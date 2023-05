–

O vindeiro domingo, d├şa 04 de xu├▒o, ├ís 12:30 horas, no cemiterio de santo Amaro da Coru├▒a, ter├í lugar a tradicional ofrenda floral que cada ano ven organizando a CGT da Coru├▒a en lembranza dos obreiros e obreiras asasinadas, v├ştimas da represi├│n, durante a folga xeral (a co├▒ecida como folga dos ┬źconsumeros┬╗) que tivo lugar na cidade da Coru├▒a os d├şas 30 e 31 de maio e d├şa 1 de xu├▒o de 1901.

A homenaxe terá lugar no monolito que foi levantado polas sociedades obreiras coruñesas e sufragado por subscrición popular no ano 1906.

Ao seu t├ęrmino, farase outra ofrenda ante o conxunto escult├│rico situado na Avenida de Navarra en lembranza de todxs os represaliadxs polo franquismo.

Comit├ę Local da CGT da Coru├▒a

Breve rese├▒a hist├│rica da ┬źFolga dos consumeiros┬╗

A finais de maio de 1901, os empregados de consumos da Coru├▒a declar├íronse en folga para conseguiren unha serie de melloras laborais. Eran os consumeiros, que as├ş se chamaban, os encargados de recadar os impostos municipais de consumos, funci├│n que estaba cedida a un particular, do que eran empregados.

Na tarde do 30 de maio, cando se celebraba unha concentraci├│n ante o fielato de Catro Cami├▒os, no que estaban traballando esquirois, produc├şuse o asasinato do empregado de consumos Mauro S├ínchez por parte da Garda Civil, presumiblemente por se resistir ├í s├║a detenci├│n. Inmediatamente, as sociedade obreiras decretaron folga xeral e o enterro do traballador, o d├şa 31, transformouse nunha impresionante manifestaci├│n antiburguesa. Unha inxente multitude disp├║xose a acompa├▒ar ao consumeiro na s├║a derradeira viaxe, pero as autoridades militares (se ti├▒a decretado a lei marcial) non estaban dispostas a consentiren tal desaf├şo ao seu poder. En pleno centro da cidade, as tropas dispararon a quemarropa contra a multitude, causando v├şctimas entre os traballadores e traballadoras que nela hab├şa. O resultado foi a morte de oito persoas mais e varios mutilados pola acci├│n dos sables, balas e cabalos da tropa.

Catro traballadoras e cinco traballadores coru├▒eses morreron naquelas xornadas. Na s├║a lembranza, as sociedades obreiras coru├▒esas, por suscripci├│n popular, erixiron en 1906 un monumento no cemiterio de San Amaro, que a├şnda existe.

Os asasinados foron os seguintes:

Mauro S├ínchez : consumeiro de 34 anos. Viv├şa coa s├║a muller e cinco fillos na estrada da Torre. Morto por bala na cabeza.

: consumeiro de 34 anos. Viv├şa coa s├║a muller e cinco fillos na estrada da Torre. Morto por bala na cabeza. Benita Garc├şa Torres e Manuela Gonz├ílez Seijo : serventas do Hotel de Francia de 20 e 29 anos respectivamente. Mortas dun balazo no ventre cando estaban asomadas nunha galer├şa.

e : serventas do Hotel de Francia de 20 e 29 anos respectivamente. Mortas dun balazo no ventre cando estaban asomadas nunha galer├şa. Josefa Corral : 42 anos. Un balazo na cabeza cando estaba sentada na galer├şa da s├║a casa en San Andr├ęs.

: 42 anos. Un balazo na cabeza cando estaba sentada na galer├şa da s├║a casa en San Andr├ęs. Antonio Bruno Orro : Augador. Recibiu un balazo no peito en San Andr├ęs.

: Augador. Recibiu un balazo no peito en San Andr├ęs. Antonio M.┬¬ Veiga : Carpinteiro. Morreu no hospital tras recibir un balazo na R├║a Real.

: Carpinteiro. Morreu no hospital tras recibir un balazo na R├║a Real. Francisco Garc├şa Lodeiro , alias Carabel: Aserrador de 35 anos. Natural de Mabegondo. Morto por un balazo no ventre na R├║a Alta.

, alias Carabel: Aserrador de 35 anos. Natural de Mabegondo. Morto por un balazo no ventre na R├║a Alta. Jacobo Garc├şa : Zapateiro. Escondeuse no local da Sociedade de Oficios Varios da r├║a Cordeler├şa e morreu dun balazo.

: Zapateiro. Escondeuse no local da Sociedade de Oficios Varios da r├║a Cordeler├şa e morreu dun balazo. Encarnaci├│n Alonso: Esposa dun hoxalateiro da r├║a de San Andr├ęs. Foi ferida de bala no peito estando na s├║a casa. Moreu pouco despois a causa das feridas.

Non contentos con tal canallada, o Capit├ín Xeral, un individuo chamado Jos├ę Lachambre Dom├şnguez e co├▒ecido na Coru├▒a como o amigo do frasco da xinebra, comezou a deter a traballadores a partires do dous de xu├▒o, conseguindo coa s├║a faza├▒a que mais de cen foran presos e varios deles condeados a cadea.

Eentre os condeados estaban os consumeiros Venancio Gonz├ílez Escontrela (a vinte anos de cadea) e Manuel Mosquera Morano (a seis anos), o secretario da sociedade de pintores Juan Santos Mart├şnez (a seis anos) e o secretario de ┬źOficios varios┬╗ Juan Jos├ę Cebri├ín (a doce anos), por sedici├│n e insulto ├í forza p├║blica. Hai que suli├▒ar que entre os detidos estaban os traballadores que enviaban aos seus fillos ├í escola que ti├▒a montada a asociaci├│n Antorcha Galaica do Libre Pensamento, por este simple motivo.

Ante o esc├índalo internacional, os militares xulgaron nun tribunal de honra ao tenente Pedro V├ízquez, que mandaba a tropa, que foi condeado ├í s├║a expulsi├│n do corpo. Non entendendo cecais o cativo alcance da xustiza militar, aos poucos d├şas, o compa├▒eiro anarquista Ricardo Cotelo disparou contra o tenente, pero este librouse polos pelos, fuxindo entre unha persecuci├│n polo campo da Le├▒a na que interviron varias mulleres que pasaban polo lugar.

Pouco a pouco conseguiuse o retorno de todos os condeados ao declararse ilegal a actuación militar mediante un resquicio legal, ao ser os actos dos que se lles acusou anteriores á entrada en vigor do bando de guerra.

Estes feitos foron ocultados pola burgues├şa, de xeito que as xeneraci├│ns seguintes a desco├▒eceran. Somentes algunhas asociaci├│ns obreiras e particulares decidiron, ano tras ano, seguir levando flores ao monolito erixido en 1906. Ata hoxe.

