De parte de Local Anarquista Motin May 18, 2021 79 puntos de vista

隆Leer y luchar!

En Mot铆n nos gusta leer. Nos gustan los libros. Nos gustan los fanzines. Por eso tenemos en nuestro local varias distribuidoras con libros, fanzines, libelos, panfletos. Y una biblioteca, que tiene el nombre de 鈥淎gust铆n Rueda鈥.

Sin embargo, no contemplamos la lectura como algo al margen de la lucha, como una mera actitud contemplativa e intelectual, que contribuya a la pasividad imperante en nuestras realidades. Nos parece importante promocionar la autoformaci贸n y el debate, a trav茅s de las reflexiones, escritas y no escritas, en el intercambio entre compa帽eros y compa帽eras, que se contextualicen en las luchas que llevamos acabo, y se profundice en ellas. Por eso no dudar铆amos en usar de combustible los libros y fanzines si con ellos prendi茅ramos los pilares de este mundo de miseria.

Inauguramos una nueva actividad permanente en Mot铆n, con periodicidad mensual, donde presentaremos un libro o fanzine de editoriales anarquistas y antiautoritarias. Tendr谩n lugar los primeros mi茅rcoles de cada mes (al menos de momento). 隆Est谩is invitadxs!

De momento, os dejamos la programaci贸n de mayo y junio:

Mayo: Mi茅rcoles 19. 19h Presentaci贸n del libro 芦Fuck Green New Deal. Colapso y alternativas: anticapitalismo y autogesti贸n.禄 De la editorial Milvus.

Junio: Mi茅rcoles 2. 19H. Presentaci贸n del libro 芦Antifastop铆as禄. De la editorial 2Cabezas.

https://localanarquistamotin.noblogs.org/

localanarquistamotin@riseup.net

C/ Matilde Hern谩ndez n潞47, <M> Oporto o Vista Alegre