Mark Tucker, presidente del banco HSBC, llevaba media hora de discurso cuando ocurri贸 algo inesperado. Un grupo de activistas se levant贸 de sus asientos e interrumpi贸 la junta general anual en el Southbank Centre de Londres entonando una canci贸n a coro: Money, money, money, de ABBA. De ese modo denunciaban las inversiones en combustibles f贸siles de uno de los bancos m谩s grandes del mundo. Y de los m谩s peligrosos desde el punto de vista clim谩tico. Seg煤n un informe de ShareAction, el HSBC ha invertido 59.000 millones de d贸lares en las principales empresas de petr贸leo y gas desde que se firm贸 el Acuerdo de Par铆s en 2016.

Los manifestantes forman parte de Extinction Money Rebellion, la rama financiera de Extinction Rebellion, y versionaron el famoso tema de ABBA para la ocasi贸n: 芦Money, money, money. It鈥檚 so scummy, in the HSBC鈥檚 world!禄 (Dinero, dinero, dinero. 隆Es tan asqueroso! En el mundo de HSBC). Y continuaba: 芦All lives you could save if you spent all of your money in solar, wind and waves禄 (Podr铆ais salvar tantas vidas si gastarais todo vuestro dinero en energ铆a solar, e贸lica y mar铆tima).

El banco brit谩nico, que est谩 a la cabeza de todos los europeos en cuanto a inversi贸n en combustibles f贸siles, dedic贸 unos 8.700 millones de d贸lares a financiar nuevos proyectos de petr贸leo y gas en 2021. Las inversiones del grupo contrastan con su adhesi贸n a la Net-Zero Banking Alliance promovida por la ONU. All铆 se compromet铆an a alinear sus carteras de pr茅stamos e inversiones con proyectos de 芦emisiones cero禄 de aqu铆 a 2050. Incluso aceptaban hacerlo antes, en 2030, y a establecer objetivos a corto plazo, as铆 como a rendir cuentas p煤blicamente de sus avances. Todo papel mojado. Puro greenwashing: en 2021 se supo que la divisi贸n de gesti贸n de activos del HSBC planeaba invertir en la construcci贸n de 73 nuevas centrales el茅ctricas de carb贸n en 11 pa铆ses de Asia y 脕frica.

Tucker, interrumpido en su discurso por el coro de activistas, les conmin贸 repetidamente a volver a sus asientos 芦o a abandonar la sala禄. En la calle, otros manifestantes de Extinction Rebellion protestaban contra el banco y enarbolaban una pancarta con una frase del escritor Kurt Vonnegut: 芦Queridas generaciones futuras, perdonadnos. Est谩bamos rodando por el suelo, borrachos de petr贸leo禄.

En la protesta tambi茅n tom贸 parte The EarthQuakes, un grupo ecologista radicado en Bristol que carg贸 contra las inversiones del HSBC en la industria rusa de los combustibles f贸siles. 芦Queremos alentar a los accionistas y a los clientes a averiguar qu茅 est谩 haciendo el HSBC con su dinero y a plantear preguntas inc贸modas. 驴Realmente quieren apoyar un banco que est谩 impulsando la escalada del cambio clim谩tico y financiando el derramamiento de sangre en Ucrania?禄, declar贸 la activista Jo Flanagan, veterana de este movimiento que ya se peg贸 a los cristales de la sede londinense del fondo de inversi贸n BlackRock en una acci贸n en 2019. 芦Nuestra acusaci贸n central contra el HSBC es que parecen no ver nada malo en obtener ganancias destruyendo nuestro planeta. Si los accionistas piensan que est谩 bien continuar invirtiendo en el HSBC, les instamos a considerar c贸mo explicar谩n esa decisi贸n a sus hijos禄, a帽adi贸 Flanagan.

Un movimiento muy activo en el Reino Unido

Los ecologistas brit谩nicos est谩n, sin duda, a la cabeza mundial en cuanto a acciones clim谩ticas se refiere. S贸lo por citar algunas de sus 煤ltimas protestas: han interrumpido partidos de f煤tbol, han cortado carreteras que conduc铆an a dep贸sitos de petr贸leo, se colaron en las oficinas centrales de Shell en Londres y se adhirieron con pegamento al mostrador de la entrada, bloquearon la entrada a la sede del mercado de seguros Lloyd鈥檚 of London, irrumpieron en la reuni贸n anual de accionistas de Barclays y de Standard Chartered portando caretas con el rostro del presidente de esta 煤ltima entidad (el espa帽ol Jos茅 Vi帽als) adornadas con cuernos鈥

Los activistas que se manifestaron contra el HSBC explican que lo hicieron movidos por la alerta lanzada por el secretario general de la ONU, Ant贸nio Guterres, cuando se public贸 el 煤ltimo informe del IPCC. 芦Invertir en nuevas infraestructuras de combustibles f贸siles es una locura moral y econ贸mica禄, dijo Guterres entonces.