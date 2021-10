Actualidad de la lucha por salario, condiciones de trabajo y contra los despidos

Mario Hernandez

La Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) realiz贸 el jueves 21 un nuevo paro en rechazo a la decisi贸n del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, de cerrar por decreto la paritaria del sector. Los reclamos de los trabajadores de la salud se extienden por todo el pa铆s. Elecciones sindicales: proscriben listas opositoras. Contin煤a el reclamo de los trabajadores de Latam. Paro en Perfil y paritaria de prensa.

Desde Cicop entienden que 鈥渓a decisi贸n de cerrar una negociaci贸n por decreto no hace m谩s que lesionar el mecanismo de paritarias libres como derecho conquistado por las y los trabajadores para la negociaci贸n colectiva鈥 de sus salarios y condiciones laborales.

鈥淐omo lo han expresado el 91% de los profesionales en las asambleas realizadas durante la semana pasada, la oferta salarial de 46,5% al mes de noviembre resulta insuficiente y no se corresponde al compromiso y esfuerzo desplegado durante la pandemia por el personal de salud鈥, expresaron las delegadas y delegados paritarios de CICOP mediante un comunicado, en el que remarcaron tambi茅n 鈥渓a insuficiencia de los avances en las cuestiones extra salariales, en especial la cuesti贸n previsional鈥.

鈥淢antenemos la firme convicci贸n de que nuestros reclamos son justos y totalmente leg铆timos. Por tal motivo nos disponemos a sostenerlos y a continuar con las medidas de fuerza adoptadas por nuestro Congreso de Delegadas/Delegados, exigiendo la inmediata reapertura de paritarias y la continuidad de las negociaciones鈥, anticiparon.

鈥淪ostenemos que la enorme tarea que trabajadores y trabajadoras de la salud llevamos a cabo, con un alto grado de exposici贸n y sobrecarga laboral, sobre todo en los momentos m谩s dif铆ciles, cuando el sistema de salud trabaj贸 en m谩ximo estr茅s y saturaci贸n, debe ser justamente reconocida鈥, finalizaron el comunicado.

Entrevista a Guillermo Pacagnini, secretario general de CICOP

Kicillof tir贸 nafta sobre el fuego

M.H: La Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires (CICOP) realiz贸 un nuevo paro en rechazo a la decisi贸n del gobernador bonaerense Axel Kicillof de cerrar por decreto las paritarias del sector. La medida se repetir谩 la pr贸xima semana los d铆as martes 26 y mi茅rcoles 27 de octubre. 驴Contanos como viene esta paritaria?

G.P: Hicimos un parazo muy potente en todos los hospitales y centro de salud de la provincia y movilizaciones por regi贸n, nos concentramos en zona norte frente al Hospital Eva Per贸n de San Mart铆n, en Avellaneda frente a la plaza Alsina y en La Plata en una esquina c茅ntrica todos los hospitales y centros de salud, en la zona oeste frente al Hospital Paroissien, y hubo tambi茅n en algunos otros puntos del interior de la provincia.

La verdad que Kicillof tir贸 nafta sobre el fuego, porque ven铆amos en una negociaci贸n muy complicada con un salario muy devaluado, claramente por debajo de la l铆nea de pobreza, por ejemplo, para el ingresante 74.000 pesos.

En la medida que empezamos a mover un poquito la cifra a fuerza de una serie de paros que hicimos y jornadas de lucha se plant贸 el gobierno, baj贸 la persiana, cerr贸 la paritaria y larg贸 un aumento por decreto. Lo cual fue un revulsivo tremendo, no solo porque desconoci贸 la decisi贸n democr谩tica de m谩s del 90% de los profesionales de la salud en asambleas y en un congreso rechazando las propuestas del gobierno, sino porque decidi贸 tomar una medida que es compulsiva, unilateral, ilegal y est谩 garantizando que se profundice este conflicto.

Nosotros estamos planteando llevar el salario a 80.000l en noviembre, lo cual para nosotros es muy insuficiente y esto fue una evaluaci贸n que se discuti贸 mucho en hospitales y centros de salud. Creemos que no puede ser menos de 100.000 pesos el salario de ingreso.

F铆jate que la Junta interna de trabajadores del Indec, no el Indec oficial, marc贸 al 31 de agosto 108.000 pesos que deber铆a ser el salario m铆nimo, que para nosotros es el punto de referencia para el ingreso.

Tambi茅n estamos reclamando un reconocimiento m谩s global de los trabajadores que estuvimos en la primera l铆nea evitando el colapso el sistema de salud p煤blico, porque si no colaps贸 fue por el esfuerzo los de trabajadores de la salud no por pol铆ticas activas por parte del gobierno.

Estamos reclamando restituci贸n de licencias, pases a planta para terminar con varias figuras precarias que tenemos porque se incorpor贸 personal pero completamente precarizado, estamos reclamando el pase a la carrera de Licenciados en Enfermer铆a, estamos reclamando nuestro tema previsional jubilatorio, nosotros hacemos un aporte extra para jubilarnos en otras condiciones por el tema del desgaste laboral y eso no se est谩 cumpliendo.

Hay mucha bronca porque estos son reclamos elementales de derechos b谩sicos, tienen un car谩cter hist贸rico porque hace tiempo que incluso venimos teniendo acuerdos paritarios para que se ejecuten estos puntos y no se cumplen.

El gobierno dijo hasta ac谩 llegamos, para nosotros es m谩s que insuficiente, hay puntos que est谩n en blanco, entonces el conflicto est谩 garantizado.

M.H: Un conflicto que va a continuar la semana que viene.

G.P: S铆, nosotros ya tenemos resuelto otro paro, son paros escalonados de 48 horas la semana que viene, martes y mi茅rcoles. Y el d铆a mi茅rcoles vamos a hacer una movida fuerte, vamos a movilizar desde la Casa de la provincia y se va hacer una jornada de todo el d铆a hasta la plaza Congreso.

Ah铆 se instalar谩 una carpa sanitaria y vamos hacer una serie de actividades todo el d铆a, un acto, algunos n煤meros musicales y un debate sobre la necesidad de un sistema 煤nico de salud, una reforma sanitaria en serio no la propaganda o pirotecnia electoral que est谩 haciendo el gobierno que, por otro lado, tampoco le alcanza porque es evidente que no escuch贸 el mensaje del pueblo trabajador en las PASO y creo que se encamina hacia un nuevo castigo electoral.

M.H: Esperemos que la jornada de la semana que viene obligue a la reflexi贸n de las autoridades de la provincia de Buenos Aires.

G.P: S铆, esperemos que reabran la paritaria, que pongan la plata en la salud y no en la usura de la deuda externa que Kicillof puntualmente ya firm贸 antes que Fern谩ndez. Y te invitamos a que vengas como trabajador de prensa y adem谩s para ayudar en la difusi贸n.

En la circular N掳43 del Consejo Directivo Provincial de la Asociaci贸n Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP), el gremio expres贸: 芦el descontento del personal sanitario por la falta de un reconocimiento adecuado luego de haber sostenido el funcionamiento del sistema p煤blico de salud en los momento m谩s dif铆ciles, y el rechazo a la decisi贸n del gobernador Kicillof de cerrar la paritaria por decreto, se pudo hacer visible con las concentraciones, radios abiertas y cortes de calle que realizamos la semana pasada禄.

