–

De parte de Nodo50 November 18, 2021 53 puntos de vista

La arremetida del Norte Global, encabezada por Estados Unidos y su batería de métodos de guerra no convencional, sigue impactando la estabilidad de países que no se alinean a los intereses de las élites internas y transnacionales. Diversas son las excusas y coyunturas que sirven para que actores internos, patrocinados por agencias y ONG que ejercen el poder blando impongan escenas en las que prevalezca el caos y la desobediencia.

Esto con el objetivo de que organizaciones internacionales lleven “sanciones” que puedan provocar la intervenci√≥n militar y buscar la instauraci√≥n de un gobierno alternativo.

Se trata de un libreto manido en el que los carteles mediáticos, y ahora las Big Tech, son también piezas claves en un entramado en el que se fomentan el descontento y la desconfianza en los gobiernos y sus políticas, además de fortalecer la moral de los insurgentes.

Los casos de Bolivia y Cuba, con gobiernos ya establecidos y atendiendo sus obligaciones constitucionales, son dignos de repaso y an√°lisis.

Camacho, pivote de la injerencia y del golpe permanente en Bolivia

Una ley anticorrupci√≥n sirvi√≥ como excusa para desestabilizar la vida de la poblaci√≥n boliviana cuando sectores opositores realizaron llamados a paros y protestas. Se trata de la ya abrogada Ley de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimaci√≥n de Ganancias Il√≠citas y Financiamiento al Terrorismo (LGI/FT √≥ 1386) propuesta por el gobierno de Luis Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, quien rechaz√≥ tales movilizaciones por constituir, a su juicio, “pretextos, mentiras y enga√Īos” estimulados por el entorno de la expresidenta de facto Jeanine √Ā√Īez y sus exministros.

Se refer√≠a al del ministro del Interior, Arturo Murillo; el de Presidencia, Yerko N√ļ√Īez; y de Defensa, Luis Fernando L√≥pez, quienes estar√≠an vinculados a delitos en el marco del golpe de Estado de 2019 contra el gobierno del entonces mandatario Evo Morales.

En una reunión con campesinos en La Paz, Arce recordó que, a finales de noviembre de 2020, la exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), Lidia Patty, denunció al líder de la agrupación política Creemos, Luis Fernando Camacho, y su padre José Luis, por supuestos delitos de conspiración, desestabilización, terrorismo y sedición en el marco del golpe, aunque sus casos no han avanzado.

La presencia de Camacho en la estrategia golpista es constante, como se sabe estuvo a la cabeza de las movilizaciones que derrocaron a Morales junto a élites militares y policiales. Un mes luego del golpe se develó un video en el que el mismo Camacho reconocía que su padre había pactado con líderes de las Fuerzas Armadas y la Policía para aquella operación. El actual gobernador del Departamento de Santa Cruz, bastión de la oposición, confesó que el pacto incluyó a un dirigente minero, quien le ofreció 6 mil mineros llenos de dinamita para derrocar Morales tras su reelección.

“Cuando cerramos con todo y el d√≠a s√°bado, antes de que renuncie Evo Morales, dice el tipo ‘j√ļntame a toda la gente, a todos los c√≠vicos en la puerta del hotel, voy a dar la cara’. Hasta ese momento solo hab√≠a hablado conmigo. Ya ten√≠a 6 mil mineros llenos de dinamita para entrar y sacar a Evo Morales”, dijo.

Seg√ļn declar√≥, ese minero jugaba a dos bandos. La ma√Īana de esa jornada Morales le llam√≥ para pedirle que resguardara la plaza Murillo porque los militares le hab√≠an dado la espalda, igualmente los polic√≠as, y √©l no permiti√≥ al minero que apoyara al expresidente. Tambi√©n recalc√≥ que su padre le dijo que planeaba el derrocamiento y le prometi√≥ que se convertir√≠a en presidente despu√©s de Morales.

A la tarea de Camacho se ha sumado su sucesor en la presidencia del Comit√© C√≠vico Pro Santa Cruz, R√≥mulo Calvo, quien invoc√≥ a las Fuerzas Armadas y a la Polic√≠a Boliviana a sumarse “al pueblo”, como lo hizo su antecesor. Basados en informaci√≥n falsa posicionan su “lucha” (dijo en reiteradas ocasiones que √©ste es su tercer round o su √ļltima oportunidad para buscar “libertad y democracia”).

