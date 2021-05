–

Este texto escrito en 1995 -editado en Dialogues, 1996, Flammarion, pp. 179-185- es el 煤ltimo texto que se conoce de Gilles Deleuze.

ACTUAL Y VIRTUAL

Gilles Deleuze

Primera parte

La filosof铆a es la teor铆a de las multiplicidades. Toda multiplicidad implica a la vez elementos actuales y elementos virtuales. No existe objeto alguno que sea 煤nicamente actual. Lo actual siempre se ve rodeado de una niebla de im谩genes virtuales. Esa niebla se eleva de circuitos coexistentes medianamente [m谩s o menos] extensos, sobre los cuales las im谩genes virtuales se distribuyen y se desplazan. Es as铆 que una part铆cula actual emite y absorbe virtuales m谩s o menos pr贸ximos, de diferentes 贸rdenes. Les llamamos virtuales en tanto que su emisi贸n y su absorci贸n, su creaci贸n y su destrucci贸n se realizan en un tiempo m谩s corto que el m铆nimo de tiempo continuo pensable y en tanto que esta brevedad les mantiene bajo un principio de incertidumbre o de indeterminaci贸n. Todo actual se ve rodeado siempre de c铆rculos de virtualidades siempre renovados, cada uno de los cuales emite otros, y todos y cada uno de ellos rodea y reacciona sobre lo actual (鈥渆n el centro de la nebulosa de lo virtual se encuentra otro virtual de orden m谩s elevado鈥ada particular virtual se rodea de su cosmos virtual y cada una a su vez hace lo mismo indefinidamente鈥 (1)鈥). En virtud de la identidad dram谩tica de los dinamismos, una percepci贸n es como una part铆cula: una percepci贸n actual est谩 rodeada de una nebulosa de im谩genes virtuales que se distribuyen sobre circuitos movedizos cada vez m谩s distantes, cada vez m谩s amplios, que se hacen y deshacen. Son recuerdos de distintos 贸rdenes: les llamamos im谩genes virtuales en tanto que su velocidad o su brevedad les mantiene aqu铆 bajo un principio de inconsciencia.

Las im谩genes virtuales son tan poco separables del objeto actual cuanto este de aquellas. Es en virtud de este mutuo enlace que las im谩genes virtuales son capaces de reaccionar sobre los objetos actuales. Desde este punto de vista, las im谩genes virtuales delimitan, en el conjunto de c铆rculos o en cada c铆rculo, un continuum, un spatium 鈥揺spacio- determinado en cada caso por un m谩ximo de tiempo pensable. A estos c铆rculos m谩s o menos amplios de im谩genes virtuales, les corresponden capas de m谩s o menos profundas del objeto actual. Estas capas, ellas mismas virtuales, y en las que el objeto actual se vuelve a su vez virtual, constituyen el impulso total del objeto (2). Objeto e imagen son aqu铆 ambos virtuales, y constituyen el plano de inmanencia en el que el objeto actual se disuelve. Pero lo actual ha pasado entonces por un proceso de actualizaci贸n que afecta tanto a la imagen como al objeto. El continuum de im谩genes virtuales est谩 fragmentado, el spatium se recorta conforme a descomposiciones regulares o irregulares del tiempo. El impulso total del objeto virtual se escinde en fuerzas que corresponden al continuum parcial, y en velocidades que recorren el spatium ya recortado (3). Lo virtual nunca es independiente de las singularidades que lo recortan y lo dividen en el plano de inmanencia. Como lo ha mostrado Leibniz, la fuerza es un virtual en proceso de actualizaci贸n, tanto como el espacio en el que ella se desplaza. El plano se divide pues en una multiplicidad de planos, siguiendo los cortes del continuum y las divisiones del impulso que marcan una actualizaci贸n de los virtuales. Pero todos los planos forman uno (son uno), siguiendo el camino que lleva a lo virtual. El plano de inmanencia contiene a la vez lo virtual y su actualizaci贸n, sin que pueda existir un l铆mite asignable entre ambos. Lo actual es el complemento o el producto, el objeto de la actualizaci贸n, pero 茅sta no tiene por sujeto sino lo virtual. La actualizaci贸n le pertenece a lo virtual. La actualizaci贸n de lo virtual es la singularidad, mientras que lo actual es la individualidad constituida. Lo actual cae fuera del plano como un fruto, mientras que la actualizaci贸n lo vuelve a traer al plano como aquello que reconvierte al objeto en sujeto.