Asimismo, el gremio provincial destac贸 que el sector de la salud ha 芦defendido y sostenido cada una de las medidas sanitarias que fueron necesarias para reducir el impacto de una pandemia que puso en jaque a toda la poblaci贸n en nuestra regi贸n y el mundo禄, por lo que ahora exigen: 芦que el Estado reconozca nuestra tarea, la sobrecarga laboral y la enorme exposici贸n que padecimos durante el 煤ltimo a帽o y medio芦. Ese reconocimiento, consideran, 芦debe comenzar con una mejora en la propuesta salarial que nos permita recomponer nuestros magros salarios y avanzar en la resoluci贸n de problemas que acarreamos desde hace muchos a帽os, como por ejemplo nuestra situaci贸n previsional禄. Tambi茅n consideran 芦imprescindible que se mejoren salarios y condiciones laborales en los municipios y en el Hospital Posadas, en donde los y las trabajadoras de la salud sufrimos altos niveles de precarizaci贸n laboral a trav茅s de contratos temporales y/o de la figura del monotributo禄.

Por todo lo se帽alado, es que el gremio vot贸 un plan de lucha con 芦un paro de 48 horas que arranc贸 el martes y tuvo durante el mi茅rcoles una movilizaci贸n con punto de partida en la Casa de la Provincia de Buenos Aires que culmin贸 en el Congreso Nacional con la instalaci贸n de una Carpa Sanitaria禄. Ese, consideran 芦un escenario propicio para expresar nuestros reclamos a nivel provincial, nacional y de cada uno de los municipios que est谩n en conflicto禄.

芦El gobierno provincial se equivoca si piensa que con un aumento por decreto podr谩 dar por cerrado un conflicto que subyace en la falta de respuestas y ofertas salariales insuficientes. La 煤nica forma de resolver el conflicto ser谩 la reapertura de las negociaciones con propuestas acordes a las necesidades de nuestro sector y del rol jugado durante la pandemia芦, remarca CICOP.

Y agrega: 芦advertimos que el proceso inflacionario no se detiene y contin煤a siendo un fen贸meno que deteriora el poder adquisitivo de los y las trabajadoras y de los sectores m谩s vulnerables. En ese contexto, la posici贸n de las empresas monop贸licas formadoras de precios profundiza la crisis econ贸mica, pol铆tica y social. El gobierno deber谩 decidir qu茅 grado de confrontaci贸n tendr谩 para poner coto a la especulaci贸n de sectores que solo buscan amplificar sus tasas de ganancias a cualquier costo. En el mismo sentido, tendr谩 que modificar durante los pr贸ximos meses las prioridades frente a las negociaciones con el FMI y en la discusi贸n del Presupuesto para el a帽o pr贸ximo. As铆 como la necesidad de una reforma tributaria progresiva. Es nuestra tarea reclamarle al gobierno que priorice las necesidades del pueblo por sobre las exigencias de acreedores y las empresas monop贸licas芦, remarca CICOP.

Se extendi贸 el conflicto de salud en todo el pa铆s

Buena parte del pa铆s sanitario estuvo en conflicto debido a las trabas en la negociaci贸n salarial.

Al respecto, se帽al贸 la presidenta de Fesprosa, Mar铆a Fernanda Boriotti: 鈥淰eo con preocupaci贸n la definici贸n del ministerio de Salud de la Naci贸n de no habilitar una paritaria nacional de salud para mejorar las condiciones de trabajo y salario del medio mill贸n de trabajadores de la salud p煤blica. Esta decisi贸n tambi茅n est谩 acompa帽ada por la de no invertir en la mejor铆a salarial de los trabajadores del sector por parte de las autoridades centrales鈥.

En La Rioja, APROSLAR Fesprosa resolvi贸 un plan de lucha que incluy贸 paro de actividades, acompa帽adas con movilizaciones y acciones concretas para visibilizar el malestar que viven los trabajadores del sector. Hubo paro de 48 horas los d铆as 13 y 14, paro de 24 horas el 21 y paro de 48 horas los d铆as 27 y 28.

En Chubut, el SISAP Fesprosa encabez贸 un paro de 72 horas del 13 al 15 de octubre. El jueves 14 hubo marcha por la apertura de paritarias y el pago de las deudas salariales, con concentraci贸n en el Ministerio de Salud de Rawson.

En C贸rdoba, hubo concentraci贸n en el Hospital Domingo Funes y en el Colonia Santa Mar铆a para reclamar el fin de la precarizaci贸n laboral y exigir condiciones laborales 贸ptimas.

En Catamarca, APROSCA Fesprosa march贸 el mi茅rcoles 13 por mejoras salariales, nombramientos y mejores condiciones laborales y jubilatorias.

A estas provincias se sum贸 Santa Fe. El 98% de los profesionales de la salud nucleados en SIPRUS decidieron por votaci贸n directa, rechazar el ofrecimiento realizado por el gobierno provincial en paritarias. Decidieron tambi茅n la continuidad del plan de lucha con la realizaci贸n de un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el jueves 14. Adem谩s, al no tener una nueva convocatoria con una propuesta superadora se realiz贸 una medida de fuerza de 48 horas la semana siguiente.

Los y las profesionales de la salud exigen desde hace m谩s de dos meses una recomposici贸n salarial que, adem谩s de alcanzar la inflaci贸n de este a帽o, permita recuperar el 4% perdido el a帽o pasado. En este sentido, las y los trabajadores pretenden que 鈥渟e jerarquice el enorme trabajo que el sector salud realiz贸 durante esta pandemia鈥.

鈥淒espu茅s de m谩s de 6 semanas de medidas de fuerza y con los trabajadores arrasados f铆sica y subjetivamente planteamos claramente que en el super谩vit de las cuentas p煤blicas provinciales, que hoy es de m谩s de 70.000 millones de pesos, est谩 la posibilidad de reconocer nuestra labor frente a la pandemia鈥, manifest贸 Ainsua铆n, presidente de SIPRUS 鈥 Fesprosa, que marc贸 adem谩s que el gobierno de Omar Perotti no cumple su compromiso de pasar al b谩sico las sumas en negro otorgadas durante el 2020: 鈥淐on (esto) se cristaliza el achatamiento de las escalas salariales que nos costaron conseguir con 10 a帽os de reclamos鈥.

鈥淓ste estado de conflictividad permanente amerita una mirada sobre la situaci贸n de los trabajadores de la salud por parte del gobierno nacional, de las provincias y de los municipios que verdaderamente se haga cargo del retraso salarial y de las dif铆ciles condiciones de trabajo en las que se desarrolla la tarea鈥, finaliz贸 Boriotti.

En la tarde del pasado mi茅rcoles 20 de octubre, una delegaci贸n de la CTA Aut贸noma, encabezada por su secretario general Ricardo Peidro, se entrevist贸 en la Casa Rosada con el presidente de la Naci贸n.

De la delegaci贸n formaron parte la presidenta de Fesprosa, Mar铆a Fernanda Boriotti, y el secretario general Jorge Yabkowski.

La presidenta de Fesprosa llev贸 a la mesa la situaci贸n de los trabajadores de salud: 100.000 infectados, 620 fallecidos, creciente precarizaci贸n laboral, y los ingresos m谩s bajos de la Administraci贸n P煤blica Nacional, con cifras del propio Gobierno.