Sembraron dudas sobre normas que son claves para la estabilidad institucional perdida durante el gobierno de facto de √Ā√Īez y se justifican en rumores en redes sociales, como el de una supuesta movilizaci√≥n de tropas, a pesar de la aclaraci√≥n de parte del Ej√©rcito Nacional: las Fuerzas Armadas est√°n “acuarteladas” para reprimir el paro de los gremialistas, que por eso movilizaron tropas y armamento en los √ļltimos d√≠as.

Cabe recordar que esos mismos rumores fueron realidades durante el gobierno de facto, apoyado por Camacho y Calvo, que ejecutó masacres el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 en Senkata, El Alto.

Así como las líneas de financiamiento a este sector vinculado al golpe y al terror desde Estados Unidos y otras latitudes del Norte Global se mantienen claramente intactas, el gobernador muestra serias limitaciones para aplicar las vacunas anticovid a la población que le eligió como prefecto.

Ley anticorrupción, protestas y diálogo

Durante el primer a√Īo de gobierno de Arce, cumplido el pasado 8 de noviembre, ha podido cumplir con el compromiso de lograr la estabilidad pol√≠tica y social para la poblaci√≥n, a trav√©s del crecimiento econ√≥mico, la industrializaci√≥n con sustituci√≥n de importaciones y la lucha estructural contra la pandemia del covid-19. As√≠ lo asever√≥ el mandatario al presentar su primer informe de gesti√≥n ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, √≥rgano legislativo del pa√≠s.

Resalt√≥ que, entre noviembre de 2020 y septiembre de 2021, Bolivia alcanz√≥ un “super√°vit comercial” de 1 mil 576 millones de d√≥lares, cifra in√©dita desde 2014. Afirm√≥ que se alcanz√≥ gracias a “una mayor dinamizaci√≥n de las exportaciones”, que han aportado al pa√≠s un promedio mensual de ingresos de 866 millones de d√≥lares.

Explic√≥ que la reversi√≥n de las ca√≠das acumuladas del Producto Interno Bruto (PIB) de -12,9% y -12,6% durante el segundo y tercer trimestre de 2020, dejadas por la expresidenta de facto Jeanine √Ā√Īez, fue lograda tras la implementaci√≥n de distintas medidas para “reconstruir la econom√≠a” y dar con el “manejo adecuado” de la pandemia del covid-19.

La LGI/FT, aprobada en agosto pasado, respondía al cumplimiento de un compromiso del Estado boliviano en el ámbito internacional con la ONU, con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entre otros, en materia de prevención y lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Se proponía como un esfuerzo de órganos y entidades del Estado con un enfoque multidimensional que significa encarar esta problemática desde tres frentes de ataque: 1) la prevención; 2) la detección e inteligencia; y 3) la represión y justicia penal, incluyendo la consideración de asuntos de carácter transversal, con lo que estratégicamente se cubrirían todas las áreas de acción.

Medios opositores incubaron la matriz del “paquetazo normativo” que afectar√≠a a los transportistas, comerciantes, trabajadores por cuenta propia u otros. Los m√°s moderados plantearon que la norma otorgar√≠a poder irrestricto a la llamada Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para indagar a todos los bolivianos a discreci√≥n. Como es costumbre de la derecha, alentaron a sectores asalariados e informales a defender los privilegios de las √©lites financieras y terratenientes, al m√°s puro estilo del macarthismo con que han operado por lo menos 70 a√Īos.

Una de las cr√≠ticas fue realizada al anexo, en la secci√≥n de aspectos esenciales de la lucha contra la LGI/FT. All√≠ se cita como una vulnerabilidad la prevalencia de las condiciones de informalidad en la econom√≠a, lo que permite a las organizaciones criminales la posibilidad de abrir negocios y usarlos para ingresar los recursos de su actividad criminal a la econom√≠a. Para ello la UIF, como otras entidades estatales, deb√≠an “conformar una comisi√≥n para desarrollar un diagn√≥stico del sector informal que permita identificar la magnitud de actividades informales y su incidencia en los riesgos de LGI/FT en ese sector”.

