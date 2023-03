–

Las mujeres en Rojava, en el noreste de Siria, luchan contra el sexismo y el patriarcado con pr谩cticas revolucionarias, que deber铆an ser conocidas por todo el mundo, dijo el domingo la bailarina y actriz brasile帽a Rojda Dendara.

Dendara viaj贸 a Rojava hace un a帽o para explorar la revoluci贸n de las mujeres y compartir su conocimiento art铆stico. Se sinti贸 atra铆da por la democracia y el federalismo de Rojava, que investig贸 exhaustivamente antes de decidir mudarse all铆, seg煤n una entrevista brindada a JINHA.

Dendara se ha involucrado en actividades art铆sticas que sirven a la revoluci贸n de Rojava, al combinar la danza folcl贸rica con la contempor谩nea. Adem谩s, promueve el teatro para crear un lenguaje art铆stico 煤nico con la gente de Kurdist谩n.

鈥淪oy bailarina y tambi茅n hago danza expresionista y teatro. Cuando estuve en Brasil, en 2017, investigu茅 a las mujeres rusas que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Un amigo actor me pregunt贸: 鈥樎縋or qu茅 no investigas a las mujeres kurdas?鈥. En ese momento, no sab铆a nada sobre la Revoluci贸n de Rojava鈥, dijo la artista brasile帽a.

La Revoluci贸n de Rojava, liderada por las ideas del l铆der kurdo Abdullah 脰calan, ha inspirado a muchos luchadores internacionalistas y anticapitalistas de todo el mundo a unirse a las Unidades de Protecci贸n del Pueblo (YPG), el Batall贸n de Libertad Internacionalista y las Unidades de Protecci贸n de la Mujer (YPJ) en la lucha contra ISIS. Otros llegaron a la regi贸n para compartir sus conocimientos art铆sticos.

Dendara ha participado en muchos proyectos en Rojava, incluida una obra de teatro y un video musical titulado 鈥淧KK Epic鈥, en el que contribuye con bailes. A pesar de las dificultades de adaptarse a una nueva cultura, Dendara ha encontrado la experiencia rica y satisfactoria.

Ahora, la actriz y bailarina espera llevar lo que aprendi贸 a Brasil y presentar la Revoluci贸n de Rojava a su gente.

鈥淟as mujeres han dado una gran lucha en Rojava, y est谩n trabajando con el coraz贸n y el alma para eliminar la mentalidad sexista y patriarcal 鈥搑emarc贸-. Mi esperanza es que no solo el pueblo brasile帽o, sino todos, se familiaricen con esta lucha y respeten la Revoluci贸n del Kurdist谩n de Rojava鈥.

FUENTE: JINHA / Medya News / Traducci贸n y edici贸n: Kurdist谩n Am茅rica Latina