En tal sentido, Boriotti reclam贸 la necesidad de una paritaria nacional de salud para fijar un piso de derechos; retomar los programas de protecci贸n a los trabajadores, en particular para hacer foco sobre las secuelas ps铆quicas y f铆sicas del Covid; y pidi贸 el apoyo del Ejecutivo a los tres Proyectos de ley que est谩n hoy en la C谩mara de Diputados sobre el c贸mputo doble para los trabajadores de salud a los efectos jubilatorios.

Fern谩ndez tom贸 el planteo y se manifest贸 de acuerdo con el mismo, y se comprometi贸 a generar 谩mbitos de discusi贸n con el ministerio de Salud a los efectos de dar respuesta a lo expuesto por Fesprosa.

Despidos en CABA

Andrea Ram铆rez, enfermera del Hospital Ramos Mej铆a y referente de la Asociaci贸n de Licenciados en Enfermer铆a (ALE), afirm贸: 鈥淒urante la pandemia de COVID se contrat贸 en condiciones de extrema precarizaci贸n a personal que form贸 parte de vacunatorios y postas. Gan贸 experiencia, pas贸 la prueba y ahora en lugar de reasignarles funciones pas谩ndolos a planta para reforzar los equipos de salud, asegurar mejores condiciones laborales dividiendo tareas y mejorar la calidad de atenci贸n de la salud, Larreta 鈥榓horra presupuesto鈥 y da de baja cientos de contratos. No nos vamos a quedar de brazos cruzados鈥.

En el mismo sentido, Carolina C谩ceres, enfermera del Hospital Torn煤 y tambi茅n referente de ALE, expres贸: 鈥淓videntemente la preocupaci贸n de Larreta pasa por la campa帽a electoral, ajustar para tener plata para su marketing. Pero lo anticipamos: los problemas estructurales de la salud p煤blica en la CABA y las condiciones salariales y laborales en general del personal, especialmente de la Enfermer铆a no se solucionaron, por el contrario, empeoraron. Por eso, reasignar personal contratado, pas谩ndolo a planta para fortalecer el sistema p煤blico es una oportunidad y lo vamos a exigir鈥.

El Gobierno de la Ciudad al igual que el nacional y en las provincias comienza la desvinculaci贸n de miles de trabajadores de la salud que fueron contratados en condiciones precarias a plazo fijo, por horas o por monotributo. Todas modalidades tan conocidas y tantas veces denunciadas. Al respecto, se conoci贸 la resoluci贸n, del ministerio de Salud porte帽o, de los desvinculamientos, que no son m谩s que despidos de quienes fueron esenciales para afrontar la pandemia y hoy son tratados como descartables.

Trabajadores muy valiosos que trabajaron sin descanso durante la emergencia sanitaria por el Covid 19 y que fueron el recurso que puso el Estado en sus diferentes dependencias para afrontar el colapso del sistema sanitario. 鈥淢谩s de la mitad de los despedidos solo tiene una fuente de trabajo y es lamentable que solo seamos desechables para el gobierno. Y que se nos deshagan as铆 de f谩cil sin por lo menos ofrecernos distribuirnos por diferentes servicios cuando faltan tantos enfermeros鈥. Con estas palabras un enfermero de terapia, contratado en el 2020 por la situaci贸n de pandemia, cuenta la gravedad de la situaci贸n y la incertidumbre por perder la fuente de trabajo.

Recordemos que en la mayor铆a de los barrios populares de la Ciudad no poseen centros de salud y los que cuentan con este espacio dan cuenta de la escasez de personal en todas las 谩reas.

La pandemia no termin贸 y las secuelas que el Covid 19 dej贸 a nivel f铆sico y mental, distintas patolog铆as asociadas que requieren una estrategia sanitaria con personal capacitado y con posibilidades de organizar programas y proyectos de atenci贸n territorial haciendo foco en la Rehabilitaci贸n, Promoci贸n y Prevenci贸n.

As铆 lo expresaba la ex legisladora y actual candidata a diputada nacional Myriam Bregman en sus redes sociales.

Repudio al accionar de la patota sindical de H茅ctor Daer

El jueves 7 de octubre, las y los trabajadores del Sanatorio G眉emes fueron agredidos por los integrantes de la lista Celeste y Blanca, encabezada por el Secretario General de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT), H茅ctor Daer, por lo que la agrupaci贸n Marr贸n de Salud repudi贸 en茅rgicamente el hecho.

Las y los trabajadores de la agrupaci贸n Marr贸n de Salud repudiamos la golpiza y patoteada de parte de la Celeste y Blanca de Daer, a los trabajadores de la lista Bord贸, en el Sanatorio G眉emes, este 7 de octubre del 2021.

La burocracia sindical de Daer mand贸 a una patota a amedrentar a compa帽eras y compa帽eros de la lista Bord贸, 煤nica oposici贸n en Sanidad, que estaban realizando una volanteada de cara a la elecci贸n del gremio este 14 de octubre. El accionar de Daer no se diferencia de la burocracia del Sutecba de los municipales de la CABA, qui茅nes tambi茅n utilizan los m茅todos patoteriles contra la oposici贸n.

Hace m谩s de 25 a帽os que H茅ctor Daer dirige Sanidad, durante todo ese per铆odo demostr贸 lo poco que le importan los intereses de las y los trabajadores y lo fiel que es a la defensa de los intereses empresariales y a todos los gobiernos de turno.

Desde el menemismo a estos d铆as, siempre fue oficialista incluso durante el gobierno de Macri, cuando ascendi贸 a ser parte de la jefatura de la CGT, para seguir manteniendo en la miseria a miles de trabajadores y en particular a los de Sanidad, qui茅nes sufrieron ataques directos a sus condiciones de trabajo, como el no reconocimiento de la carrera profesional de Enfermer铆a, o la profundizaci贸n del pluriempleo y los salarios perdieron una y otra vez ante los altos 铆ndices de inflaci贸n. Por esto consideramos que este ataque no es un hecho aislado, sino parte fundamental de esta tarea, intentando que no surja ninguna oposici贸n en el gremio que pueda expresar la bronca ante salarios miserables y las condiciones de trabajo extenuantes, que en el sector privado se empez贸 a mostrar con fuerza en el acatamiento del 90% de las y los trabajadores a los 煤ltimos paros convocados por la burocracia que incluso, llegaron a colmar las calles frente a cientos de sanatorios en todo el pa铆s.

Por todo lo expuesto, peleamos porque sean las y los trabajadores, mediante su organizaci贸n independiente, quienes recuperen desde abajo la direcci贸n de los sindicatos para romper la tregua con los gobiernos. Toda nuestra solidaridad con las y los compa帽eros de la Bord贸 de Sanidad.

Elecciones sindicales

Entrevista a Andr茅s Padellaro de la Lista Naranja del Roca

Elecciones en la Uni贸n Ferroviaria: La oposici贸n comienza una gran campa帽a contra la proscripci贸n de Sasia en el Roca

M.H: Sergio Sasia quiere proscribir al Frente Unidad Lista Multicolor, defensora de la bandera de Mariano Ferreyra. Lista Multicolor que fue rechazada por la Junta electoral y que ha comenzado su pelea para derrotar la proscripci贸n que quiere imponer el oficialismo de la Lista Verde. 驴Qu茅 est谩 pasando en las elecciones sindicales de la Uni贸n Ferroviaria?

