December 21, 2021

Dos veces se llen贸 la Plaza de Mayo en pocas horas este 20 de diciembre. En horas de la ma帽ana, la Unidad Piquetera y la Coordinadora por el Cambio Social junto a otros movimientos sociales, barriales, sindicales y agrupaciones y partidos de izquierda realizaron un acto celebrando 鈥渓a rebeli贸n popular contra los ajustadores鈥.

La jornada comenz贸 con un homenaje a Oscar Kuperman, el dirigente de Cuba-MTR fallecido el pasado 8 de diciembre, que hab铆a solicitado que sus cenizas quedaran en Plaza de Mayo. Tras un breve di谩logo, los dos efectivos de la Polic铆a de la Ciudad que custodian el 谩rea de la Pir谩mide aceptaron el ingreso de dos de las familiares de Kuperman, donde las soltaron en un momento cargado de emoci贸n.

Las organizaciones integrantes de la Unidad Piquetera son el Polo Obrero, MTR Votamos Luchar, Cuba-MTR/MIDO, MAR, M29, Bloque Piquetero Nacional (T.OR.RE 鈥 Agrupaci贸n Armando Conciencia- OTL), MTR 12 de Abril, FDU, BUEL, A Trabajar, Organizaci贸n 17 de Noviembre (MDL Mujeres en Lucha), MTL Rebelde, MBT, Frente de la Resistencia, La William Cooke, RUP, Barrios de Pie, MST Teresa Vive.

Tambi茅n fueron convocantes las integrantes de la Coordinadora por el Cambio Social: el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Movimiento de los Pueblos (Frente Popular Dar铆o Santill谩n Corriente Plurinacional, Izquierda Latinoamericana Socialista, Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, Movimiento 8 de Abril, Igualdad Social), Frente Arde Rojo y COPA en Marabunta, Federaci贸n de Organizaciones de Base (FOB) Aut贸noma, Organizaci贸n Libres del Pueblo Resistir y Luchar, entre otras.

El documento le铆do por las organizaciones plantea que 鈥渓a rebeli贸n popular de diciembre de 2001 abri贸 una nueva situaci贸n pol铆tica en el pa铆s, cuyas consecuencias no lograron ser disipadas del todo por las clases dominantes hasta la actualidad鈥. En este sentido aseguraron que 鈥渄iciembre de 2001 puso de relieve una fractura en las clases dominantes, una crisis econ贸mica aguda y un pueblo que ya no soporta seguir viviendo como hasta entonces鈥.

En el documento las organizaciones reparten responsabilidades en todos los gobiernos que se sucedieron en estas dos d茅cadas: 鈥渓a reconfiguraci贸n de N茅stor Kirchner estuvo determinada por ese viraje de la clase capitalista y la necesidad de hacer frente a un pueblo levantado. El kirchnerismo vino a rescatar al r茅gimen pol铆tico de la crisis, no fue una expresi贸n de la rebeli贸n popular. Para lograrlo aplic贸 una serie de pol铆ticas concesivas y una cooptaci贸n del movimiento popular鈥.

A continuaci贸n se帽alaron que 鈥渆l gobierno de Macri procedi贸 a un endeudamiento enorme con un pr茅stamo del FMI que fue inicialmente de 57 mil millones de d贸lares para hacerle frente a la fuga de capitales. Para esto el gobierno de Macri aplic贸 un ajuste brutal con tarifazos que superaron el 1000%. Para contener las consecuencias de este ajuste, el macrismo recurri贸 fuertemente a la represi贸n y a los pactos con el PJ y especialmente, con la burocracia sindical y organizaciones sociales que realizaron un pacto con la Ministra Stanley鈥.

En este marco, destacaron en relaci贸n a la rebeli贸n del 2001 que 鈥渓os que nos movilizamos reivindicamos su vigencia en el marco de un pacto con el FMI que traer谩 m谩s ajuste, miseria, pobreza y desocupaci贸n y nos plantea la m谩s amplia unidad para enfrentar al gobierno ajustador y al sometimiento del pa铆s al pago de la ilegal e ileg铆tima deuda externa, que negocia en estos d铆as el gobierno con el FMI鈥.

Compartimos el documento le铆do en Plaza de Mayo:

A 20 A脩OS

LA VIGENCIA DE LA REBELION POPULAR CONTRA LOS GOBIERNOS AJUSTADORES DE AYER Y DE HOY

隆ABAJO EL AJUSTE Y EL PACTO CON EL FMI!

