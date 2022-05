CGT Barcelona hem tornat a sortir aquest 1 de maig al carrer, igual que fem al llarg de tot l’any, perquè la conflictivitat i les reivindicacions no és cosa d’un dia, per denunciar les desigualtats socials i exigir el repartiment de la feina.

Aquest any hem tornat a fer la nostra manifestació tradicional amb el següent recorregut: Jardinets de Grà cia, Gran de Grà cia, Travessera de Grà cia i Plaça Joanic.

La manifestació ha comptat amb la participació d’unes 300 persones militants i simpatitzants del sindicat que durant tot el recorregut han cridat lemes contra la precarietat laboral, les males condicions de treball amb una alta taxa de sinistralitat laboral o la necessitat de lluitar al carrer i no deixar el nostre destí en mans de la classe política. Aquest any també hi ha hagut la presència de companys d’altres federacions locals de la CGT (de Manresa, Viladecans i Terrassa).

A la Plaça Joanic s’han fet intervencions explicant diferents lluites sindicals i socials:

La lluita del professorat a cà rrec d’una companya del Sindicat d’Ensenyament.

El conflicte que viuen 2 seccions del Sindicat d’Hostaleria: la secció d’Apple i la secció de H&M.

Un company de la Federació Local de Manresa ens ha explicat les lluites que estan fent al Bages.

També hem comptat amb parlaments de la lluita, des de fa vint-i-nou anys, de la Plataforma Pedro Álvarez i la Campanya Regularització Ja!

L’acte ha finalitzat amb la intervenció del secretari general de la Federació Local de Barcelona, Carles Lardín.

Continuem exigint una derogació real de les reformes laborals que no han fet més que precaritzar el mercat laboral amb la firma de convenis que fixin clà usules de revisió salarial que compensi la bestial pujada de l’IPC (s’estan signant pujades del 2% i l’IPC ja va pel 9%. Actualment només un 17% de convenis recullen aquesta clà usula), la reducció de la jornada de treball perquè puguem treballar tothom, la derogació de les lleis mordassa que s’estan utilitzant per reprimir la protesta i recursos humans, materials i econòmics per uns serveis públics i de qualitat per tothom. Denunciem com al mateix temps que ens demanen sacrificis a la classe treballadora, les grans empreses no deixen de tenir uns beneficis indecents que no repercuteixen en la societat i com la classe política ens roba a diari i molts diners van a les mans d’unes poques persones (corrupción política amb casos como la trama de les mascarilles a Madrid o sobresous i nepotisme a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat) .

Visca la CGT

Visca l’1 de maig

Visca la lluita de la classe obrera