–

De parte de Pozol March 23, 2023 105 puntos de vista

Plan de Campa帽a Chiapas 94, coordinando acciones de las distintas corporaciones de seguridad p煤blica con recursos federales, estatales y municipales

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

22 de marzo de 2023

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicaci贸n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Bienaventurados los mansos, pues ellos heredar谩n la tierra.

Mt. 5, 5

Hermanas y hermanos:

Hoy volvemos a juntar nuestros corazones para recordarnos y recordarle al mundo

que, aunque estemos rodeados de muerte e injusticias, aunque el camino es doloroso y lleno de humillaciones, vale la pena luchar. Esta lucha de nuestra organizaci贸n por verdad y justicia, por construir autonom铆a y defender la tierra, por alcanzar paz con dignidad, tiene muchos enemigos y cada vez m谩s. Por eso, hoy siguen anim谩ndonos a luchar y nunca darnos por vencidos,nuestros 45 m谩rtires m谩s los cuatro bebecitos no nacidos, que asesinaron hace poco m谩s de 25 a帽os en este mismo lugar, que fueron mansos y ofrecieron su vida

por detener el espiral de violencia que se viv铆a en esta regi贸n, donde se ven铆a

aplicando el Plan de Campa帽a Chiapas 94, coordinando acciones de las distintas

corporaciones de seguridad p煤blica con recursos federales, estatales y municipales, cuyos responsables nunca han sido enjuiciados por entrenar, financiar, acompa帽ar y proteger a los grupos paramilitares pri铆stas y cardenistas de Chenalh贸 que provocaron el desplazamiento forzado de miles de hermanos nuestros, perpetraron

la masacre y hoy tienen garantizado su bienestar y tranquilidad, tras haber sido liberados por la Suprema Corte (alegando irregularidades en la integraci贸n de sus

expedientes) y premiados con tierras y una pensi贸n vitalicia por el gobierno del Estado de Chiapas, sabiendo que nunca pisar谩n de nuevo la c谩rcel pues no pueden ser juzgados de nuevo por el mismo delito.

Aunque el cansancio sea mucho, aunque las burlas no paren, aunque algunos

compa帽eros y compa帽eras queden en el camino, aunque parezca que el d铆a de la justicia se aleja cada d铆a m谩s, aunque quieran dividirnos m谩s y aprovecharse de

nuestra pobreza, aunque aparentemente los asesinos se salen siempre con la suya

y nunca reciben el castigo que se merecen, aunque las humillaciones sean cada vez m谩s dolorosas, nosotros lucharemos y resistiremos.



Resistiremos la tentaci贸n de la venganza, la tentaci贸n de la reacci贸n violenta, la tentaci贸n de la desesperanza, la de la resignaci贸n a que no habr谩 justicia. Nosotros

no dejaremos de gritar y exigir justicia por los masacrados y por nuestros hermanos asesinados, como Sim贸n Pedro, no nos conformaremos con soluciones o sentencias que no contemplan investigar y enjuiciar a los verdaderos responsables de las atrocidades que hemos sufrido.



Y este 谩nimo de lucha tambi茅n se lo agradecemos a un hermano que hoy

recordamos a 5 a帽os de su pascua, a nuestro Juntot Rafa Landerreche, a quien

conmemoramos juntas y juntos el pasado 9 de marzo aqu铆 en Acteal. Agradecemos

al coraz贸n del cielo, al coraz贸n de la tierra porque nos comparti贸 tantas cosas

durante los a帽os que acompa帽贸 nuestro caminar, hasta que se qued贸 definitivamente con nosotros en esta Tierra Sagrada. En primer lugar, 茅l y su esposa, nuestra Junme鈥 Luz Rodr铆guez, compartieron con muchos de los miembros de la organizaci贸n y especialmente con nuestros j贸venes, talleres de reflexi贸n sobre la acci贸n no-violenta de Jes煤s que nos ha alimentado, para que entend铆amos c贸mo se parece a la lucha pac铆fica de Gandhi y de otros y otras luchadoras que

practicaron la no violencia activa, como C茅sar Ch谩vez, Chico M茅ndez, Nelson Mandela, Martin L眉ther King y, por supuesto, Monse帽or Romero que conmemoramos este 24 de marzo en el 43 aniversario de su martirio y entrega por defender a su pueblo.

Tambi茅n nos ayud贸 a entender palabras complicadas que nos llegaban de otras luchas hermanas y a hacer an谩lisis de los tiempos que nos

toc贸 vivir juntos, resultando en acciones de solidaridad, pronunciamientos, ayunos, oraciones, y marchas peregrinaciones, donde siempre nos acompa帽aron valientemente a denunciar lo que estaba sucediendo y a exigir justicia. No tenemos c贸mo agradecerles todo el esfuerzo y la vida que han compartido con nosotros, pero intentamos seguir practicando el ejemplo que nos puso de siempre caminar

teniendo presente la Palabra de Dios y sus llamados.

Nuestro bankilal, nuestro juntot Rafa, como le decimos cari帽osamente, alguna vez tambi茅n nos ayud贸 a ver que el Ej茅rcito Mexicano, uno de los principales responsables de la Masacre de Acteal (por omisi贸n y acci贸n) y de tantos otros cr铆menes de estado en el pa铆s, como sucedi贸 tambi茅n en Guatemala, ha descubierto que el crimen organizado es un buen negocio y fuente de poder: porque es negocio practicarlo (por las ganancias que deja) y es negocio combatirlo (porque justifica la importancia de la actuaci贸n del ej茅rcito e incrementa su presupuesto). Por eso es tan importante luchar contra la enorme impunidad de que ha disfrutado el ej茅rcito en todos los gobiernos y con todos los presidentes, incluso con Andr茅s Manuel L贸pez Obrador.