Senadores de la oposici√≥n indicaron que, al ser la econom√≠a de Bolivia 80% informal, ello generar√≠a un r√©gimen represivo, ya que todas las personas que realicen operaciones fuera del sistema financiero ser√≠an sospechosas. Con ese y otros argumentos similares, los comit√©s c√≠vicos, grupos de la extrema derecha, movilizaron a las patronales del sector transporte, comercio y salud, quienes llamaron a la paralizaci√≥n de las actividades en todo el pa√≠s y a “tumbar al gobierno” mediante una escalada violenta desde el 8 de noviembre hasta que se abrogara la tambi√©n llamada “Ley Madre”. Seg√ļn el secretario ejecutivo de la Confederaci√≥n Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, si el Ejecutivo no derogaba la norma, ir√≠an a un paro indefinido.

Adem√°s, la Federaci√≥n de Profesionales de Santa Cruz rechaz√≥ la tramitaci√≥n de la Ley 342 y el Plan de Desarrollo Econ√≥mico y Social (PDES) 2021-2025, porque supuestamente le quitar√≠a a los gobiernos departamentales, municipales y a las universidades las facultades de planificaci√≥n, financiamiento y ejecuci√≥n de sus planes, lo que fue negado por el gobierno a trav√©s del ministro de Obras P√ļblicas, Edgar Monta√Īo. El funcionario record√≥ que la Constituci√≥n boliviana establece que el Estado define la pol√≠tica econ√≥mica y la planificaci√≥n nacional, por lo que “no se est√° violando absolutamente nada”.

En Potos√≠ fue asesinado Basilio Titi Tipolo, de 22 a√Īos, en medio de enfrentamientos con integrantes del Comit√© C√≠vico Potosinista (CONCIPO) el martes 9. Tomaron de rehenes a dos ind√≠genas, los golpearon y obligaron a caminar junto a ellos mientras los insultaban. Se registraron 63 heridos, uno de gravedad. Este suceso radicaliz√≥ el paro, dejando en evidencia que la polic√≠a no cumpl√≠a su funci√≥n de impedir los enfrentamientos y poniendo en escena todos los elementos de una revoluci√≥n de color.

El viernes pasado el presidente Arce convocó a una reunión a todos los gremios del país, sin restricción alguna para conversar y analizar algunos aspectos de la LGI/FT a lo que la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia puso la derogación de la norma como condición para acudir a cualquier encuentro con el gobierno.

El s√°bado 13, luego de reunirse con los gremios decidi√≥ abrogar la referida ley declarando: “Hemos tomado la decisi√≥n de abrogar la Ley 1386, con el objeto de allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir maltratando, enlutando y paralizando nuestra econom√≠a”.

Agreg√≥ que, aunque movimientos sociales convocaron el debate de la ley, sectores extremistas la utilizaron para generar desestabilizaci√≥n: “Hay una agenda pol√≠tica en ese cuestionamiento a la ley, hemos escuchado los acuerdos suscritos entre los ministros que se han desplazado a los nueve departamentos con organizaciones sociales donde hay propuestas para modificar art√≠culos de la ley”, acot√≥.

En ese mismo encuentro diversos representantes de gremios (campesinos, transportistas y trabajadores) expresaron la defensa a la democracia y constitucionalidad del país andino. Al mismo tiempo, advirtieron que los denominados comités cívicos pretenden dar otro golpe de Estado.

Cuba: La marcha (o puesta en escena) que no fue

El asedio a Cuba, que lleva m√°s de medio siglo, ha desbloqueado un nuevo nivel de golpe blando en el que la Casa Blanca no ha hecho un m√≠nimo esfuerzo por disimular su liderazgo y financiamiento. Quiz√°s lo novedoso sea el protagonismo cada vez mayor de las llamadas Big Tech como Twitter y Facebook, que han operado de manera directa en el transcurso de la √ļltima oleada conspirativa que tuvo como episodio cumbre la fallida marcha del pasado lunes 15 de noviembre.