POR UNA SALIDA DE LOS TRABAJADORES

La bancarrota econ贸mica del 2001 represent贸 el fin de la experiencia menemista de los 90麓, que el gobierno de la Alianza se empe帽贸 en continuar Esa experiencia, que hab铆a debutado como salida a la debacle alfonsinista, incluy贸 la venta en masa de las empresas del estado a cambio de t铆tulos de deuda desvalorizados (plan Brady), el establecimiento de un r茅gimen de convertibilidad con el d贸lar que anul贸 toda soberan铆a monetaria.

La rebeli贸n popular de diciembre de 2001 abri贸 una nueva situaci贸n pol铆tica en el pa铆s, cuyas consecuencias no lograron ser disipadas del todo por las clases dominantes hasta la actualidad (Duhalde, d茅cada kirchnerista, macrismo mediante y actual gobierno del Frente de Todos). Un hito del enfrentamiento inmediatamente posterior entre los trabajadores y el pueblo y sus enemigos lo marc贸 la lucha y la represi贸n del Puente Pueyrred贸n de 2002.

El gobierno de la Alianza llegaba sumamente golpeado al fin de a帽o de 2001. La ratificaci贸n del rumbo econ贸mico iniciado por el menemismo profundiz贸 la crisis de la deuda externa, que empujaba hacia el ajuste salvaje. La respuesta popular ya ten铆a por ese entonces una extensi贸n considerable. Todos los sectores en lucha, con la din谩mica fundamentalmente marcada por el movimiento piquetero, confluian en las calles, las plazas y las rutas. En las asambleas populares, la consigna piquete y cacerola la lucha es una sola expresaba la unidad de trabajadores contra el gobierno ajustador. A tal punto era la fuerza por abajo que hasta la burocracia sindical tuvo que convocar a 8 paros generales entre 2000 y 2001, contando las convocatorias de las tres centrales sindicales. Sin continuidad de plan de lucha. A ello hay que sumar la participaci贸n, en distintas manifestaciones, del movimiento estudiantil que se sum贸 a todas las luchas del pa铆s contra las pol铆ticas educativas del Banco Mundial y el FMI.

La indignaci贸n popular r谩pidamente apunt贸 hacia blancos pol铆ticos. El enfrentamiento en la Plaza de Mayo al grito de 鈥淨ue se vayan todos鈥 puso sobre la mesa el problema de la estabilidad del r茅gimen pol铆tico en su conjunto.

Diciembre de 2001 puso de relieve una fractura en las clases dominantes, una crisis econ贸mica aguda y un pueblo que ya no soporta seguir viviendo como hasta entonces.

Desde el campo de los trabajadores y el pueblo, en los primeros momentos se destacaron las asambleas en los barrios; se trat贸 de una experiencia de ejercicio de la democracia popular que en los hechos busc贸 superar la separaci贸n del pueblo de los asuntos pol铆ticos, propia de la representaci贸n burguesa. en el post-2001 m谩s inmediato, siguieron siendo las organizaciones de desocupados las que a煤n se encontraban a la vanguardia de la lucha popular. Con esa base fue puesta en pie la Asamblea Nacional de Trabajadores. Esta fue el centro coordinador de la lucha en aquel per铆odo, y m谩s all谩 de sus integrantes permanentes y circunstanciales, era la que pon铆a el eje de la pelea popular.

La crisis de r茅gimen pol铆tico que cre贸 el Argentinazo de diciembre del 2001 oblig贸 a buscar salidas. La primera tentativa fue imponer una salida de fuerza. Los primeros meses del 2002 el gobierno de Duhalde aplic贸 una pol铆tica represiva contra las luchas y movilizaciones populares.

Esa pol铆tica represiva tuvo un momento bisagra el 26 de junio del 2002, que deriv贸 en el asesinato de Kosteki y Santill谩n. Esto dej贸 en evidencia que el duhaldismo hab铆a dise帽ado meticulosamente una acci贸n represiva aleccionadora con el prop贸sito de modificar la relaci贸n de fuerza entre las clases sociales. La respuesta popular masiva contra esa acci贸n, que incluy贸 la lucha a la calle de los sectores medios, derrot贸 este intento de salida de fuerza e impuso un cambio de orientaci贸n. Duhalde tuvo que declinar su propia candidatura y adelant贸 la convocatoria a elecciones generales, una maniobra para descomprimir ante la persiste movilizaci贸n y popular.

La convocatoria a elecciones coloco a un Menem, que hab铆a obtenido el primer lugar en la elecci贸n del 2003 sin un respaldo mayoritario del peronismo. Por eso termin贸 renunciando al ballotaje y facilitando la llegada a la presidencia de N茅stor Kirchner.