A.P: La situaci贸n es as铆 tal cual la contaste, nos proscribieron la lista dici茅ndonos que tenemos dos jubilados ex Ferrobaires. Cuando vos te present谩s en una lista si hay alg煤n problema el Estatuto dice que ten茅s 72 horas para corregirlo. Uno lo que puede hacer es poner a otro suplente y corregimos este problema. En este caso directamente no nos dieron las 72 horas y nos proscribieron la lista.

Nosotros opinamos que quieren mostrar que la izquierda est谩 creciendo, no solo a nivel nacional, donde estamos como tercera fuerza, y creo que eso ha repercutido en los lugares de trabajo, tambi茅n fuera del ferrocarril ha pasado que no quieren que se note que la izquierda est谩 creciendo, que son los que est谩n siempre con la lucha de los trabajadores.

En el ferrocarril no hemos parado nunca, siempre saliendo a denunciar de c贸mo llevaron adelante los dos a帽os de pandemia sin dar lo esencial. Vamos a poner todo lo que est谩 a nuestro alance para torcerle el brazo a la Lista Verde. Desde el 2002-2004 nos venimos presentando, porque antes no hab铆a oposici贸n. Junto con otras listas antiburocr谩ticas hemos dado pelea, la 煤ltima elecci贸n de delegados fue una de las mejores que hicimos y hoy nuevamente nos queremos presentar.

Esto lo hacemos no solo por nosotros sino tambi茅n por la gente que conf铆a en nosotros. No solamente nos proscribieron sino que la Lista Verde sali贸 a apretar a candidatos nuestros, si dejamos que esto pase es permitir que vuelva el pedrazismo. Por eso salimos con una campa帽a pintando los paredones, como el ejemplo de Temperley, siempre lo hemos hecho la gente trabajadora toma el tren y lo ven, las paredes del ferrocarril hablan por s铆 solas y cada vez que hubo alg煤n problema con un trabajador o alguna injusticia siempre hemos hecho este tipo de campa帽a, sumado a las volanteadas o a juntar firmas. Estamos analizando con las dem谩s corrientes hacer alguna reuni贸n para que se puedan juntar m谩s sectores.

M.H: Ha pasado en otros sectores como por ejemplo en el Suterh, tambi茅n en Shell.

A.P: S铆, tambi茅n en Alimentaci贸n que hicieron fraude metiendo gente que ni siquiera estaba afiliada. Nosotros en Alimentaci贸n hemos sacado much铆simos votos y eso es lo que quieren esconder, que la izquierda, los trabajadores siempre se est谩n plantando. No podemos permitir que nos callen.

M.H: Ustedes han comenzado una campa帽a de denuncia de esta situaci贸n que se va a continuar durante todo el mes de noviembre, las elecciones son en diciembre y seguramente vamos a estar en comunicaci贸n para ir siguiendo las alternativas de esta lucha que han encarado contra la proscripci贸n que ejerce contra ustedes la Lista Verde, la sucesora de Pedraza, el responsable del asesinato de Mariano Ferreyra.

A.P: Mariano era del Partido Obrero, esta misma lista est谩 dentro del ferrocarril. Yo fui un ex tercerizado que pele贸 el pase a planta. Ma帽ana se cumplen 11 a帽os, va haber un acto donde vamos a participar porque tenemos la bandera bien en alto que son las mismas banderas que defend铆a Mariano Ferreyra, que es terminar con la tercerizaci贸n laboral y m谩s como est谩 la situaci贸n laboral que hay much铆sima desocupaci贸n, donde planteamos las 6 horas de trabajo para crear puestos de trabajo nuevos.

La tercerizaci贸n sigue estando en el ferrocarril por eso seguimos apoyando a los tercerizados para que pasen a planta permanente. No vamos a parar, no nos van hacer callar y vamos a seguir denunciando, buscando el apoyo de otros sectores para golpear todos juntos, es muy importante organizarse y seguir adelante con esta lucha que vamos a seguir adelante.

El sindicato Uni贸n Ferroviaria llam贸 a elecciones generales para el 17 diciembre. En la seccional Gran Buenos Aires Sud, se present贸 el Frente de Unidad Lista Multicolor. Este frente est谩 integrado por las listas Bord贸, Gris, Naranja, Turquesa y P煤rpura. La lista fue rechazada por la Junta Electoral integrada exclusivamente por miembros del oficialismo (Lista Verde).

Se envi贸 un telegrama de parte de la oposici贸n reclamando las 72 horas correspondientes para la b煤squeda de candidatos de larga distancia que no fueron reconocidos como tales en primera instancia, y esto tambi茅n fue rechazado. Ellos imponen las bases, condiciones y plazos que en otras elecciones no eran requisito y ahora s铆 y ni siquiera los cumplen.

Pero esta maniobra escandalosa, comenz贸 a tener sus repercusiones. Andr茅s Padellaro, integrante de la Agrupaci贸n Naranja y candidato a concejal en Almirante Brown por el Frente de Izquierda Unidad, declar贸: 鈥淣o vamos a permitir el ataque de Sasia y la Verde a quienes defendemos las banderas de Mariano Ferreyra y todos los derechos de los trabajadores鈥. Padellaro, tambi茅n es referente de la lucha por el pase a planta permanente del 2010, que termin贸 con el asesinato de Mariano Ferreyra de parte de una patota de la Lista Verde del sindicato ferroviario dirigido por Pedraza.

A la historia del Roca se podr铆a sumar que el oficialismo de 鈥淟a Verde鈥 tiene su sill贸n en el directorio de Trenes Argentinos para completar el cuadro. Es decir, que hay un inter茅s concreto por mantener sus intereses y dejar a la oposici贸n afuera, en el marco de la discusi贸n sobre la reforma laboral.

Por eso, como oposici贸n y en unidad, la agrupaci贸n Naranja convoca a todas las dem谩s listas antiburocr谩ticas para lanzar petitorios contra la proscripci贸n y se realicen acciones para rechazar esta medida antidemocr谩tica que tom贸 el sindicato y para presentar la lista del Frente Multicolor. Tambi茅n para hacer un llamado de apoyo de distintos sectores de trabajadores y trabajadoras, Comisiones internas, sindicatos, organizaciones sociales y de Derechos Humanos y personalidades que apoyen la presentaci贸n del 煤nico frente que acompa帽a los reclamos de las y los ferroviarios.

Trabajadores de la l铆nea Roca se autoconvocaron para reclamar categor铆as

En respuesta a un reclamo sindical que hizo un sector de trabajadores ferroviarios, directivos de la Uni贸n Ferroviaria, en manos de la Lista Verde de Sergio Sasia, hicieron publicaciones amenazantes en sus redes sociales contra sus propios trabajadores.

驴Cu谩les fueron los hechos?

Un grupo de alrededor de 150 guardatrenes se autoconvoc贸 el viernes 22 en el hall de Plaza Constituci贸n para solicitarle al gremio que exija a la empresa el reconocimiento de la categor铆a para unos 60 trabajadores que cubrieron licencias Covid-19 en esa especialidad durante la pandemia, medida que resolvieron a partir del anuncio de la empresa de bajar de categor铆a a 8 de ellos por supuestos resultados negativos en un examen preocupacional.

