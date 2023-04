–

En uni贸n a solidari@s, CNT-AIT Granada program贸 una serie de actividades y actos en la 煤ltima semana del mes de Abril de 2023.

Aunque no lo anunciamos, gente del Sindicato de Ense帽anza observ贸 la organizaci贸n de unas Jornadas de Salud Mental en Prisi贸n en la Facultad de Psicolog铆a para el 26 de Abril. Viendo quienes eran algun@s de sus ponentes, quisimos dar nuestra visi贸n, que es bien distinta. Nos pusimos en contacto con la organizaci贸n pero, naturalmente, nos informaron que no pod铆a ser, por falta de tiempo y de organizaci贸n. Realmente, tampoco nos iban a llamar, la actividad Pro-Presxs de CNT-AIT Granada en la ciudad es bien conocida y si no nos hab铆an llamado de antes, es f谩cil suponer por qu茅. De todas formas, decidimos organizar un grupo propio para que accediera a la Facultad e informase a todxs lxs asistentes, ya por medio de octavillas, de una pancarta que llamase la atenci贸n, de conversaciones m谩s o menos informales y de megafon铆a. Lo cierto es que las jornadas estaban con las puertas abiertas, pese a que se supon铆a que el acceso era restringido ya que hab铆a que apuntarse a las jornadas. Accedimos y repartimos octavillas, desplegamos la pancarta y le铆mos comunicados de varios casos, entre ellos el de Gabriel Pombo da Silva y el de Alfredo Cospito, pero tambi茅n ciertos episodios vividos en la c谩rcel de Albolote, algunos sobre salud mental. Se habl贸 de la situaci贸n real dentro de las c谩rceles y c贸mo se perjudica a lxs presxs y c贸mo la salud mental se utiliza como arma de castigo. El acto fue bastante sorprendente para lxs asistentes y obviamente, como se preve铆a, alguien de la organizaci贸n intent贸 que no pudi茅ramos informar, pero nuestro grupo actu贸 bien y se pudo hacer. A los diez minutos, ya con el decano y guardias de seguridad, nos retiramos, sin problemas pues pudimos cumplir nuestro objetivo.

Al d铆a siguiente, el 27 de Abril, un trabajador social, compa帽ero nuestro, Mohamed Ueldyamila, dio una charla en el Centro de Documentaci贸n Cient铆fica de la Universidad de Granada, titulada “Transversalidad y Reciprocidad en la labor de los profesionales sociales”, en la que se pudo dar, con cierto detalle, una visi贸n de alguien que ha estado en los dos lados de los muros, de distintos centros de reclusi贸n.

Tras la conferencia, se hab铆a convocado una concentraci贸n en la calle Natalio Rivas para denunciar la situaci贸n vivida por los presos Alfredo Cospito y Gabriel Pombo da Silva. El primero que acaba de ganar en su huelga de hambre, pero con efectos f铆sicos irreversibles, para anular la aplicaci贸n del R茅gimen 41-bis, y el segundo que ha sido trasladado de prisi贸n con nocturnidad, para facilitar un posible traslado a otro pa铆s, violando las propias normas que el Estado utiliza para luego encerrarle.