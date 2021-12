–

De parte de Indymedia Argentina December 11, 2021 35 puntos de vista

El gobierno nacional realiz贸 un acto en Plaza de Mayo este 10 de diciembre para celebrar el D铆a de la Democracia y los Derechos Humanos, con la presencia de los ex mandatarios de Brasil, Lula Da Silva, y de Uruguay, Jos茅 鈥淧epe鈥 Mujica.

Fotos: Nicolas Solo ((i))

La masiva convocatoria tuvo sus particularidades. Fue destacada la presencia, con distinta participaci贸n, de los movimientos sociales y organizaciones barriales que se encuentran dentro del Frente de Todos, en particular el Movimiento Evita que llev贸 una enorme columna. Tambi茅n la de la C谩mpora, encabezada por el diputado nacional M谩ximo Kichner, y de algunos sectores del peronismo bonaerense, como el de Quilmes, liderado por la intendenta Mayra Mendoza.

Otras organizaciones pol铆ticas peronistas y de algunos sectores de izquierda actualmente en el oficialismo mostraron sus banderas en la Plaza.

Pero fue escasa la presencia del movimiento obrero, con la nota destacada -y ampliamente comentada- de la ausencia de la conducci贸n de la CGT, enfrascada en una larga puja de posiciones dentro del frente gobernante. S铆 participaron gremios cegetistas de la Corriente Federal, y tambi茅n hubo columnas de las dos CTA y de las cooperativas de trabajo agrupadas en la CNCT entre otras.

La composici贸n menos org谩nica del activismo en la Plaza permiti贸 visibilizar con mayor claridad la participaci贸n de gente 鈥渟uelta鈥, como muchas familias, tambi茅n grupos de jubilados y de j贸venes, que se acercaron a la Plaza con mucha rotaci贸n a lo largo de las horas.

Fotos: Indymedia Trabajadoras/es



La jornada empez贸 con un festival musical pasadas las 16 horas en el que se presentaron Peteco Carabajal, Teresa Parodi, V铆ctor Heredia, Francisco El Hombre, los Super Ratones, Barbi Recanati y Massacre.

Luego se realiz贸 el acto con un saludo de 鈥淧epe鈥 Mujica, una relativamente breve intervenci贸n de Lula en la que llam贸 a luchar por una Am茅rica Latina m谩s justa e igualitaria y record贸 los a帽os del 鈥渃iclo progresista鈥.

Dijo que tuvo 鈥渓a felicidad de gobernar Brasil鈥 en coincidencia con los mandatos de N茅stor Kirchner y Cristina Fern谩ndez de Kirchner en Argentina, con Hugo Ch谩vez en Venezuela, con Evo Morales en Bolivia, con Tabar茅 V谩zquez y Pepe Mujica en Uruguay, con Fernando Lugo en Paraguay, con Rafael Correa en Ecuador y con Michelle Bachelet y Ricardo Lagos en Chile.

鈥淓stos compa帽eros fueron parte del mejor momento de democracia de nuestra Patria Grande, de nuestra querida Am茅rica Latina. Posiblemente haya en esta plaza gente muy joven que no lo sable, pero nuestra querida Am茅rica del Sur tuvo su mejor per铆odo desde el a帽o 2000鈥 en adelante, se帽al贸.

Luego continu贸 la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner en el que exigi贸 que 鈥渃ada d贸lar en el exterior sirva para pagar la deuda鈥.

La vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner plante贸 que uno de los puntos de negociaci贸n con el FMI para resolver la deuda externa argentina debe incluir la ayuda del organismo multilateral de cr茅dito para 鈥渞ecuperar de los para铆sos fiscales los miles de millones de d贸lares en evasi贸n鈥 y, con eso, pagar parte del compromiso por m谩s de 44 mil millones de d贸lares adquirido durante el gobierno de Mauricio Macri.

Adem谩s, propuso 鈥渃onvocar a un gran acuerdo nacional argentino鈥 para transmitirle al organismo dirigido por la b煤lgara Kristalina Georgieva que 鈥渘o se va a aprobar ning煤n plan sino el que permita esta recuperaci贸n econ贸mica鈥 y responsabiliz贸 al FMI por el fin abrupto de los gobiernos de los ex presidentes radicales Ra煤l Alfons铆n y Fernando de la R煤a.

鈥淩ecuerdo cuando el presidente (Ra煤l) Alfons铆n asumi贸 hace 38 a帽os, recibi贸 un pa铆s que hab铆a quintuplicado su deuda externa y sin reservas en el Banco Central鈥, rememor贸 la Vicepresidenta y se帽al贸 que 鈥渆l Fondo, con presiones y dem谩s, le solt贸 la mano y no pudo terminar su mandato鈥.

Al respecto, destac贸 que 鈥渆n 2001, tambi茅n a otro presidente radical (por Fernando De la R煤a), el Fondo le solt贸 la mano y vino la crisis鈥.

鈥淒eber铆an despabilarse un poco los del partido centenario (en alusi贸n a la UCR) porque los dos presidentes que tuvieron se los volte贸 el Fondo鈥, record贸 con algo de iron铆a en un p谩rrafo dirigido a los dirigentes actuales del radicalismo.

Finaliz贸 el acto el presidente Alberto Fern谩ndez, que en su discurso asegur贸 que 鈥渓a Argentina del ajuste es historia鈥 y resalt贸 que en las tratativas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar la deuda que contrajo la gesti贸n de Cambiemos 鈥渘o se negociar谩 nada que signifique poner en riesgo el crecimiento y el desarrollo social鈥 del pa铆s.

A煤n no se conocen los detalles del acuerdo que se encuentra negociando el gobierno nacional con el FMI, y de qu茅 manera no llevar铆a a un ajuste, a diferencia de lo ocurrido con cada uno de los planes del FMI no s贸lo en nuestro pa铆s sino en todo el mundo.

鈥淣o somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros鈥, enfatiz贸 el jefe de Estado.

鈥淭ranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo鈥 el crecimiento o el desarrollo del pa铆s; 鈥渘o tengas miedo鈥, dijo Fern谩ndez ante una se帽al de asentimiento de la vicepresidenta.

El mandatario record贸 adem谩s que 鈥渕uchas veces el FMI le solt贸 la mano a presidentes argentinos y as铆 puso en crisis la institucionalidad de la Argentina鈥. Luego, mirando a la multitud declar贸: 鈥淪i el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina鈥, lo que despert贸 quiz谩s uno de los principales aplausos en su discurso.

El eje de su intervenci贸n se traslad贸 despu茅s a la defensa de los derechos humanos.

Fern谩ndez sostuvo que la democracia 鈥渆s esencialmente libertad, es ser libres y respetar la diversidad, y sostuvo que formulaba estas consideraciones 鈥渆n un tiempo en el cual las posiciones m谩s extremas han vuelto a aparecer bajo el r贸tulo de libertarios, de liberales鈥.

鈥淎parecen los mayores defensores del conservadurismo, aparecen los xen贸fobos, los negacionistas, y nosotros a eso, ante eso, no podemos quedarnos en silencio, de brazos cruzados. A los negacionistas record茅mosle que la Argentina se vivi贸 un terrorismo de Estado que se llev贸 la vida de miles y miles de argentinos, a los xen贸fobos, a los discriminadores, dig谩mosle que somos lo que m谩s hacemos por aceptar la diversidad en una Argentina plural鈥, contest贸.

Para el mandatario, 鈥渆n Argentina la democracia, es tener memoria, es no olvidar los que quieren olvidar y quienes invitan鈥 a que eso suceda 鈥渟on los que quieren sacarse de encima la responsabilidad que han tenido en el tiempo que gobernaron鈥.