鈥溌緾u谩l ser铆a el obst谩culo para que la Comisi贸n Directiva y los delegados verdes de la Uni贸n Ferroviaria tomen ese reclamo para llevarlo a la empresa? Absolutamente ninguno, si se tratara de un gremio 鈥渘ormal鈥 que cumpliera las funciones de un sindicato. Pero es evidente que prefieren colaborar con la empresa porque les molesta m谩s el pedido de sus trabajadores que las decisiones arbitrarias de la empresa鈥, plante贸 Augusto Dorado, miembro de la agrupaci贸n Naranja en la Lista Multicolor que actualmente se encuentra luchando contra una in茅dita proscripci贸n

A la cabeza de las respuestas prepotentes estuvo Karina Benem茅rito, principal directiva de la l铆nea Roca, quien ocupa el lugar de Secretaria de Relaciones Internacionales de la Uni贸n Ferroviaria: 鈥淣o se crean que por aplaudir generaron miedo, nunca van a estar unidos cuando los intereses son individuales鈥, poste贸 en su estado de WhatsApp utilizando un emoji de 鈥渟ilencio鈥 a lo que luego agreg贸: 鈥淧or qu茅 no se preocupan m谩s por hacer bien, lo 煤nico que tienen que hacer鈥 Cerrar puertas.鈥 (sic) concluy贸.

Por su parte, el sector Agrupaci贸n Peronista Lista Verde emiti贸 un comunicado en redes en nombre de la 鈥淐omisi贸n Ejecutiva, cuerpo de delegados y compa帽eros鈥 para dar su 鈥渋ncondicional apoyo a nuestra directiva Karina Benem茅rito ante el reclamo malicioso y mal intencionado de algunos afiliados de un sector espec铆fico鈥, utilizando llamativamente el mismo lenguaje que usa la gerencia (la patronal) en sus telegramas y notificaciones.

A eso le sumaron una convocatoria en Plaza Constituci贸n por Karina Benem茅rito, victimiz谩ndose luego de las burlas prepotentes hacia los y las guardatrenes.

De acuerdo al testimonio de guardas presentes en la medida, hac铆a m谩s de un mes que elevaron una carta con el reclamo y decidieron manifestarse ante la pasividad que ven铆an mostrando los delegados del sector. Es una expresi贸n del malestar que recorre a todo el ferrocarril donde hay disconformidad por los acuerdos salariales en cuotas y a la baja en relaci贸n a la inflaci贸n, los atrasos en recategorizaciones, la presencia del gremio solamente para actuar como prestamista con su mutual (con tasas de inter茅s no muy diferentes a las de un Banco) pero ausencia para dar respuestas a los reclamos, lo que se suma al descontento por la sa帽a de prohibir a la oposici贸n y que no se pueda elegir una alternativa a la lista de la patota Verde; todo esto sin contar su hist贸rico rechazo a los tercerizados, parte del ADN verde.

鈥淓l intento de proscribir a toda la oposici贸n unificada en la Lista Multicolor en las elecciones gremiales de la seccional Sud de la Uni贸n Ferroviaria (L铆nea Roca) parece ser s贸lo el comienzo: la conducci贸n del gremio est谩 volviendo a su pedrazismo color verde oscuro, que solamente pintaron de color clarito cuando toda la c煤pula del sindicato (con Jos茅 Pedraza a la cabeza) fue repudiada por toda la sociedad y luego encarcelada por el asesinato del Mariano Ferreyra.

La lista Celeste pierde la conducci贸n del sindicato en Chubut

El jueves 21 de octubre se realizaron las elecciones de ATECh. Es el sindicato docente m谩s importante de la provincia con 7.600 afiliados. En la provincia hay 18.000 docentes entre la planta permanente y la temporaria. El 41% de los trabajadores de la educaci贸n est谩n afiliados a la ATECh.

La conducci贸n de la lista Celeste de Santiago Goodman perdi贸 la directiva provincial. Result贸 ganadora la lista Lila, que asumir谩 el pr贸ximo 10 de diciembre.

En las elecciones para el sindicato provincial compitieron dos listas: la Celeste y la Lila. Participaron de la elecci贸n el 50% de los afiliados al sindicato. Se impuso la Lista Lila a nivel provincial superando por m谩s de 600 votos a la Lista Celeste, alineada con Roberto Baradel de SUTEBA y Hugo Yasky de la CTA-T y el Frente de Todos.

Las elecciones de ATECh y la derrota de la lista Celeste se dan en el marco de un ajuste que viene llevando adelante el gobernador Mariano Arcioni desde 2017, primero como aliado de Macri y Cambiemos y ahora de Fern谩ndez y el Frente de Todos, contra las y los trabajadores estatales y jubilados.

La c煤pula de la ATECh en 2020 acepta el congelamiento salarial y que no haya paritarias en 2020 y tampoco en 2021. Simult谩neamente negocia a espalda de las y los trabajadores de la educaci贸n la devoluci贸n de las deudas salariales en febrero de 2021, manteniendo los salarios de marzo de 2020. Despu茅s de 18 meses de congelamiento salarial y ante la p茅rdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores inician un plan de lucha que hasta el d铆a de hoy no ha logrado torcer la pol铆tica del gobierno provincial, quien ha dado en respuesta un aumento salarial del 10% para todo 2021.

La Lista Lila, que en las 煤ltimas elecciones del 2013, termin贸 perdiendo el sindicato provincial por 7 votos, ya dirig铆a las regionales Sur, Comodoro Rivadavia, y SurOeste, Sarmiento. Esta lista a nivel provincial esta referenciada en el PCR, actual integrante del Frente de Todos.

La bronca de las y los docentes y el masivo voto castigo a una conducci贸n sindical que dej贸 pasar el ajuste de Arcioni y los gobiernos nacionales se expres贸 en el voto a la Lila y le permiti贸 ganar la provincia, mantener Comodoro Rivadavia que ya dirig铆a y ganar la regional este, con cabecera en Trelew.

Pero tambi茅n la bronca y el castigo a la c煤pula de ATECh se expres贸 en la votaci贸n a la Lista Bord贸 en la regional noroeste, Comarca Andina, donde volvi贸 a ganar, ya que dirig铆a desde 2013 y en las muy buenas votaciones de la Bord贸 en Esquel, regional oeste, y de la Lista Negra, la 鈥淢ulti鈥, en Puerto Madryn, regional noreste, donde se impuso la Celeste por apenas 30 votos.

El voto a las listas opositoras expresa el reclamo de un sindicato democr谩tico, que se plante ante el ajuste y que sea independiente de los gobiernos de turno y de los partidos que impulsan y aplican el ajuste. Es decir, expresa la desilusi贸n con el gobierno nacional del Frente de Todos que sufri贸 una derrota en las PASO de septiembre pasado y con las conducciones sindicales afines que mantuvieron la tregua y la paz social mientras avanzaba el ajuste, la pobreza y la desocupaci贸n.

Sindicato petrolero de Avellaneda

El lunes 20/9 el Sindicato Petr贸leo y Gas Privado Avellaneda (SPyGPA) dio a conocer p煤blicamente la convocatoria para elecci贸n de Comisi贸n interna para el 4/10. En lo que constituye una burla y una falta de respeto a todos los trabajadores, se inform贸 que el mismo 20/9 a las 11:30 finalizaba la presentaci贸n de listas, cuando la convocatoria fue pegada pasado el mediod铆a. Es decir que se convoca una elecci贸n para que no se pueda presentar nadie, ni elegir nada. Solo correr铆a una lista oficialista.

Este hecho es parte de un historial burocr谩tico que pisotea los m谩s elementales derechos sindicales.