La reconfiguraci贸n de N茅stor Kirchner estuvo determinada por ese viraje de la clase capitalista y la necesidad de hacer frente a un pueblo levantado. El kirchnerismo vino a rescatar al r茅gimen pol铆tico de la crisis, no fue una expresi贸n de la rebeli贸n popular. Para lograrlo aplic贸 una serie de pol铆ticas concesivas y una cooptaci贸n del movimiento popular. De la mano de esa recomposici贸n institucional vino tambi茅n un proceso represivo estatal y de tercerizaci贸n de la represi贸n.

Macri, una cat谩strofe anunciada

El macrismo cont贸 con el apoyo de la gran mayor铆a de la clase capitalista. Las c谩maras patronales homog茅neamente respaldaron su llegada a la Casa Rosada, con la expectativa que las medidas de liberaci贸n cambiaria les permitiesen acceder a fuentes de financiamiento internacionales. La mayor铆a del peronismo tambi茅n se aline贸 con el macrismo, votando sus leyes en el Congreso que a su vez eran respaldadas por los gobernadores del PJ. Sergio Massa no fue la excepci贸n. Su acompa帽amiento a Mauricio Macri en la gira por Davos era una se帽al a los estados imperialistas del alineamiento de la oposici贸n con el gobierno nacional.

El gobierno de Macri procedi贸 a un endeudamiento enorme con un pr茅stamo del FMI que fue inicialmente de 57 mil millones de d贸lares para hacerle frente a la fuga de capitales. Para esto el gobierno de Macri aplic贸 un ajuste brutal con tarifazos que superaron el 1000%. Para contener las consecuencias de este ajuste, el macrismo recurri贸 fuertemente a la represi贸n y a los pactos con el PJ y especialmente, con la burocracia sindical y organizaciones sociales que realizaron un pacto con la Ministra Stanley. En este marco el gobierno impuls贸 tres grandes reformas que reclamaban las clases dominantes. Reforma laboral, Previsional e impositiva. Las jornadas del 14 y 18 de Diciembre de 2017 fueron la contundente respuesta popular a los planes del gobierno. Si bien no se pudo evitar la sanci贸n de la reforma previsional, las masivas movilizaciones lograron poner en caja el resto de las reformas y derrotaron las bases del proyecto macrista. En este sentido, repudiamos la condena con prisi贸n preventiva de Cesar Arakaki y Daniel Ruiz por participar en la masiva protesta en la plaza de Congreso

En este periodo irrumpe con masividad la lucha del movimiento de mujeres y disidencias contra las desigualdades y las violencias de esta sociedad capitalista y patriarcal. Este movimiento forz贸 la aprobaci贸n de la ley de acceso al aborto legal seguro y gratuito. Denunciamos que hace falta mucho mas que un Ministerio de Cart贸n.

La pol铆tica de pa帽os fr铆os bajo la consigna 鈥渉ay 2019鈥, impulsada desde los sectores del PJ y otros que conformaron el Frente de Todos limit贸 el desarrollo de la lucha callejera y canaliz贸 institucionalmente parte de la bronca y el descontento popular, que de todas maneras sigui贸 manifest谩ndose en la calle con cortes acampes y piquetes contra la pol铆tica ajustadora del macrismo.

El gobierno de Fern谩ndez- Fern谩ndez +Massa, la continuidad del ajuste y el rescate de la deuda externa.

A 20 a帽os de la rebeli贸n popular que tiro abajo un gobierno ajustador los que nos movilizamos reivindicamos su vigencia en el marco de un pacto con el FMI que traer谩 m谩s ajuste, miseria, pobreza y desocupaci贸n y nos plantea la m谩s amplia unidad para enfrentar al gobierno ajustador y al sometimiento del pa铆s al pago de la ilegal e ileg铆tima deuda externa, que negocia en estos d铆as el gobierno con el FMI.

Formamos parte de los pueblos de Latinoam茅rica que se rebelan ante los ajustes, como el de Chile, Ecuador o Colombia, la rebeli贸n popular del 2001 esta presente hoy por la grav铆sima situaci贸n social y porque est谩 presente la organizaci贸n piquetera y popular que ha tomado las calles y no las a va dejar.

Mientras las y los trabajadores sufr铆amos las consecuencias del ajuste, los pagos por deuda externa y al Fondo Monetario entre 2020 y 2021 alcanzaron los 12.000 millones de d贸lares. Para usar un ejemplo, esa suma de dinero equivaldr铆a a un plan de 500.000 viviendas populares dando trabajo a 2 millones de personas desempleadas. Ahora el Gobierno se apresta a pagar 1.900 millones de d贸lares al FMI el 22 de diciembre. Desde esta plaza decimos: No al acuerdo y no al pago al Fondo Monetario.

