n inalcanzable

una intenci贸n inalcanzable

el hombre flota sobre s铆 mismo

flota sobre s铆

flota

sobre

s铆

***

El mundo del GPT a煤n preserva, fortuitamente, irregularidades. Es falso que Rodolfo Walsh escrib铆a cuando no hab铆a GPT: s铆 que hab铆a.

Walsh escribe Un oscuro dia de justicia, toda una irregularidad, el acontecimiento que acontece al acontecimiento.

Hoy Walsh es mural es b煤nkers macartistas.

***

Acechado por negro en un hostil sur estadounidense, uno de los personajes de Carson McCullers de El coraz贸n es un cazador solitario lee a Spinoza. 鈥淓sa noche le铆a a Spinoza. No lograba comprender del todo el intrincado juego de ideas ni la totalidad de las frases; sin embargo, al leer intu铆a una poderosa y aut茅ntica intenci贸n oculta en las palabras, lo que lo hac铆a sentir como si comprendiera鈥.

En la comprensi贸n hay un efecto, quiz谩 el 煤nico, que se pierde. En la errancia hay un efecto, quiz谩 el 煤nico, que sobrevive.

**

Unidad: Propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse.

***

Si, como plantea Spinoza, todo lo que es, o es en s铆 o en otra cosa, urge seguir pensando qu茅 hay de cada uno en la fuerza total de una organizaci贸n, menos para medir bondades y atributos que para resignificar aportes, alcances, articulaciones. Una era pol铆tica en la que nazca un coraz贸n que muera de dolor y que corra por un porvenir que se cae pero que all铆, justo all铆, cara a cara con el derrumbe, percibiendo el eco 铆nfimo de las piedritas que resbalan al abismo, invente, tenga la valent铆a de inventar. Adem谩s, 驴qu茅 potencia puede revestir una invenci贸n si no se erige frente a un derrumbe?

***

La licenciada en Letras Julieta Yelin comienza uno de sus trabajos con una cita de Foucault. 鈥淣o puedo dejar de pensar en una cr铆tica que no dejara juzgar, sino hacer existir una obra, un libro, una frase, una idea. Una cr铆tica s铆 encender铆a fuegos, contemplar铆a crecer la hiebra, escuchar铆a el viento y tomar铆a la espuma al vuelo para esparcirla. Multiplicar铆a no los juicios, sino los signos de existencia. Los llamar铆a, los sacar铆a de su sue帽o. Los inventar铆a en ocasiones tanto mejor, mucho mejor. La cr铆tica por sentencias me adormece. Me gustar铆a una cr铆tica por centelleos imaginativos. No ser铆a soberana ni vestida de rojo, llevar铆a el rel谩mpago de las tormentas posibles鈥.

***

Negri se toma unos segundos y dice que claro, el 68 franc茅s fue un fracaso, pero que justamente en ese fracaso radica la inauguraci贸n de una 茅poca nueva, y que eso es lo que interesa. Entonces Laclau, ahora en un primer plano de una c谩mara que lo retorna jovial, con una frescura casi juvenil, sentencia: 鈥溌so sin duda!鈥

***

En Biograf铆a de un cimarr贸n, de Miguel Barnet, se lee: 鈥淧or cimarr贸n no conoc铆 a mis padres. Ni los vide siquiera. Pero eso no es triste porque es la verdad鈥.

***

En un momento de la charla, Negri cita a Flaubert. 鈥淓l pueblo es terrible, salvo los d铆as de insurrecci贸n鈥. Macchiavello habla de Fortuna. Al defensor griego Nikos Dabizas, previo al partido, le dijeron que, de marcar de manera eficiente la derecha de Bergkamp, la cosa estaba pr谩cticamente resuelta. Llegando al final del segundo tiempo, en un partido aburrid铆simo, Bergkamp recibi贸 un pase de espaldas, toc贸 la pelota hacia un lado, gir贸 hacia el otro y la clav贸. Nunca se hab铆a visto un giro semejante. Era imposible.

Quien recibi贸 el gol fue Newcastle, equipo que se fund贸 por la fusi贸n de dos clubes que no simpatizaban.

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado