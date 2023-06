–

De parte de CGT Pais Valencia I Murcia June 8, 2023 250 puntos de vista





Antonio P茅rez Collado, Confederaci贸n General del Trabajo Pa铆s Valenciano y Murcia

Hace unos d铆as y ante numerosas c谩maras y micr贸fonos el presidente de la CEOE (a cambio de 400.000鈧 anuales de sueldo) mostraba su perplejidad ante el hecho de que mientras en nuestro pa铆s hay alrededor de 3 millones de personas paradas, siguen sin cubrirse 140.000 puestos de trabajo; principalmente en los servicios y la construcci贸n. Seg煤n declar贸 el portavoz de la patronal a los medios: 鈥淗ay una realidad. Por el motivo que sea, nos falta gente para un mont贸n de sectores鈥.

Parece extra帽o que con la informaci贸n que debe manejar la Confederaci贸n Espa帽ola de Organizaciones Empresariales su cabeza pensante todav铆a no sepa por qu茅 motivo no hay colas para ocupar todos esos empleos. O no lo sabe o deja caer la sospecha sobre esos millones de trabajadores que, habiendo ofertas de empleo, prefieren seguir en el paro. Por si fuera ignorancia de la realidad -que no lo creemos- vamos a intentar explicarle los motivos por los que mucha gente no quiere esos trabajos. En primer lugar est谩n los bajos sueldos y a continuaci贸n las malas condiciones laborales en que se realizan. Las retribuciones salariales en muchos sectores ya no dan ni para vivir, por lo que el pluriempleo vuelve a ser una mala soluci贸n de emergencia. Si, como ocurre en la construcci贸n y la hosteler铆a, los puestos vacantes est谩n generalmente alejados del domicilio de trabajador en paro, el transporte o el alojamiento se comen gran parte de la menguada n贸mina. Por otro lado es norma general que se alarguen las duras jornadas laborales (incluso sin pagarse las horas extras), que se cambien los turnos, que no se respeten los descansos y que el trato sea m谩s propio del siglo XIX que del XXI.

Por tanto la soluci贸n al problema no parece dif铆cil: buenos salarios y condiciones dignas de trabajo. Mucha gente lleva varios a帽os sin encontrar un empleo o enlazando un breve contrato precario tras otro. Incluso para quienes cobran el seguro de paro (que es la minor铆a) 茅ste no suele cubrir las necesidades b谩sicas, ya que con las reformas sufridas se han ido recortando su duraci贸n y la cuant铆a a percibir. Para que lo entienda hasta Garmendi: nadie est谩 parado por capricho.

La sumisi贸n del sindicalismo mayoritario a los intereses de la patronal est谩 propiciando la p茅rdida generalizada de derechos de la clase trabajadora, hasta el extremo de que -en contra del entusiasmo medi谩tico tras la firma de los sucesivos pactos sociales- los salarios han retrocedido hasta tal punto que para muchas familias comprar una casa, un coche, irse unas semanas de vacaciones y hasta alimentarse adecuadamente resulta imposible con sus ingresos. Adem谩s se est谩 efectuando un paulatino giro hacia la privatizaci贸n de la sanidad, la educaci贸n, las pensiones o los servios sociales, lo que junto a la transformaci贸n de los contratos en temporales, fijos discontinuos o a tiempo parcial significa el empobrecimiento y la precariedad para gran parte de la poblaci贸n.

Un ejemplo de todo lo dicho lo tenemos con el reciente acuerdo para la negociaci贸n colectiva, firmado por CEOE, CC.OO. y UGT y que tantas alabanzas est谩 recibiendo. Pues bien, m谩s all谩 de las amigables ruedas de prensa, donde nadie hace preguntas inc贸modas, lo cierto es que el acuerdo se olvida de las p茅rdidas salariales de 2021 y 2022, que para los a帽os 2023/2025 (4%, 3% y 3%) ni siquiera se cubre el incremento de los precios y, lo menos explicado, que se trata de una simple recomendaci贸n, sin ninguna obligaci贸n de cumplirse en los convenios. Por si fuera poco, tambi茅n abre la puerta al tratamiento de las bajas comunes por traumatismos por parte de las mutuas, en lugar de impulsar la mejora de la asistencia de seguridad social.

Los agentes sociales, de uno y otro bando (驴o son todos del mismo bando?) todo esto lo saben de sobra, aunque lo cuentan sin explicar la letra menuda. Si hay que recordarlo es m谩s bien para que se enteren las v铆ctimas de estas pol铆ticas antisociales.

Antonio P茅rez Collado

CGT-PVyM