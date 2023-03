El 10 de marzo de 2023 CGT conmemoramos en Barcelona el centenario del asesinato del obrero y anarcosindicalista Salvador Seguí i Rubinat.

Salvador Seguí, pintor de profesión y afiliado al sindicato de la construcción fue una figura clave dentro del movimiento obrero del primer cuarto del siglo XX y figura destacada en la organización de la CNT en sindicatos de ramo y el fin de la huelga de la Canadiense donde se logró la jornada laboral de 8 horas. Su activismo y fuerza adquirida por el movimiento obrero condujo a su asesinato por orden de la patronal y la connivencia de la burguesía catalana y los poderes del estado.

El primer acto se ha realizado en el cementerio de Montjuïc de Barcelona ante su tumba. Unas 200 personas, muchas de ellas venidas del resto del país, hemos recordado a esta gran figura y militante de la CNT con una ofrenda de un centro de flores rojinegro y diversos parlamentos realizados por Maria Carballo, Secretaria de Género de la Federació Local de CGT Barcelona, Angela Sánchez del Secretariado Permenante de CGT, Iru Moner como CGT Catalunya, Emili Cortavitarte como presidente de la Fundació Salvador Seguí, compañeras de CNT y Solidaridad Obrera

El acto emotivo se ha finalizado con el canto a viva voz del himno “A las barricadas”.

Los actos siguieron por la tarde con una charla sobre “El anarcosindicalista Salvador Seguí” a cargo de la historiadora Laura Vicente y el historiador Joan Zambrana en los locales de CGT Barcelona en Pare Laínez 18-24. El acto fué moderado por Jacinto Ceacero, ex Secretario General de CGT y ex director de la revista de la CGT “Libre Pensamiento”. Al acto asistieron unas doscientas personas en una sala llena y los ponentes han ido desgranando la vida y el pensamiento del obrero, hombre de diálogo y gran orador pero que no dudó en ejercer la acción directa en la época del “pistolerismo patronal”. Se ha negado su aspecto nacionalista dado que como hombre de ideas libertarias estaba contra la creación de cualquier Estado.

La jornada acabó con un pica-pica y una cena preparada por el maravilloso equipo de cocina.

Aquí el estupendo equipo cocina.

El domingo 12 de marzo por la mañana se colocó una placa en homenaje a Francesc Comes, Peronas, en la calle donde nació (carrer Constitució 85 de Barcelona).

Por la tarde se realizó el homenaje en el cementerio de Sants al compañero de Seguí, Peronas, que murió, 3 dias después del atentado por las heridas sufridas en éste.