Un dramaturgo cubano llamado Yunior Garc√≠a Aguilera, l√≠der de la plataforma Archipi√©lago, solicit√≥ el pasado 12 de octubre permiso a las autoridades de La Habana Vieja para la realizaci√≥n de una marcha con “fines pac√≠ficos”. Dicha petici√≥n se sustent√≥ en el art√≠culo 56 de la Constituci√≥n de la Rep√ļblica de Cuba, as√≠ como otras demandas de una iniciativa c√≠vica y simult√°nea que se realizar√≠a en todo el pa√≠s.

Se trataba de “La marcha por el cambio” que ha sido calificada por medios cubanos como un intento por generar un clima de inseguridad, desestabilizaci√≥n e ingobernabilidad, justo el d√≠a en que el pa√≠s abrir√≠a sus fronteras internacionales y m√°s de 1 mill√≥n 600 mil estudiantes retornaban a las escuelas.

Si bien el referido art√≠culo 56 establece que “los derechos de reuni√≥n, manifestaci√≥n y asociaci√≥n, con fines l√≠citos y pac√≠ficos, se reconocen por el Estado siempre que se ejerzan con respeto al orden p√ļblico y el acatamiento a las preceptivas establecidas por la ley”, tambi√©n el art√≠culo 45 determina que “el ejercicio de los derechos de las personas solo est√° limitado por los derechos de los dem√°s, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden p√ļblico, a la Constituci√≥n y a las leyes”, por lo que la petici√≥n fue negada.

Fue a trav√©s del testimonio de un agente de la Seguridad del Estado cubano, llamado Carlos Leonardo V√°zquez, que se hizo p√ļblica la intenci√≥n de los promotores de la marcha. El agente, quien fue “Fernando” durante 25 a√Īos, revel√≥ los v√≠nculos entre organizaciones terroristas y sus representantes radicados en Estados Unidos con los organizadores.

Junto a Garc√≠a Aguilera, V√°zquez particip√≥ en un taller de formaci√≥n que la Universidad de Saint Louis (Estados Unidos) program√≥ en 2019 sobre “el papel de las fuerzas armadas en un proceso de transici√≥n”. All√≠ estuvo Richard Youngs, experto del Fondo Carnegie para la Paz Internacional, con sede en Washington, en protestas p√ļblicas como m√©todo de cambio, pol√≠tico y social, quien present√≥ las “nuevas formas de activismo c√≠vico en busca de la instauraci√≥n de un capitalismo fundamentalista y privatizador”, como public√≥ el medio Cubadebate.

Respecto a la movilizaci√≥n (o puesta en escena) fallida, que mantuvo su convocatoria a pesar de no contar con el benepl√°cito de las autoridades de la isla, V√°zquez afirm√≥ el pasado 1¬į de noviembre que “est√° convocando a una marcha que dice √©l que es pac√≠fica, pero √©l sabe que no lo es. Porque en el taller paramilitar donde participamos estaban dos generales. Yunior Garc√≠a Aguilera lo que est√° buscando es el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo y eso no lo permitiremos”.

El mi√©rcoles 10, la canciller√≠a cubana afirm√≥ que la administraci√≥n Biden se hab√≠a implicado directamente en la promoci√≥n de futuras movilizaciones, a pesar de que su embajada en la isla “no cumple desde hace a√Īos oficio diplom√°tico alguno” y sus funcionarios ejercen “de ni√Īeros de los exponentes contrarrevolucionarios y provocadores”.

García Aguilera formó un grupo en Facebook que cuenta con más de 33 mil seguidores entre los cuales se cuentan quienes denuncian acoso por su activismo, se quejan de ser seguidos por agentes de seguridad del Estado vestidos de civil y de recibir amenazas por parte de funcionarios del gobierno. Mientras otros emiten mensajes amenazantes y violentos que rara vez son censurados por la red social.

Durante los eventos del 11 de julio pasado, Garc√≠a Aguilera acudi√≥ al Instituto Cubano de Radio y Televisi√≥n para hacer una intervenci√≥n p√ļblica de 15 minutos, cumpliendo los manuales de guerra no convencional aplicados en Venezuela, Nicaragua y Yugoslavia. En aquella ocasi√≥n grupos anticastristas, alentados v√≠a redes sociales desde Miami, salieron a las calles para protestar “por la falta de alimentos y medicinas”, mientras el pa√≠s atraviesa una grave crisis econ√≥mica a causa de la intensificaci√≥n de las “sanciones” de Estados Unidos instrumentadas por la administraci√≥n Trump (sostenidas por Biden) y agravadas por la pandemia de covid-19.