Segunda parte

Hemos considerado hasta ahora el caso en el que un actual est谩 rodeado de otras virtualidades cada vez m谩s extendidas, cada vez m谩s distantes y diversas: una part铆cula crea ef铆meros, una percepci贸n evoca recuerdos. Pero el movimiento inverso tambi茅n se requiere: cuando los c铆rculos se estrechan, lo virtual se acerca a lo actual para distinguirse cada vez menos de 茅l. Llegamos a un circuito interior que tan solo re煤ne el objeto actual y su imagen virtual: una part铆cula actual tiene su doble virtual que no se separa sino muy poco de ella; la percepci贸n actual tiene su propio recuerdo como una especie de doble inmediato, consecutivo o incluso simult谩neo. En efecto, como lo mostraba Bergson, el recuerdo no es una imagen actual que se formar铆a despu茅s del objeto percibido, sino la imagen virtual que coexiste con la percepci贸n actual del objeto. El recuerdo es la imagen virtual contempor谩nea del objeto actual, su doble, su 鈥渋magen espejo鈥 (4). Por tanto hay coalescencia y escisi贸n, o m谩s bien oscilaci贸n, intercambio perpetuo entre el objeto actual y su imagen virtual: la imagen virtual no deja de devenir actual, como un espejo que se apropia del personaje, lo engulle, y a su vez, no le deja m谩s que una virtualidad a la manera de La dama de Shanghai (pel铆cula de Orson Welles). La imagen virtual absorbe toda la actualidad del personaje, al mismo tiempo que el personaje actual ya no es m谩s que una virtualidad. Este intercambio perpetuo de lo virtual y de lo actual es lo que define un cristal. Es en el plano de inmanencia donde aparecen los cristales. Lo actual y lo virtual coexisten y entran en un estrecho circuito que nos reconduce constantemente de uno a otro. Ya no es una singularizaci贸n, sino una individuaci贸n como proceso, lo actual y su virtual. Ya no es una actualizaci贸n sino una cristalizaci贸n. La pura virtualidad ya no tiene que actualizarse, ya que es estrictamente correlativa de lo actual con el que forma el circuito m谩s peque帽o. No es ya la imposibilidad de asignar los t茅rminos 鈥渁ctual鈥 y 鈥渧irtual鈥 para distinguir objetos, sino la indiscernibilidad entre los dos t茅rminos que se intercambian.

Objeto actual e imagen virtual, objeto devenido virtual e imagen devenida actual, son las figuras que aparecen en la 贸ptica elemental (5). Pero, en todos casos, la distinci贸n de lo actual y lo virtual corresponde a la escisi贸n m谩s fundamental del Tiempo, cuando 茅ste avanza diferenci谩ndose seg煤n dos grandes v铆as: hacer pasar el presente y conservar el pasado. El presente es un dato variable medido por un tiempo continuo, esto es, por un movimiento que suponemos va en una 煤nica direcci贸n: el presente pasa en la medida en que este tiempo se agota. Es el presente que pasa, que define lo actual. Pero por su parte, lo virtual aparece en un tiempo m谩s peque帽o que aquel que mide el m铆nimo de movimiento en una direcci贸n 煤nica. Es por eso que lo virtual es ef铆mero. Pero es tambi茅n en lo virtual donde el pasado se conserva, puesto que lo ef铆mero no cesa de continuar en un siguiente m谩s peque帽o, que remite a un cambio de direcci贸n. El tiempo m谩s peque帽o que el m铆nimo de tiempo pensable en una direcci贸n, es tambi茅n el tiempo m谩s largo, m谩s largo que el m谩ximo de tiempo continuo pensable en todas las direcciones. El presente pasa (a su escala), mientras que lo ef铆mero conserva y se conserva (a su escala). Los virtuales comunican inmediatamente por encima de lo actual que lo separa. Los dos aspectos del tiempo, la imagen actual del presente que pasa y la imagen del pasado que se conserva, se distinguen en la actualizaci贸n, teniendo un l铆mite inasignable, pero intercambi谩ndose en la cristalizaci贸n, hasta devenir indiscernibles, cada uno apropi谩ndose del papel del otro.

La relaci贸n de lo actual y lo virtual siempre constituye un circuito, pero de dos maneras: o bien lo actual remite a virtuales como a otras cosas en bastos circuitos, donde lo virtual se actualiza, o bien lo actual remite a lo virtual como a su propio virtual en los m谩s peque帽os circuitos donde lo actual se cristaliza con lo virtual. El plan de inmanencia contiene a la vez la actualizaci贸n como relaci贸n de lo virtual con otros t茅rminos y as铆 mismo lo actual como t茅rmino con el que lo virtual se intercambia. En todos los casos, la relaci贸n de lo actual y de lo virtual no es la misma que podemos establecer entre dos actuales. Los actuales implican individuos ya constituidos, y determinaciones por puntos ordinarios; mientras que la relaci贸n de lo actual y de lo virtual forma una individuaci贸n en acto o una singularizaci贸n por puntos singulares que habr谩 que determinar en cada caso.

Notas

1) Michel Cass茅, Du vide et de la cr茅ation, Editions Odile Jacob, pp. 72-73. Y el estudio de Pierre L茅vy, Qu鈥檈st-ce que le virtuel?, 脡d. de la D茅couverte.

2) Bergson, Mati茅re et m茅morie, 脡d. du Centenaire, p. 250 (los cap铆tulos II y III analizan la virtualidad del recuerdo y su actualizaci贸n).

3) Cf. Gilles Chatelet, Les Enjeux du mobile, 脡d. du Seuil,pp. 54-68 (de la 鈥渧elocidades virtuales鈥 a los 鈥渞ecortes virtuales鈥).

4) Bergson, L麓脡nergie spirituelle, 鈥渆l recuerdo del presente鈥︹, pp. 917-920. Bergson insiste en los dos movimientos, en direcci贸n a c铆rculos cada vez m谩s amplios , en direcci贸n a un c铆rculo cada vez m谩s estrecho.

5) A partir del objeto actual y de la imagen virtual, la 贸ptica muestra en qu茅 caso el objeto se torna virtual, y, la imagen, actual; muestra despu茅s como el objeto y la imagen se tornan ambos actuales, o ambos virtuales

Fuente: Movimientos Aberrantes

