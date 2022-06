–

De parte de Kurdistan America Latina June 28, 2022 245 puntos de vista

Las fuerzas turcas han lanzado una importante operaci贸n militar en el distrito turco de mayor铆a kurda de Y眉ksekova (Gever), en torno a los pueblos de 艦卯艧emz卯n, Xurekana Sey卯da y Xurekana Temo el domingo pasado. Al menos 13 aldeanos han sido detenidos durante la operaci贸n, seg煤n un informe de la agencia de noticias Mezopotamya (MA).

Al parecer, los aldeanos detenidos, entre ellos mujeres y ancianos, fueron golpeados por las tropas turcas mientras se los llevaban. Del total, 11 aldeanos fueron liberados tras ser interrogados en el cuartel general de la gendarmer铆a, en Y眉ksekova.

Los abogados que acudieron al cuartel de la gendarmer铆a para prestar servicios jur铆dicos a los detenidos tambi茅n fueron golpeados y arrastrados por el suelo por las tropas.

Como varios pastores fueron detenidos, provoc贸 que reba帽os de miles de ovejas se perdieran y se esparcieran por la zona. Pese a esto, no se ha permitido a los aldeanos salir a buscarlas para recogerlas.

El mando de la gendarmer铆a anunci贸 que tres pueblos de la zona de la operaci贸n hab铆an sido acordonados, y todas las entradas y salidas restringidas durante tres d铆as.

Al mismo tiempo, se conoci贸 que al menos 35 activistas pol铆ticos kurdos fueron detenidos el lunes al amanecer en redadas realizadas en la ciudad de Adana, en el sur de Turqu铆a.

Entre los detenidos se encuentran los copresidentes de la secci贸n de Adana del Partido Democr谩tico de los Pueblos (HDP) y el alcalde del distrito de Seyhan.

La polic铆a rompi贸 las puertas de las casas y oficinas y realiz贸 registros domiciliarios, esparciendo todo alrededor y causando da帽os sustanciales. A su vez, someti贸 a una mujer que protest贸 porque intentaron hacerle un registro corporal desnuda.

En declaraciones, bajo anonimato, a la agencia MA, la mujer cont贸: 鈥淟evant茅 la voz. Me dijeron: 鈥樎縋or qu茅 levantas la voz?鈥. Me metieron en una habitaci贸n sola y me sometieron a un registro corporal desnuda鈥.

Otras tres personas fueron detenidas en otros registros domiciliarios realizados el lunes en la ciudad de mayor铆a kurda de Diyarbak谋r (Amed).

La polic铆a tambi茅n allan贸 las oficinas de la Asociaci贸n Cultural y Art铆stica Dicle, rompiendo las puertas del edificio y las propias oficinas, e incautando ordenadores, discos duros, libros y documentos.

FUENTE: Medya News / Traducci贸n: Rojava Azadi Madrid / Edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

