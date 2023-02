–

Acto contra Caf茅

Bar Al Candil (Granada) este domingo 26 de Febrero

Se abre nuevamente el conflicto con

Caf茅 Bar Candil de Paseo Padre Manj贸n.

CNT-AIT convoca concentraci贸n este

domingo 26 de Febrero a las 13 horas frente al establecimiento para informar y

pedir el boicot.

El pasado mes de Septiembre comenzamos

un conflicto laboral con Caf茅 Bar Candil, por impagos a una compa帽era,

despedida una vez se quej贸.

Gracias al apoyo recibido por

clientes, informadxs a trav茅s de nuestra campa帽a p煤blica de denuncia, se

alcanz贸 un acuerdo en Octubre, en el cual el jefe se comprometia a pagar la

cantidad adeudada, pero que alegando carecer de mucho efectivo, lo haria en una

serie de plazos, pese a que sabemos que en un solo fin de semana recauda mucho

m谩s.

El primer mes pag贸 tarde, los

siguientes no pag贸, pese a que sabemos lo que ha ingresado en caja en estos

meses y que ha utilizado el dinero de la empresa para ciertos gastos privados,

completamente prescindibles. El due帽o del Candil ha decidido violar el acuerdo,

cuyas cl谩usulas para reclamar son muy claras ( y estamos siguiendo), pero eso

no impide que CNT-AIT vuelva a salir a la calle a contar como esta empresa

trata al personal, sus salarios de miseria y sus p茅simas condiciones, porque

este se帽or entiende que en Hosteler铆a al no hacer falta ning煤n t铆tulo

universitario se debe pagar poco. Un “empresario” que pone en duda la

profesionalidad de un sector, cuando 茅l mismo carece de profesionalidad, pues

ni sabe lo que es un Convenio Colectivo, ni sabe gestionar su negocio ni cumple

con ninguna norma establecida en la Hosteler铆a.

Posteriormente, ha despedido a otro

trabajador, que ha solicitado el apoyo de nuestro Sindicato. A 茅l no le ha

pagado nada tras echarle. Clientes, vecinas y viandantes: BOICOT A El CANDIL

hasta que pague a nuestra compa帽era, al trabajador despedido y cumpla el

acuerdo con nuestro Sindicato. Que la gente sepa lo que pasa aqu铆 y no pague la

mezquindad y alevos铆a.

隆SI NOS TOCAN A UNX, NOS TOCAN A

TODXS! 隆SOLIDARIDAD ENTRE TRABAJADORXS!