Queremos decirles una vez m谩s a los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que no han dejado de buscar a sus hijos y luchar por esclarecer la verdad de lo que les pas贸, exigiendo el castigo a los responsables, que no est谩n solos en su exigencia de verdad y justicia, pues aunque lograron que para su caso se conformara una comisi贸n de la verdad y una fiscal铆a especial y que se giraran 83 贸rdenes de aprensi贸n 鈥揺ntre ellas 20 contra militares y otros

funcionarios mayores-, cuando el ej茅rcito mexicano reclam贸 al poder ejecutivo para que se desistiera de las 贸rdenes de aprehensi贸n contra sus elementos, tuvieron que ver con impotencia c贸mo se cancelaron 16 de las 贸rdenes contra militares, tres

contra funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y otras tres contra funcionarios

de la PGR. Y as铆, han tenido que ver c贸mo el presidente de M茅xico sigue defendiendo al ej茅rcito mexicano, aunque hay pruebas de que participaron en la desaparici贸n de los 43, y prefiere descalificar a los defensores de derechos humanos que valientemente han acompa帽ado a las familias. As铆 como han tratado de cerrar el Caso Acteal sin justicia, les decimos que no los dejaremos solos hasta que se reconozca y se juzgue la responsabilidad del ej茅rcito mexicano por su participaci贸n directa en los hechos violentos del 26 y 27 de septiembre de 2014.



Hermanas y hermanos que prestan o铆dos y coraz贸n a nuestra palabra, les pedimos tambi茅n que se unan a las exigencias que hemos hecho p煤blicas tantas veces ya,

desde el pasado 7 de febrero que el poder judicial del Estado de Chiapas se ha estado burlando de nosotros y ha tratado de deshacerse de nuestro clamor por justicia, en el caso del cobarde asesinato de nuestro hermano Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez.



Como ya les hemos informado, despu茅s de hacer que nos traslad谩ramos cuatro

veces hasta Pichucalco, de las cuales en dos ocasiones no hubo audiencia, por fin

se espera que pasado ma帽ana 24 de marzo, el Juez de Enjuiciamiento del Tribunal de Pichucalco dicte la sentencia condenatoria para quien se ha probado contundentemente que presion贸 el gatillo que acab贸 con la vida de nuestro compa帽ero Sim贸n Pedro.

Tambi茅n exigimos que este Juez y la Fiscal铆a del Estado de Chiapas inicien sin pretextos ni demoras la investigaci贸n para dar cuanto antes con los autores intelectuales de este crimen perpetrado contra nuestro hermano Sim贸n Pedro en Simojovel el 5 de julio de 2021, para meter terror entre los

defensores de los derechos humanos y promotores de la paz frente al clima de

violencia generalizada que se vive en la Regi贸n de los Altos de Chiapas y que el gobierno federal y estatal son responsables de detener efectivamente.

As铆, hoy recalcamos que la justicia y la reparaci贸n del da帽o comienzan con la

investigaci贸n y enjuiciamiento de los autores intelectuales, tanto para la Masacre de Acteal, para la masacre y las desapariciones de los estudiantes de Ayotzinapa, para el asesinato de nuestro hermano Sim贸n Pedro y de todos los dem谩s Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, del Territorio y de la Vida que han sido cruelmente exterminados o desaparecidos en nuestro pa铆s y en el mundo.

Y tambi茅n insistimos en que la justicia s贸lo ser谩 completa si se toman las medidas para garantizar que esos cr铆menes no se repitan.

Tan s贸lo en este mes exigimos la presentaci贸n con vida del compa帽ero Santos de la Cruz Carrillo desaparecido el pasado 3 de marzo, representante agrario wix谩rika de Uweni Muyewe- Bancos de San Hip贸lito, municipio de El Mezquital, Durango, comunidad que es miembro del Congreso Nacional Ind铆gena y que apenas el mes pasado gan贸 el reconocimiento legal de casi 11 mil hect谩reas despu茅s de d茅cadas de lucha de esta comunidad aut贸noma. Y tambi茅n exigimos justicia para el compa帽ero Alfredo Cisneros Madrigal, defensor de los bosques y presidente del comisariado comunal de Sicuicho, que fue arteramente asesinado el pasado 22 de febrero en medio del proceso que vive su comunidad de independizarse del

municipio y regirse como autogobierno.



Ante el sistema de justicia corrupto y que el estado usa para desgastar a las

organizaciones independientes y a las valientes comunidades y familias de los victimados, les recalcamos que con la fuerza de la Palabra de Dios y el 谩nimo de los profetas que 茅l ha sembrado entre nosotros y nos han acompa帽ado durante todos estos a帽os, no nos vamos a dejar cambiar el coraz贸n, que seguiremos conservando manso para poder seguir cuidando y heredando la tierra, como nos

prometi贸 Jes煤s.



Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,



Atentamente



La Voz de la Organizaci贸n sociedad Civil Las Abejas de Acteal.



Por la Mesa Directiva:



Javier Flores Zepeda

Presidente



Eliseo L贸pez Arias

Secretario



Luis Miguel G贸mez P茅rez

Tesorero



Alonso Ruiz L贸pez

Sub Secretario

https://acteal.blogspot.com/2023/03/plan-de-campana-chiapas-94-coordinando.html?m=1https://acteal.blogspot.com/2023/03/plan-de-campana-chiapas-94-coordinando.html?m=1