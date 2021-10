–

驴Hay una actualidad de Guevara? querr铆amos poder decir que no, menos para sabernos parte de quienes hoy se dedican a la actividad pol铆tica, que para salir del idealismo que no permite pensar. Pero ser铆a falso, y m谩s verdadero ser铆a decir que su presencia, lo que podemos escuchar a煤n de 茅l es mas bien algo dif铆cil. Convendr铆a entonces preguntar de otro modo: 驴Qu茅 tipo de actualidad posee Guevara? habr铆a que ser capaces de atravesar ciertos obst谩culos para responder: las fotos del cad谩ver de Guevara, tomada el mismo 9 de octubre de su asesinato en La higuera, hace hoy exactamente 54 a帽os. O palabras como las escritas por Ricardo Piglia: 鈥淕uevara busca la experiencia pura y persigue la literatura, pero encuentra la pol铆tica, y la guerra禄, y estas otras: 鈥渆l pol铆tico triunfa donde fracasa el escritor鈥. Si las fotos anticipan la guerra a la poblaci贸n por medio de la desaparici贸n de los cuerpos, la idea de una experiencia entendida como lo que se busca y lo que se encuentra, lo que triunfa y lo que fracasa, no puede prescindir del todo del Che. Si un pensamiento formul贸 Guevara -y hablar de pensamiento, en Guevara supone comprender que toda revoluci贸n implica un pensamiento profundo: el m谩s m谩s profundo- es sobre las condiciones de un futuro en estas geograf铆as. La f贸rmula del futuro, para este profeta armado -pero no tan armado- es la del ensamble entre reformas econ贸micas profundas y nueva subjetividad. Las dictaduras triunfantes y las democracias castradas que emergieron de la derrota de los a帽os setentas conservaron la f贸rmula e invirtieron el contenido de sus t茅rminos: reformas econ贸micas y nueva subjetividad pas贸 a querer decir sumisi贸n al mercado mundial, organizaci贸n neoliberal de las estructuras y los modos de vivir. En Guevara se concentra algo demasiado doloroso e importante, un pensamiento radical sobre las premisas de lo que no somos capaces de revisar y menos de transformar, pero tambi茅n de aquello que si no es radicalmente transformado nos somete a un eterno presente. Guevara es en este sentido un tipo de presencia que se帽ala un obst谩culo inserto en lo m谩s profundo de lo que somos y por tanto eso con lo que deber铆a medirse nuestro pensamiento m谩s profundo.