Un cap铆tulo central de este ajuste es el golpe sistem谩tico contra las jubilaciones. La jubilaci贸n m铆nima se encuentra en niveles de miseria: 29.061 pesos, como resultado de las sucesivas reformas. A tal punto que el presupuesto 2022 recorta los montos para el pago de las sentencias.

SIEMPRE EL PAGO DE LA DEUDA ES CON EL HAMBRE DEL PUEBLO!

Una deuda que siempre fue creciendo desde la dictadura de Videla y que pagaron con el hambre del pueblo todos los gobiernos. Finalizado el acto eleccionario del 14 de noviembre pasado Fern谩ndez anunci贸 el env铆o de un proyecto de ley al Congreso para resolver un 鈥減rograma econ贸mico plurianual鈥 que contenga los acuerdos con el FMI y pide el apoyo de la oposici贸n patronal.

Por todo esto decimos que el gobierno prepara un pacto contra el pueblo junto a un presupuesto de ajuste para garantizar ese pago, son las directrices que golpearan a煤n m谩s al pueblo trabajador.

La deuda no solo es impagable, sino que constituye una inmensa estafa, que ahora el gobierno del Frente de Todos pretende que sigamos pagando a costa de que nuestro pueblo soporte niveles hist贸ricos de pobreza e indigencia. Se termina as铆 convalidando la enorme fuga de capitales que Macri acaba de reconocer, endeudando al pa铆s.

El pacto con el FMI que propone el gobierno implicar谩 m谩s ajuste que s贸lo cierra con represi贸n a las luchas y a la juventud de los barrios humildes.

Los reclamos de balas y represi贸n de los sectores m谩s reaccionarios ya se est谩n aplicando; la represi贸n los originarios en el Chaco, los asesinatos de Elias Garay en lof Quemquemtrew y Gonzalo Cabrera herido de gravedad comunidad Mapuche en el sur , Lautaro Rose en Corrientes Obligado a tirarse al r铆o y luego hallado Muerto, el reciente caso del fusilamiento de Lucas Gonz谩les y recientemente el joven de Miramar Luciano Olivera que se suma a los cientos de casos de gatillo f谩cil que es una pol铆tica de Estado de todos los gobiernos por eso decimos Basta de represi贸n y gatillo f谩cil, FUERA BERNI y Anibal Fernandez隆隆隆.

Todo el Apoyo a la rebeli贸n popular de Chubut contra la megaminer铆a.

14 legisladores y legisladoras de Chubut, entre gallos y medias noches y de espaldas al pueblo, aprobaron la zonificaci贸n minera que modifica la ley 5001 que proh铆be la megaminer铆a a cielo abierto y con cianuro. Con esa noticia se sucedieron masivas movilizaciones que enfrentan la represi贸n. Con cortes de ruta, ocupaci贸n de edificios p煤blicos como el consejo deliberante y la quema de la casa de gobierno, el pueblo chubutense se est谩 haciendo escuchar y como hicimos el 19 y 20 de Diciembre del 2001, ejerciendo el derecho a rebelarse frente a los gobiernos que gobiernan a favor de las multinacionales y en contra del pueblo. Enviamos todo nuestro apoyo al rebelde pueblo patag贸nico y exigimos la derogaci贸n de la ley y la defensa del territorio. Al mismo tiempo denunciamos la salvaje represi贸n llevada adelante por el gobernador Arcioni. En donde Infanter铆a, polic铆a provincial, y personal de civil dispara desde camionetas y entra a comercios para reprimir. Pero no podr谩n derrotar la disposici贸n a la lucha del pueblo quien a煤n de noche se mantiene en las calles. Y que cosecha solidaridades del resto de las Asambleas y coordinadoras que ven铆an luchando contra la megaminer铆a extractivista. Hay marchas en toda la provincia y todo el pa铆s, C贸rdoba, Mendoza, Ciudad de Buenos Aires, Esquel, la comarca, El Hoyo, Epuyen, El Bolson, Trelew, Puerto Madryn, entre otras.

Recordamos a los ca铆dos especialmente a nuestro compa帽ero petete Almiron y vemos como sigue la represi贸n por la v铆a del gatillo f谩cil, con pibes asesinado por todas las polic铆as, sin grietas, como una pol铆tica de Estado, los desalojos, como en Guernica, la cooperativa de Wilde la Nueva Generaci贸n, o los tercerizados ferroviarios.

Reivindicamos la memoria de los compa帽eros Oscar Kuperman y Nicolas Lista recientemente fallecidos, luchadores piqueteros, y levantamos sus banderas, hoy quedan aqu铆 para siempre las cenizas de nuestro querido Pedro, junto al de muchas Madres queridas estar谩 en el lugar que se gano en la calle, en la ruta y en los puentes.

