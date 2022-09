–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia September 19, 2022 216 puntos de vista

Carme Jare帽o Peris, secretaria general del sindicat de Transport, Comunicacions i Mar de CGT Val猫ncia

No deixem enrere el t貌rrid estiu, per貌 les dades ens anuncien el comen莽ament del curs. Tot i que cada vegada resulta m茅s dif铆cil conjugar el verb estiuejar sense cap preocupaci贸 per a la majoria dels mortals i tot i que continua sent un verb preescrit per a qui viu als marges, la calor sempre ens fa abaixar la gu脿rdia i ens duu a pensar que a l鈥檈stiu tota cuca pot viure.

S鈥檕bren de bat a bat les portes de l鈥檃ctivitat p煤blica: el curs escolar, la tribuna politica, els mercats esportius i ac铆 no ha passat res. Comencen impol路luts els nous prop貌sits.

Ac铆 no ha passat res. Uns incendis per ac铆 per all脿. Algunes guerres que persisteixen. Inflaccions que semblen afectar d鈥檃ltres que no som nosaltres mateixos. Carros de la compra cada vegada m茅s lleugers d鈥檈quipatge. Factures de les quals nom茅s entenem una xifra final en continu augment. Alguns morts laborals, algunes v铆ctimes m茅s del masclisme, algun desnonament sense import脿ncia. Fins i tot, cartes arribades quan cr茅iem que res m茅s ens podria passar a banda de les altes temperatures.

Doncs s铆, hi ha coses que passen quan cr茅iem que teniem mat猫ria suficient per a entrar a la tardor amb els motors molt calents.

Rebem cartes que ens recorden que, quan eixim una i altra vegada al carrer per a demanar la derogaci贸 de la Llei Mordassa, no estem boges ni vivim en una realitat paral路lela.

En plena calitja, tres companyes de CGT Val猫ncia van rebre una notificaci贸 per tal que prepararen el pressupost del comen莽ament escolar i feren lloc a una sanci贸 per mal comportament. Manifestar-se l鈥1 de Maig torna a ser delicte. I aix貌, amb un govern que ha fet d鈥檜n dia de lluita una festa. Per貌 .. ac铆 no passa res.

No cal ja que la manifestaci贸 siga il路legal, ni que es produ茂squen aldarulls. No cal ni mirar de re眉ll a una autoritat de l鈥 ordre. Et saluden, et demanen la identitat nom茅s per prevenci贸, et diuen que tot 茅s correcte i, apa!, endavant, que ho esteu fent b茅. Vosaltres tamb茅 podeu festejar mentres us manifesteu!

Un dia fas una cosa i, quatre dies despr茅s, la mateixa acci贸 ja no li plau a la autoritat. Doncs, premi: carta de recomanaci贸 no, factura i gr脿cies.

No estem boges ni vivim una realitat paral路lela. El govern actual, aquest que fa festa de moltes reivindicacions perqu猫 estem millor que mai, no ha sigut capa莽 de fer marxa enrere en una llei que s鈥檋a cobrat v铆times. Les xifres estan ahi. En set anys de Llei de Seguretat Ciutadana, la ciutadania no est脿 m茅s segura, per貌 s铆 m茅s amordassada. Aquest Govern penalitza la contestaci贸 social. Al progressisme actual no li fan falta les feministes, ni els que protegeixen desnonats; no necessiten els pensionistes ni els que defensen la terra i la natura.

La sanitat o l鈥檈nsenyament s贸n per aplaudir-los en situacions extremes, no per a crear onades. Qu猫 dir d鈥檜n moviment que no s鈥檃llita amb el poder? Doncs, evident: que no pot traure les banderes al vent, sense que el poder el mire de re眉ll, encara que governen aquells que es diuen progressistes i que volen abanderar totes les conquestes socials.

Comen莽a el curs pol铆tic. El President de l鈥橢stat rep a ciutadanes de a peu per a escoltar-les, per貌, sobre tot, per a crear tend猫ncia als Telediaris. Les cartes entranyables de sis-cents un euros no s贸n un somni . Les companyes de CGT, unes entre tantes de les que mai voldran ser utilitzades en una foto a l鈥檈scala de la Moncloa

Carme Jare帽o Peris