De parte de La Haine October 17, 2021 47 puntos de vista

En la imagen, Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla.De CarlosVdeHabsburgo – Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=26414112

Un grupo de Whatsapp creado expresamente para insultarla.

Lamine Thior denuncia en sus RRSS insultos, amenazas y acoso a un familiar suyo que estudia Derecho y Contabilidad.

“Estás sucia, negra de mierda“; “Vamos a ir a por tí, te vamos a matar“; “Muérete“; “Cómeme la poronga, puta negra” son algunos de los insultos y amenazas que ha recibido esta alumna por parte de otros estudiantes, donde además han mostrado simbología nazi y franquista.

Esto es factible de constituir un delito de odio, entre otros (amenazas de muerte, acoso), y es inaceptable que este tipo de agresiones sigan sucediendo en pleno SXXI.

A continuación dejamos la denuncia pública de Lamine, incluyendo el vídeo de Instagram donde muestra algunas de las capturas de pantalla:

“Mi prima sufre acoso y Racismo por alumnos de @unisevilla entre otros.

Hace poco que mi prima ha empezado a estudiar Derecho y Contabilidad en la @unisevilla y resulta que el otro día la meten en un grupo de WhatsApp con la única intención de insultarle, intimidarla y acosarla por medio del Racismo.

Hay alumnos de la @unisevilla en esos grupos y el número personal de mi prima lo han sacado de su grupo de la Facultad de Derecho…

¿Por que tenemos que aguantar esto? ¿Por que ella tiene que aguantar eso? ¿Como lo justificaremos esta vez? ¿Qué son chiquilladas? ¿Qué si generación de cristal? … No podemos seguir con los ojos cerrados y en silencio ante lo que ocurre en nuestros país… y si, porque el color de tu piel no indica lo español o no que seas.

Se hará justicia!

COMPARTE, BASTA YA!”

Fuente