El grupo Cubalex, gestionado desde Miami, ha denunciado que al menos 1 mil 175 cubanos fueron arrestados luego de aquellas protestas que pedían al gobierno abandonar el poder y amenazaban con generar violencia hasta que ello ocurriera. El gobierno ha declarado que detuvieron a los manifestantes que atacaron a la policía y saquearon tiendas mientras muchos operadores mediáticos se quejan de que fueron arrestados violentamente por marchar pacíficamente o simplemente por filmar las protestas.

Los seguidores del grupo virtual tambi√©n acusan a la empresa estatal de telecomunicaciones de Cuba de impedirles enviar mensajes de texto con la palabra archipi√©lago en espa√Īol o la fecha de su protesta planificada.

En octubre pasado el gobierno de Estados Unidos rechaz√≥ la decisi√≥n del gobierno de Cuba de negar el permiso de una “protesta pac√≠fica” aduciendo que “al negarse a permitir dichas manifestaciones, el r√©gimen cubano demuestra claramente que no est√° dispuesto a honrar o defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos”.

En otra alocuci√≥n el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo, a riesgo de parecer sarcasmo, que “el r√©gimen cubano no est√° satisfaciendo las necesidades m√°s b√°sicas de la gente. Eso incluye la comida. Eso incluye la medicina. Ahora es una oportunidad para escuchar al pueblo cubano y hacer un cambio positivo”, a la vez que advert√≠a al gobierno cubano que si imped√≠a que se llevara a cabo la marcha, la isla podr√≠a enfrentar nuevas “sanciones” econ√≥micas.

Al final del lunes 15 los carteles medi√°ticos denunciaban el fracaso de la movilizaci√≥n apoyada por reconocidas figuras de ultraderecha como Marco Rubio, Mar√≠a Elvira Salazar y Orlando Guti√©rrez Boronat, siempre desde la √©pica victimista que les acompa√Īa cuando fracasan pero que se revitaliza cuando la Casa Blanca instrumenta otra medida genocida.

Operadores del golpe blando

Garc√≠a Aguilera viaj√≥ a Argentina a comienzos de 2018 para participar en un evento coordinado por el proyecto “Tiempo de cambios y el nuevo rol de las fuerzas armadas en Cuba” cuyos objetivos, seg√ļn la web de la Universidad Torcuato Di Tella, eran:

“Dar continuidad al estudio de las FAR, tanto por medio de entrevistas, an√°lisis de la informaci√≥n circulante, contactos por mail para poder transmitir adecuadamente a los activistas posibles escenarios y supuestos aliados a futuro”, dec√≠a. “Cooperar con actores cubanos para que ellos puedan generar actividades que les permitan vincularse con miembros de las FAR abiertos a los procesos de cambio”. “Incentivar a actores de la sociedad civil para que difundan conocimientos y actividades sobre las FAR”.

El sitio web Razones de Cuba revel√≥ que en este encuentro el l√≠der de Archipi√©lago intercambi√≥ con las lideresas del proyecto “Di√°logo sobre Cuba”, las acad√©micas Ruth Diamint y Laura Tedesco. V√°zquez tambi√©n relat√≥: “En septiembre de 2019 participamos en un evento sobre el papel de las fuerzas armadas en un proceso de transici√≥n”, agregando que “los participantes todos √©ramos cubanos de diferentes sectores, m√©dicos, periodistas, historiadores”.

“All√≠ en ese taller se encontraba Yunior Garc√≠a Aguilera (‚Ķ) En este taller donde yo particip√©, obedece a un proyecto que est√° llevado a cabo por expertos de diferentes lugares del mundo. Existen muchas organizaciones que son financiadas por los Estados Unidos como la NED, Instituto por la Libertad (IPL), People In Need, CADAL, que tienen como objetivo derrocar la Revoluci√≥n Cubana”.

