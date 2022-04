–

De parte de CGT Fesi Bac April 4, 2022 8 puntos de vista

Despu茅s de los despidos disciplinarios acometidos en los 煤ltimos meses por la Direcci贸n de Tasaciones Hipotecarias (T.H.) sobre varios trabajadores, le ha tocado el turno al Secretario General de la Secci贸n de CGT, Antonio Merino. Al m谩s puro estilo inquisitorial, propio de la direcci贸n de T.H. y de AT Valor, y utilizando instrumentos propios del KGB, se procedi贸 inicialmente con la preceptiva apertura del correspondiente expediente contradictorio al tratarse de un Representante Legal de los Trabajadores (RLT). En dicho expediente se acusa al compa帽ero de haber simulado una Incapacidad Laboral Transitoria (ILT), basando tal acusaci贸n en un informe realizado por una supuesta agencia de detectives, contratada por la empresa para realizar un espionaje de sus movimientos y de su actividad privada diaria. Finalmente, ayer recibimos notificaci贸n de la ejecuci贸n del Despido, firmado por nuestra flamante directora D陋 脕ngeles Aguilar Viyuela.

La empresa viene intentando desde hace tiempo obstaculizarle su actividad sindical, motivo por el cual se hab铆an presentado denuncias ante la Inspecci贸n de Trabajo y una demanda ante el Juzgado, cuyo juicio se celebr贸 el pasado d铆a 22 de marzo, justo el mismo d铆a en que se comunic贸 a la RLT la apertura del mencionado expediente disciplinario. Es por ello, que ante la imposibilidad de arremeter contra nuestro compa帽ero por motivos sindicales, la empresa ha optado por otra v铆a, sucia y repugnante donde las haya, para tratar de deshacerse de 茅l a toda costa, en un claro ejercicio de arrebato paranoico y obsesivo.

Todo esto forma parte de una estrategia de acoso y derribo contra la RLT por una nueva direcci贸n nada acostumbrada a que se la fiscalice en temas laborales. RLT personalizada en nuestro Secretario General por ser qui茅n desarrollaba la inmensa mayor铆a de la actividad sindical, y que desde luego, visto el esfuerzo realizado, resultaba muy molesta para la empresa, habida cuenta de las diversas denuncias y demandas presentadas por los flagrantes incumplimientos normativos y legales por parte de la empresa, que hoy d铆a se siguen produciendo. De este modo, la Direcci贸n de la empresa, pretende tener el camino libre, para seguir incumpliendo las normas laborales a su antojo, alej谩ndose a煤n m谩s, de la necesaria y leg铆tima negociaci贸n colectiva.

Como era previsible, las alegaciones presentadas por nuestro compa帽ero, donde niega tajantemente tales acusaciones, no han servido de nada, puesto que la Direcci贸n de T.H. ya ten铆a decidido de antemano proceder a su despido, tal como la empresa manifiesta en el propio expediente disciplinario. Adem谩s, tambi茅n qued贸 patente en el mencionado juicio del d铆a 22, donde el abogado de la empresa lo dijo claramente durante la vista ante la juez. Esto demuestra la persecuci贸n obsesiva que se ha ejercido contra 茅l, y que ha desembocado, por el momento, con su salida de la empresa.

Como es l贸gico, nuestro compa帽ero acudir谩 a los Tribunales a defender su dignidad y a que se le reconozca la vulneraci贸n de sus derechos fundamentales y, por tanto, hasta que no exista sentencia al respecto, el despido no ser谩 firme. Para ello, y como no puede ser de otra manera, nuestro Sindicato CGT le est谩 prestando la cobertura jur铆dica necesaria, pero tambi茅n la sindical, por lo que no descartamos posibles movilizaciones para denunciar p煤blicamente a esta empresa por esta execrable actuaci贸n antisindical. Sobre todo ello, os mantendremos informados.

Por 煤ltimo, y a pesar del temor y presi贸n que la Direcci贸n de T.H. viene proyectando sobre la plantilla con los 煤ltimos acontecimientos, y en particular sobre el intento de descabezar la Secci贸n Sindical de T.H., queremos dejaros bien claro que desde CGT se va a seguir proporcionando todo el respaldo necesario a nuestros delegados mientras dure esta situaci贸n.

Os seguiremos informando.