A 20 A脩OS, GRITAMOS FUERTE: 隆VIVA LA REBELION POPULAR DE LOS PUEBLOS CONTRA LOS GOBIERNOS AJUSTADORES!

QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS MONOPOLIOS, MULTINACIONALES Y BANQUEROS.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLITICOS.

DESPROCESAMIENTO Y ABSOLUCION DE CESAR ARAKAKI Y DANIEL RUIZ, LIBERTAD A SEBASTI脕N ROMERO

NO A LA EXTRADICI脫N DE FACUNDO MOLARES.

Nos movilizamos este 20 de diciembre por:

-Juicio y castigo a los responsables de la represi贸n del 2001, que siguen impunes.

-No a pacto con el FMI y el pago de la deuda.

-Las estafas no se pagan.

-Abajo el plan plurianual y el ajuste, no a la reforma laboral.

-Basta de saqueo ambiental extractivista.

-La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI.

-Por un plan de lucha nacional contra el acuerdo.

Recordamos a los y las ca铆das del 2001 y seguimos reclamando juicio y castigo para los polic铆as asesinos y a los responsables pol铆ticos:

Justicia Ya para:

鈥 Acosta, Graciela 鈥 Santa Fe.

鈥 Almir贸n, Carlos 鈥淧etete鈥 -CABA.

鈥 脕lvarez Villalba, Ricardo 鈥 Rosario, Santa Fe.

鈥 Arapi, Ram贸n Alberto Corrientes.

鈥 Aredes, Rub茅n 鈥 Ciudad Oculta, CABA

鈥 Avaca, Elvira. Cipolletti, R铆o Negro.

鈥 脕vila, Diego. Asesinado en Villa Fiorito, Buenos Aires.

鈥 Benedetto, Gustavo Ariel, CABA

鈥 Campos, Walter 鈥 Rosario (Santa Fe)

鈥 C谩rdenas, Jorge 鈥 herido en las escalinatas del Congreso de la Naci贸n, y falleci贸 varios meses despu茅s.

鈥 Delgado, Juan 鈥 Rosario, Santa Fe,

鈥 Enriquez, V铆ctor Ariel. Asesinado en Almirante Brown, Buenos Aires.

鈥 Fern谩ndez, Luis Alberto 鈥 Tucum谩n.

鈥 Ferreira, Sergio Miguel 鈥 Cordoba

鈥 Flores, Julio Hern谩n. Asesinado en Merlo, Buenos Aires.

鈥 Garc铆a, Yanina 鈥 Rosario, Santa Fe.

鈥 Gramajo, Roberto Agust铆n 鈥 Almirante Brown, Buenos Aires.

鈥 Gu铆as, Pablo Marcelo. Asesinado en San Francisco Solano, Buenos Aires.

鈥 Iturain, Romina 鈥 Paran谩, Entre R铆os.

鈥 Lamagna, Diego 鈥 CABA

鈥 Legembre, Cristian E.. Asesinado en Castelar, Buenos Aires.

鈥 Lepratti, Claudio 鈥淧ocho鈥. Militante comunitario. Rosario, Santa Fe.

鈥 M谩rquez, Alberto (57 a帽os). CABA

鈥 Moreno, David Ernesto 鈥 C贸rdoba.

鈥 Pacini, Miguel 鈥 Santa Fe

鈥 Paniagua, Rosa Elo铆sa 鈥 Paran谩, Entre R铆os.

鈥 Perdernera, Sergio 鈥 C贸rdoba.

鈥 Pereyra, Rub茅n 鈥 Rosario, Santa Fe.

鈥 Ram铆rez, Dami谩n Vicente Maciel y Cristian铆a, Gregorio de Laferrere, Buenos Aires.

鈥 Salas, Ariel Maximiliano 鈥 Maciel y Cristian铆a, Gregorio de Laferrere, Buenos Aires.

鈥 R铆os, Sandra.

鈥 Riva, Gast贸n Marcelo CABA

鈥 Rodr铆guez, Jos茅 Daniel. Asesinado en Paran谩, Entre R铆os.

鈥 Rosales, Mariela 鈥 Lomas de Zamora, Buenos Aires.

鈥 Spinelli, Carlos Manuel 鈥 Pablo Nogu茅s, Buenos Aires.

鈥 Torres, Juan Alberto 鈥 Corrientes.

鈥 Vega, Jos茅 鈥 Moreno, Buenos Aires.

鈥 Villalba, Ricardo