El mentor de movimientos golpistas en el continente y expresidente espa√Īol, Felipe Gonz√°lez, particip√≥ en el mismo taller, auspiciado por la Universidad de Saint Louis, con una subsede en Madrid, el mismo que en 1983 cre√≥ los Grupos Antiterroristas de Liberaci√≥n (GAL), responsables de secuestros, torturas y asesinatos contra civiles.

Tambi√©n Manuel Cuesta Mor√ļa, quien trabaja para la NED desde 2014 y orquest√≥ los planes provocadores contra las cumbres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe√Īos en La Habana, y la Cumbre de las Am√©ricas en Panam√°, en 2015, a este Garc√≠a Aguilera le confes√≥ que “admiraba su figura de disidente pol√≠tico y que se podr√≠an en contacto en alg√ļn momento para abordar algunos temas”.

En noviembre de 2020, el l√≠der de Archipi√©lago se present√≥ frente al Ministerio de Cultura, en el marco de la movilizaci√≥n que impuls√≥ el Movimiento San Isidro, para “convocar a creadores e intelectuales inconformes con la gesti√≥n de las instituciones del sector a irrespetar la ley”, escudado tras un supuesto posicionamiento art√≠stico. Adem√°s, su af√°n de negar v√≠nculos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense es tan evidente como su identificaci√≥n, desde 2017, con el Fondo Carnegie para la Paz Internacional, dirigido hasta marzo pasado por William Joseph Burns, actual director de la CIA.

Garc√≠a Aguilera incluso reconoci√≥ su relaci√≥n con el encargado de negocios de la embajada de Washington en La Habana, Timothy Z√ļ√Īiga Brown, mas no sus v√≠nculos con un asiduo visitante a Cuba: Alexander Augustine Marceil. Se trata de un funcionario de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado que ha visitado tres veces la isla entre 2019 y 2021 para reunirse con fichas del oposicionismo anticastrista.

Hay m√°s actores:

Ram√≥n Sa√ļl S√°nchez Rizo, presidente del Movimiento Democracia vinculado con organizaciones terroristas como Alpha 66, Omega 7 (considerada por el FBI como “la organizaci√≥n terrorista m√°s peligrosa de los Estados Unidos”), Coordinaci√≥n de Organizaciones Revolucionarias Unidas (CORU) y el Frente Nacional de Liberaci√≥n de Cuba, acusado en 1982 de participar en el atentado contra Ra√ļl Roa Kour√≠, embajador de Cuba ante las Naciones Unidas.

Saily Gonz√°lez Vel√°zquez, vocera de la plataforma Archipi√©lago en Villa Clara, quien en una entrevista a ADN Cuba dijo que “lo que estoy haciendo es inform√°ndome con personas como Omar L√≥pez, otras personas que nos est√°n asesorando con el tema de la resistencia pac√≠fica y de la lucha no violenta”.

Omar L√≥pez Montenegro es el director de derechos humanos de la Fundaci√≥n Nacional Cubano-Americana, protectora de los terroristas Luis Posada Carriles y Orlando Bosh √Āvila, autores de la voladura del avi√≥n de Cubana de Aviaci√≥n donde perdieron la vida 73 pasajeros, entre ellos el equipo juvenil de esgrima.

Síntesis de la ofensiva imperial

El flujo de fondos, agendas golpistas, agentes injerencistas y presiones multifactoriales son el metabolismo de la guerra híbrida que pareciera tener largo aliento y no detenerse ante elecciones o legislaciones por muy genuinas y legítimas que sean.

En el caso de Bolivia, la “Ley Madre” constitu√≠a una amenaza a esa danza de dinero para la injerencia, aspecto curioso que retrasen la lucha contra la corrupci√≥n mientras Estados Unidos “sanciona” pa√≠ses por supuestos esquemas de corrupci√≥n en sus gobiernos.

Por su parte, en Cuba parece no terminar el desfile de actores y operadores sumados a agendas subversivas que cuestan miles de dólares y en los que se ha innovado al sumar a movimientos culturales en roles organizativos y de dirección.

El abandono del ejercicio de la política en el territorio para acogerse al caos y la violencia es quizás el dato más crítico de esta nueva doctrina golpista a la que son sometidos los Estados asumidos como soberanos de manera integral.