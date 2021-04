–

Iruñea 2021/04/24

ADIERAZPENA

Berriro ere mendebaldeko sistemaren porrotaren eta haren immigrazio-politika ankerraren kritikalari bezala gaude hemen. Gure aberastasun guztiak ARPILATU ETA ESPOLIATZEN dituzten

“zibilizatuak” eta Mendebaldeko gobernu eredugarriak, gure kontinentea pobretuta utziz eta ELKARTASUN FALTSUAREKIN etorrita, laguntzen diguten ideia saltzen dute. Aurrerapena deitutakoaren izenean, bidegabe sartzea legitimatzen dute gobernu horiek. Lapurreta eta nahastea balio bihurtzen dituztelarik.

AFRICA UNITEDetik ez gatoz bat ikuspegi horrekin, haren gabeziak eta hipokrisia ikusten baititugu. Mendebaldeari eskatzen diogu Afrikarekin irabazten jarraitzeko asmo bakarrarekin, beraiek inposatutako eta babestutako PSEUDO GOBERNU USTELEKIN DITUEN lankidetzak JUSTIFIKATZEKO.

Mendebaldeko sistemak Afrika eta beren egoera aldatzeko eta ausardiaz Afrikatik irteteko erabakia hartzen duen Afrikako biztanlegoa ZAPALTZEN du. Mendebaldea bizitzeko leku ezinezko bihurtzen du, non lasai bizitzeko aukerarik txikiena ukatzen baitigute edo joera paternalista eta iraingarriarekin tratatzen gaituzten.

Afrikar horientzat, sarritan, Mediterraneo itsasoa hilerri bihurtzen da edo, agian, Libian esklabo bihurtzen dira berriro. Edo Ceutan eta Melillan harrapatutako afrikarrak edo, Tarajalen erailak.

Gu hemen Iruñean, oraingoz BIZIRIK ATERA GARENOK, ez gaude salbu, benetan badakigu polizia gure gainean dugula. Horren adibide garbia da Elhadji Ndiaye senegaldarraren hilketa, poliziaren eskutik.

Bizirik atera garenok GARRASIA botatzeko, Afrikako aberastasunetan oinarritutako eredu ekonomikoa betikotzen jarraitzeko, bata bestearengan apoiatuz Mendebaldeko gobernuen konplota eta bidegabekeri horiek eta beste hainbat SALATZEKO hemen gaude.

Oraingoan, Irun eta Frantziaren arteko mugan sortutako egoerak ekarri gaitu hona. Eta Frantziaz ari garela, Afrika United-ek odola irakiten dauka, Frantzia Afrikako minbizia dela uste baitugu.

Eta FRANTZIA da HAIN ZUZEN, bere lurraldean sartzea galarazten diguna. Gure lurretan INOREN KONTROLIK GABE jardun eta mugi daitekeen Frantzia bera. Eta ez da adiskidetasunez mugitzen, ez elkartasunez, ez etorkizuna zintzotasunez bilatzeko, gu bezala. Bere ERARA mugitzen da, modu anker eta bortitzean, baina, hain IKUSEZINA Mediterraneoaren alde honetan!

Frantziak gure gobernuak itotzen ditu, Frantziak bere armada zabaltzen du, Frantziak gure baliabideak ustiatzen ditu, Frantziak gure moneta kontrolatzen du…

Baina hori ez da hedabideetan ateratzen, horri buruz ez dute hauteskunde-kanpainek ez eta kanpaina solidarioek hitz egiten, horrek ez ditu egunkariak betetzen, gure kontinenteko arazoen benetako zergaitiak ez dute garrantzi handirik! Edo hobeto esanda: Zenbat interesa ezkutatzeko! Askoz hobeto da informazioa komeni den bezala moztea, interesatzen dena erakustea eta kontatzea: “Lana kentzen digute”, “menak inbaditu egiten gaituzte”, “ezin diegu guztiei lagundu”…

Mendebaldeak EZ DU LAGUNTZEN Afrika. Inoiz ez digu lagundu, egiten duen ezer ez da laguntza izango, hartzen duen jarrerak ez dio Elkartasunari aukerarik ematen, hitz hori ez da munduaren alde honetan sartzen. Mendebaldea Afrikaz BALIATZEN DA, KONTROLATU ETA ZAPALDU egiten du. Mendeak daramatza horretan, eta, zoritxarrez, errealitate izaten jarraitzen du. Ondo makillatuta, baina HORI DA ERREALITATE GORDINA, EZ DAGO BESTERIK.

Gaur, Africa United-ek, Nafarroako Afrikako Komunitate osoaren eta gure kausaren alde dauden pertsona guztien izenean, gure Eritreako anaiarekin bat egin nahi du, 21 urteko gaztearekin. Joan den astelehenean urkatua aurkitu bai zuten Bidasoa ibaiaren ertzean, Irunen.

Zoritxarrez, gutxi dakigu gazte horretaz, bere izenik ere ez, bere historiaz ezer. Dakiguna da haren egoera, iragaitzazko egoera, etorkizun hobearen bila etorria, oraingoan, poliziaren jazarpenaren eta presioaren ondorioz, ustez bere buruaz beste eginda amaitu dela.