En 2012 proscribieron a los candidatos de la Lista Naranja un d铆a antes de las elecciones. El 30 de abril de 2014, la direcci贸n del sindicato junto a la patronal coordin贸 el despido de 10 trabajadores que fueron parte de la lista opositora. Luego de m谩s de un a帽o de lucha se logr贸 la reinstalaci贸n de Gustavo Michel, Fernando Luna y Anal铆a Portillo. Fue la primera vez donde el ex CEO, Juan Jos茅 Aranguren -famoso posteriormente como ministro por los tarifazos durante el gobierno de Macri- fue llamado a sentarse en el banquillo de la Justicia.

En 2016 la direcci贸n del gremio nuevamente acudi贸 al fraude, cerrando las puertas del sindicato para evitar que se presenten otras listas; el d铆a de la votaci贸n acudi贸 a la refiner铆a con un grupo de patoteros.

En 2018 ni siquiera presentaron los plazos para que se llegue a presentar otra lista.

Los trabajadores de la Agrupaci贸n Naranja vienen enfrentando fraude tras fraude las maniobras de la burocracia sindical. Gustavo Michel, integrante de la agrupaci贸n, dijo al respecto: 鈥淰amos a seguir peleando d铆a a d铆a por la democracia sindical, haciendo toda la presentaci贸n correspondiente en el ministerio de Trabajo. Ya hemos iniciado junto a muchos compa帽eros una gran campa帽a contra este nuevo fraude. Quiero mencionar que el sindicato sali贸 a atacar a compa帽eros por medio de mensajes telef贸nicos, diciendo que soy apoderado de otra lista; esto es totalmente falso, una mentira m谩s de tantas que hace el gremio鈥.

Fernando Luna, quien integra la misma agrupaci贸n, agreg贸: 鈥淢uchos compa帽eros ven con bronca el manejo antidemocr谩tico del gremio y est谩n dispuestos a dar una pelea por elecciones limpias con democracia sindical. Han pasado a帽os de ajuste con paritarias a la baja, en cuotas y sin retroactivos. La patronal viene avanzando en la persecuci贸n con suspensiones y tambi茅n despidos como el de Marcos Ortiz, quien se encuentra dando una fuerte pelea por su reinstalaci贸n, contando con un fallo de reinstalaci贸n de la Justicia. Es momento de forjar una fuerte unidad para enfrentar a esta multinacional de socios bolsonaristas y flexibilizadores criollos鈥.

La Agrupaci贸n Naranja realiz贸 una presentaci贸n en el ministerio de Trabajo para pedir la impugnaci贸n de esta elecci贸n, para que se abra un nuevo proceso electoral libre y democr谩tico.

Trabajadores de Latam

Entrevista a Eduardo Saab, delegado de los trabajadores de Latam

En un sindicato la lealtad tiene que ser con los trabajadores

M.H: Los trabajadores de Latam han producido un nuevo hecho sindical y pol铆tico con la movilizaci贸n en Aeroparque el martes 19 levantando las consignas de 鈥渂asta de impunidad empresarial鈥 鈥渜ue el gobierno cumpla su compromiso de continuidad laboral鈥. 驴Por qu茅 y en qu茅 consisti贸 esta actividad?

E.S: Hubo dos consignas claras. Una es la impunidad empresaria. Esta empresa desde el primer d铆a dijo que se iba del pa铆s y despidi贸 a 3.000 compa帽eros. Nunca se fue, siempre se qued贸, siempre lucr贸, siempre negoci贸, y hoy los trabajadores fuimos a decir basta. Esta empresa no puede seguir en la Argentina, dejo 3.000 personas en la calle y tiene total impunidad. Rompi贸 toda regulaci贸n, todo decreto, toda cuesti贸n que tenga que ver con la defensa de los trabajadores en tantas leyes, en tanto decreto y no las cumpli贸, sin embargo, sigue funcionando.

La segunda consigna de la movilizaci贸n fue que los laburantes ten铆amos un acta-acuerdo firmada por todos los sindicatos con el ministerio de Transporte. Esa acta refer铆a al concepto de continuidad laboral para todas y todos los compa帽eros de Latam, eso no se cumpli贸 y ya paso m谩s de un a帽o y medio. Tuvimos que salir de nuevo a la pelea.

M.H: Eduardo perdoname que soy insistente en este tema 驴qu茅 acompa帽amiento tienen los trabajadores de Latam del resto de los gremios aeron谩uticos?

E.S: Est谩 bien la pregunta. En alg煤n punto est谩 en consonancia con la otra nota que hab铆as hecho reci茅n con un compa帽ero ferroviario. Los sindicatos hicieron mucho discurso y ninguna acci贸n. En este a帽o y medio no hubo una sola actividad callejera en defensa de los trabajadores de Latam, sin embargo, los trabajadores de Latam se movilizaron. Los que nos estamos movilizando todo el tiempo somos de todos los gremios, afiliados a todos los gremios que son un mont贸n ah铆 en Aeroparque, pero siempre estamos solos, no est谩n las c煤pulas sindicales, aun as铆 los seguimos llamando pero bueno ellos convocan para el D铆a de la Lealtad. Estoy de acuerdo que cada uno milite donde quiera militar y que cada uno tenga la ideolog铆a que tenga, pero en un sindicato la lealtad tiene que ser con los trabajadores y si los trabajadores pierden el laburo m谩s que nunca. Nunca estuvieron, 驴qu茅 te voy a decir? Aun as铆 lo seguimos llamando para que participen.

M.H: 驴Qu茅 significa concretamente que la empresa Latam sigue haciendo negocios con los cielos Argentinos?

E.S: Significa lucrar, lucrar y lucrar. En este caso Latam tiene la mayor铆a de las cargas en aeron谩uticas. La carga cuadruplic贸 su precio en la pandemia, ellos son monopolio total en la carga aeron谩utica, inclusive en Argentina, y manejan los vuelos m谩s rentables, que yo no quiero entrar en tecnicismos, pero se llaman vuelos jab que son vuelos centrales de las provincias que m谩s vuelos tienen hacia las regiones internacionales, es decir, los vuelos que salen de C贸rdoba para Brasil o para Madrid, esos son muy rentables, eso lo sigue haciendo Latam Argentina con total impunidad.

Una persona com煤n no puede entender lo que est谩 pasando pero lo que queremos decir nosotros es que ac谩 Latam sigui贸 trabajando como si nada, despidi贸 a 3.000 personas a pesar del decreto presidencial que lo imped铆a, y que un funcionario del ministerio de Transporte no d茅 cuenta de ese hecho es raro.

M.H: Ustedes hacen referencia al no cumplimiento de un compromiso de los ministerios precisamente de Transporte y de Trabajo 驴a qu茅 se refieren?

E.S: Hay un acta firmada en el ministerio de Transporte impulsada por el propio medio de transporte que tambi茅n rubric贸 el ministerio. Y cuando tus colegas me preguntan qu茅 significa que no cumpli贸 es que no cumpli贸, as铆 como te digo, papel mojado, y conozco muchos conflictos que fuimos solidarios con ellos, los pibes de EMA, los del ferrocarril, les pas贸 lo mismo, los tipos te firman actas para distraerte, para desgastarte y despu茅s la palabra empe帽ada no vale nada.