Gogoratu nahi dugu ez dela izenik gabeko pertsona bat, senide bat da, seme bat, lagun bat, bizilaguna, iloba, aita, bikotea… Haren heriotza agertu nahi dugu eta mugetan bizia galtzen duten hainbeste migratzaileena.

Gizartea, oro har, hemen azaldutakoari buruz hausnartzera deitzen dugu, munduko sistema politiko eta ekonomikoan nagusi den injustiziaren aurkako borroka babestu, ikusarazi eta bultzatzen jarraitzera animatzen zaituztegu.

MANIFIESTO

Estamos otra vez aquí críticos del fracaso del sistema occidental y su política cruel de inmigración. Los “civilizados” y ejemplares gobiernos occidentales que SAQUEAN Y EXPOLIAN todas nuestras riquezas, dejando nuestro continente empobrecido y viniendo luego con su FALSA SOLIDARIDAD, vendiéndonos la moto de que nos ayudan. Estos gobiernos que legitiman su intrusión en nombre del mal llamado progreso. Convierten el robo y la tergiversación en valores.

Desde AFRICA UNITED no compartimos dicha visión, ya que vemos sus carencias e hipocresía.

Pedimos a Occidente que JUSTIFIQUE sus colaboraciones con PSEUDOGOBIERNOS CORRUPTOS impuestos y apoyados por ellos mismos, con la única intención de seguir lucrándose con África.

El sistema occidental OPRIME a África y a la población africana que se arma de valor para cambiar su situación y toma la decisión de salir de África, haciendo de occidente un lugar imposible para vivir, en el que se nos deniega la más mínima posibilidad de vivir tranquilamente o se nos trata con una condescendencia paternalista y denigrante.

Africanos para los que a menudo el mar Mediterráneo se convierte en su cementerio o quizás son nuevamente esclavizados en Libia. Africanos atrapados en Ceuta y Melilla o impunemente asesinados en el Tarajal.

Nosotros, SUPERVIVIENTES aquí en Iruña, ni siquiera estamos a salvo, sinceramente sabemos que tenemos a la policía encima nuestra. Ejemplo palpable de ello es el homicidio del senegalés Elhadji Ndiaye a manos de la policía.

Supervivientes para GRITAR ALTO y DENUNCIAR esta injusticia y tantas otras, como el complot de los gobiernos occidentales que se apoyan unos a otros para seguir perpetuando su modelo económico sustentado en las riquezas de África.

Esta vez, nos trae aquí la situación creada en la frontera entre Irún y Francia. Y hablando de Francia, a África United le hierve la sangre porque consideramos que Francia es el cáncer de África.

Y es PRECISAMENTE FRANCIA quien nos impide la entrada en su territorio. La misma Francia que CAMPA A SUS ANCHAS en nuestras tierras. Y no lo hace de manera amistosa, ni solidaria, ni para buscarse de forma honrada un futuro, como nosotros y nosotras. Lo hace A SU

MANERA, de forma cruel y violenta, pero ¡tan INVISIBLE a este lado del Mediterráneo!

Francia pacta con nuestros gobiernos, Francia despliega su ejército, Francia explota nuestros recursos, Francia controla nuestra moneda…

Pero esto no sale en los medios, de esto no hablan las campañas electorales ni las campañas solidarias, esto no llena los periódicos, ¡qué poco importan las verdaderas causas de los problemas de nuestro continente! O mejor dicho, ¡cuánto interés por esconderlas! Es mucho mejor recortar la información según convenga, mostrar y contar lo que interesa. “Nos quitan el trabajo”, “nos invaden los menas”, “no podemos ayudar a todos”….

Occidente NO AYUDA al continente africano. Nunca nos ha ayudado, nada de lo que haga será una ayuda, la posición que ocupa no da opción a la Solidaridad, no cabe esta palabra a este lado del mundo. Occidente SE BENEFICIA del Continente Africano, LO CONTROLA Y OPRIME. Lleva siglos haciéndolo y, desgraciadamente, sigue siendo una realidad. Bien maquillada, pero ESA ES LA CRUDA REALIDAD, NO HAY OTRA.

Hoy, desde Africa United, en representación de toda la Comunidad Africana de Navarra y todas las personas que apoyan y defienden nuestra causa, queremos solidarizarnos con nuestro hermano, el joven de 21 años, originario de Eritrea, al que el pasado lunes encontraron AHORCADO a orillas del río Bidasoa, en Irún.

Un joven del que poco sabemos, lamentablemente, desconocemos su nombre, su historia. Lo que sí sabemos es su circunstancia, la situación en la que se encontraba, en tránsito, buscando un futuro mejor y que esta vez, la persecución y la presión policial han hecho que acabe con un SUICIDIO.

Queremos recordar que no es una persona sin nombre, es un hermano, un hijo, un amigo, un vecino, un sobrino, un padre, una pareja. Queremos visibilizar su muerte y la de tantos migrantes que pierden la vida en las fronteras.

Llamamos a la reflexión de la sociedad en general sobre todo lo expuesto aquí y os animamos a seguir denunciando, visibilizando y apoyando la lucha contra la injusticia que impera en el sistema político y económico mundial.