Esa acta dec铆a que ten铆a que darnos laburo y claro cuando no hab铆a vuelos uno pod铆a presumir que era m谩s dif铆cil, pero 驴sab茅s la reactivaci贸n que hay ahora? La reactivaci贸n que hay en aeron谩utica es enorme, con todo esto del Previaje que es una orientaci贸n del Estado que es muy din谩mica, hace que mucha gente viaje y saque pasajes. Hoy el aeropuerto estaba atestado de gente y no te exagero, estaba por encima de la media aun en una pos-pandemia porque es un rebote econ贸mico de una actividad que estaba muy ca铆da, y en ese marco hacen falta laburantes. Todos los pibes de la aerol铆nea que nos encontramos hoy despu茅s de tanto tiempo y que fue muy lindo verlos y fueron muy solidarios nos dicen 鈥榗he, ac谩 falta gente鈥, pero el gobierno desoye.

M.H: Te agradezco mucho esta nueva comunicaci贸n. Espero que tengan un resultado positivo de esta lucha que est谩n llevando adelante desde hace tanto tiempo. 驴Quer茅s agregar algo m谩s?

E.S: Agradecerle a ustedes que siempre nos pusieron el micr贸fono aun cuando est谩bamos en soledad. Miramos nuestra lucha con orgullo y tambi茅n cuando miramos para atr谩s vemos qui茅nes pusieron el micr贸fono para escucharnos, ah铆 est谩n ustedes. Muchas gracias.

LATAM sigue operando en Argentina despu茅s de dejar a miles sin trabajo

Luego de despedir a m谩s de tres mil trabajadores, la empresa sigue funcionando y pide rutas y beneficios al Estado. Mientras, sus trabajadores siguen en pie de lucha por su continuidad laboral.

Los trabajadores ya lo hab铆an advertido. Para cuando miles de aeron谩uticos perdieron su trabajo, la empresa LATAM azuzaba la idea de retirase del pa铆s. Aquello no fue as铆 siquiera durante un segundo. El lucro de la empresa con los cielos argentinos tiene total vigencia.

Con el pasar de las semanas y al calor de la normalizaci贸n de los vuelos, la empresa intenta colarse, luego de haber llevado adelante el atropello empresario m谩s significativo en plena pandemia. Despidos masivos que dejaron a 3.000 familias sin trabajo.

Concretamente, hoy est谩 pidiendo rutas, permiso para m谩s aviones, matr铆culas y pide operar en todos los aeropuertos rentables de la Argentina, sumado a que abundan promociones que desarrollan sus distintas orientaciones comerciales en el rentable rubro aerocomercial. El pedido lleg贸 a las oficinas de la ANAC (Administraci贸n Nacional de Aviaci贸n Civil).

LATAM es la avanzada de un bloque empresario que reclama mayor flexibilizaci贸n contra los trabajadores, con altos puestos y cargos dentro de la reaccionaria usina patronal denominada 鈥淐oloquio de Ideas鈥. En su historial, cuenta con haber aportado ministros y funcionarios al gobierno de Macri. Los mismos que instalaron el concepto Low Cost (bajo costo) en la pol铆tica aerocomercial. La impunidad empresaria y la consumaci贸n de su orientaci贸n flexibilizadora se dieron, digamos todo, en pleno gobierno de Alberto Fern谩ndez. Pareciera que la partida vuelve a favorecer a los empresarios en desmedro de los trabajadores. Resulta imposible creer que la empresa pretenda acrecentar sus negocios sin la anuencia de los funcionarios oficialistas. Una postal que se repiti贸 en estos a帽os de despidos y ajustes crecientes. No alcanza con la excusa de la pandemia. La impunidad empresaria es un requisito b谩sico si lo que se pretende es ir a la baja en las condiciones del pueblo trabajador. Si LATAM se sale con las suyas aquello jugar谩 a favor de las grandes empresas que promueven la flexibilizaci贸n laboral.

Es necesario clarificar y alertar a la opini贸n p煤blica que los trabajadores de LATAM en lucha no contaron con el apoyo de sus organizaciones sindicales. Es muy necesario un balance de este a帽o y medio: m谩s all谩 de los discursos, numerosos sindicatos aeron谩uticos no hicieron nada. Y cuando se dice nada, se dice nada. Sin vueltas. Tres mil familias desocupadas y nada. Entre los reyes del amague, el Sindicato APA de la CTA de Yasky se destac贸 por ser el de mayor afiliaci贸n, tanto como el de mayor claudicaci贸n. La 煤nica hostilidad que mostraron y siguen mostrando es contra sus propios afiliados que salieron a la pelea.

Pero por abajo la cosa fue distinta. La intersectorial y la asamblea de trabajadoras/es de LATAM apelaron a la solidaridad y coordinaci贸n. Colaboraci贸n y unidad con aquellos trabajadores que estaban en situaciones similares. Unificar aquello que la burocracia siempre quiere dividir. Se destaca la unidad con los compa帽eros tercerizados de Aerol铆neas (GPS) presentes siempre y poniendo el cuerpo en los cortes de Richieri y Aeroparque.

El marco del conflicto es bajo la nueva din谩mica de normalizaci贸n de los aeropuertos y el servicio a茅reo. Todos los actores coinciden en un rebote de la actividad aerocomercial. Las dilaciones para concretar el compromiso de continuidad laboral plasmado en las actas ya no encuentra la degradada excusa de la par谩lisis pand茅mica. Los planes y subsidios de 鈥淧reviaje鈥 promovidos desde el Estado, sumado a la propia din谩mica de nuestra L铆nea de Bandera ubican al Estado como el instrumento m谩s realista para concretar la tan necesaria continuidad laboral del colectivo de trabajadoras/es de LATAM. Los acuerdos alanzado en los Ministerios y plasmado en actas deben respetarse. El gobierno es responsable.

Trabajadores y trabajadoras de LATAM vuelven a movilizarse este jueves 28 de octubre, desde las 8:00, en Aeroparque contra los despidos.

El martes 26 se llev贸 adelante una importante reuni贸n en solidaridad convocada por las y los trabajadores despedidos de LATAM con la presencia de referentes pol铆ticos, sindicales, sociales y de Derechos Humanos. All铆 se vot贸 sumar fuerzas hacia la pr贸xima movilizaci贸n en el marco del plan de lucha por sus puestos de trabajo hace un a帽o y medio.

El encuentro cont贸 con la participaci贸n de Hebe Sosa, mam谩 de Mat铆as Dimuro, trabajador tercerizado de Claro v铆ctima de la precarizaci贸n laboral, Nicole Salvatierra, vecina desalojada de la toma en Guernica, trabajadoras y trabajadores del Ferrocarril Roca, docentes, estudiantes, gr谩ficos, del SENASA, INCAA, INDEC, APTA, Ministerio de Cultura de la Naci贸n, entre otros.

Tambi茅n acercaron su solidaridad la Comisi贸n directiva de los sindicatos docentes Ademys y AGD-UBA, la Comisi贸n interna de la gr谩fica Morvillo, miembros del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, el Movimiento de Agrupaciones Clasistas, la Agrupaci贸n Nacional Clasista, el Centro de Estudiantes de Filosof铆a y Letras, la Comisi贸n interna de GPS-tercerizados de Aerol铆neas Argentinas, periodistas y despedidos de la industria energ茅tica EMA y PEPSICO. Adem谩s, los candidatos por el Frente de Izquierda Unidad Celeste Fierro, M贸nica Schlotthauer, Juan Carlos Giordano, Alejandrina Barry, Claudio Dellecarbonara, Nicol谩s Del Ca帽o y Myriam Bregman.

El evento comenz贸 con la lectura de la carta en solidaridad difundida por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia repudiando 鈥渆l hostigamiento y persecuci贸n contra los referentes y delegados Eduardo Saab y Martin Tom茅鈥 haciendo referencia al amedrentamiento policial sufrido en la movilizaci贸n anterior.

Emilia, trabajadora despedida de LATAM, expres贸 la dif铆cil situaci贸n que est谩n atravesando: 鈥淗ace un a帽o y medio que estamos luchando, muchas somos mujeres. La estamos pasando muy mal: mientras que LATAM sigue volando en las rutas comerciales m谩s rentables, seguimos sin trabajo y sin respuesta del gobierno que se comprometi贸 a trav茅s de un acta, que firmaron junto a todos los sindicatos aeron谩uticos, que continuemos trabajando en el rubro aeron谩utico鈥.

鈥淓stamos exigiendo que se cumplan estas actas de continuidad laboral. LATAM no se fue del pa铆s, sigue operando con total normalidad. Eso tambi茅n lo denunciamos ya que mientras esto sucede, somos 3.000 las familias que estamos en la calle鈥, agreg贸 Eduardo, trabajador despedido de LATAM. Y advirti贸: 鈥渆st谩 empezando a haber hostigamiento judicial a trav茅s de causas penales鈥.

Por su parte Ariel, ferroviario de la L铆nea Roca, expres贸: 鈥淟os ferroviarios nos solidarizamos y sumamos a la medida que llevar谩n adelante. Estamos difundiendo las acciones que vienen organizando y tambi茅n estamos coordinando con las agrupaciones del ferrocarril a una reuni贸n como esta, ya que el gobierno est谩 permitiendo que las burocracias sindicales hagan lo que quieran, en nuestro caso, pretendiendo presentarse solos a las pr贸ximas elecciones intentando proscribir a las listas opositoras. Queremos levantar bien alto la bandera de Mariano Ferreyra por el pase a planta permanente, no lo vamos a permitir鈥.

Hebe Sosa, mam谩 de Mat铆as quien falleci贸 mientras trabajaba para la contratista de Claro, Global Connect, comparti贸 una conmovedora intervenci贸n: 鈥渆n cada precarizado veo a Mat铆as. Mi lucha es contra la precarizaci贸n laboral, la tercerizaci贸n y por la planta permanente para todos los trabajadores. Si no luchamos, est谩 todo perdido. Cuentan con todo mi apoyo鈥.

Nicole Salvatierra, una de las cientos de mujeres desalojadas el a帽o pasado de la toma en Guernica, sum贸 el apoyo y solidaridad por parte de la Asamblea de vecinos de Guernica y se帽al贸: 鈥渘osotros estamos en la misma situaci贸n, sabemos muy bien de qu茅 se trata. El gobierno firm贸 actas de preadjudicaci贸n de viviendas y a煤n, luego de m谩s de seis meses, no cumpli贸 el compromiso asumido. Vamos a ser parte de la acci贸n del jueves apoyando su lucha junto a mis compa帽eros y tambi茅n los invitamos a que se sumen el viernes, a un a帽o del desalojo en Guernica, a la movilizaci贸n que haremos en reclamo de los lotes prometidos鈥. Y agreg贸: 鈥渧enimos poniendo en pie un plan de lucha para que el compromiso no sea s贸lo una promesa鈥.

Tambi茅n tomaron la palabra trabajadores aeron谩uticos de otras empresas como APTA y GPS. Mart铆n, miembro de la Comisi贸n interna de esta 煤ltima, expres贸: 鈥渓os vuelos de LATAM salen todos los d铆as, los vemos cuando estamos trabajando y muchos compa帽eros repudian la situaci贸n. Es muy grande la simpat铆a que hay con los trabajadores de LATAM y esa simpat铆a tenemos que transformarla en lucha pol铆tica para imponerle a las direcciones sindicales que adem谩s de comunicados en apoyo, tambi茅n pasen a la acci贸n y hagan algo por los trabajadores de LATAM que vienen hace un a帽o y medio peleando de manera ejemplar鈥.

Para finalizar, los trabajadores de LATAM en lucha remarcaron que este conflicto no ser铆a tan dif铆cil resolverlo 鈥渟i hubiera voluntad pol铆tica鈥 y se帽alaron que est谩n luchando 鈥減or nosotros pero tambi茅n por todos los trabajadores que est谩n en la calle porque sabemos que, si logramos triunfar, ser谩 una mejor situaci贸n para todos los trabajadores. Por todo esto los esperamos a todos este jueves en Aeroparque鈥.

Paro en Perfil

Los trabajadores y las trabajadoras de Editorial Perfil realizaron el jueves 21 un paro y una asamblea presencial. 鈥淧erfil y el 鈥榩eriodismo puro鈥 de su due帽o siguen sin advertir que la situaci贸n es insostenible: estamos a fin de octubre y a煤n no terminamos de cobrar el SAC (aguinaldo) de junio. Mucha contratapa y entrevista larga, pero cuando hay que cumplir obligaciones, silencio. Por eso paramos鈥, expresaron.

Recordemos que Jorge Fontevecchia, due帽o de Perfil, figura como accionista y presidente de Akriluy Corporation SA en los Pandora Papers, radicada en 2008 en Uruguay. La compa帽铆a fue capitalizada con 400 millones de pesos uruguayos el 30 de diciembre de 2008, una suma entonces equivalente a unos US$ 21.000.000, seg煤n una publicaci贸n en el Diario Oficial del gobierno uruguayo.

La Federaci贸n Argentina de Trabajadorxs de Prensa (FATPREN) arrib贸 a un acuerdo con la c谩mara empresaria ADIRA para recomponer los salarios del CCT 541/08 de los trabajadores y trabajadoras de prensa escrita.

El acuerdo, aprobado por un Plenario de delegados/as y dirigentes de sindicatos adheridos, representar谩, al cierre del per铆odo, un incremento del 45% sobre la base de febrero 2021.

En los meses de septiembre, agosto y noviembre se cobrar谩 una suma no remunerativa, del 11,5%, que se agrega al 18,5% alcanzado en el primer semestre paritario. En el mes de diciembre, el incremento de los b谩sicos de convenio ser谩 del 40% en relaci贸n a la escala de febrero 2021. En Enero 2022, del 42% y en Marzo 2022, del 45%.

Asimismo, las empresas abonar谩n una suma no remunerativa de $8.000, a pagarse en dos cuotas de $4.000 cada una, durante los meses de noviembre y diciembre de 2021.

A su vez, queda planteada una cl谩usula de revisi贸n para reabrir las negociaciones en el caso de que la inflaci贸n supere los aumentos acordados.

Por otra parte, ADIRA accedi贸 a conformar una comisi贸n paritaria con el objetivo de poner en discusi贸n la incorporaci贸n y ampliaci贸n de licencias al Convenio Colectivo solicitadas por FATPREN.

Este acuerdo se alcanza tras un sostenido y destacado plan de lucha desarrollado por las y los trabajadores y sindicatos de prensa de todo el pa铆s, que incluy贸 tres paros nacionales y diversas jornadas de movilizaci贸n, demostrando, una vez m谩s, que la unidad y la lucha son el camino para avanzar en la defensa de los derechos laborales.

Fuentes: Prensa Fesprosa, Plan B(aires) 鈥 FM La Boca (90.1), Metr贸polis 鈥 FM La Boca (90.1), Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, El Destape