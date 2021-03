–

A un a帽o de su entrega a Francia en ejecuci贸n de una OEDE, y de su posterior puesta en libertad en espera de resoluci贸n judicial, los compa帽eros de la CNT francesa nos comunican que nuestra defensa ha obtenido el acuerdo de la fiscal del Tribunal de Apelaciones de Par铆s para desactivar definitivamente la orden internacional de detenci贸n ya ejecutada y que el compa帽ero pueda moverse con libertad sin miedo a ser detenido de nuevo.

En efecto, la trampa que m谩s tem铆amos era la de la c谩rcel preventiva en una espera de juicio que se podr铆a dilatar mucho tiempo, tanto que su estado de salud no lo pudiera resistir dadas las p茅simas condiciones sanitarias y de trato en la prisi贸n francesa. Este obst谩culo se salv贸 gracias a un error, al no ser entregado al juez dentro de plazo, lo que permiti贸 su puesta en libertad a los pocos d铆as de ser entregado. Pero tambi茅n es necesario que dejen de emitirse OEDE por la misma causa.

Esto, ahora que se ha conseguido que la fiscal铆a desactive la orden de difusi贸n de la OEDE y su eliminaci贸n del registro de la polic铆a, ya es poco probable. Esta persona que el estado franc茅s ha seguido buscando despu茅s de cuarenta y dos a帽os, por un supuesto delito de atraco a una entidad bancaria en Par铆s en la que afirma no haber participado, con una cantidad robada equivalente a poco m谩s de mil euros, sin da帽os personales, ya fue puesta a su disposici贸n por el estado espa帽ol. Esto se hizo desoyendo las peticiones de sus muchos abogados, quienes, durante a帽os, demostraron con pruebas que ya el a帽o 79 Nieto Galindo hab铆a sido interrogado por la polic铆a francesa en una prisi贸n de Murcia, que estuvo por tanto localizable y localizado, no en rebeld铆a, y que su causa est谩 m谩s que prescrita. Pero ni eso, ni su edad y enfermedad, resultaron impedimento para la Audiencia Nacional, recordemos, antiguo Tribunal de Orden P煤blico del franquismo.

As铆 es. Esta es la Espa帽a democr谩tica en la que vivimos. A los torturadores y asesinos del anterior r茅gimen, se les ampara, en virtud de una ley de Amnist铆a que protege a los criminales franquistas y por obra de unos magistrados herederos del anterior r茅gimen. Ejemplos muy recientes: Gonz谩lez Pacheco alias 鈥淏illy el Ni帽o鈥, uno de los mayores torturadores de la anterior dictadura, muri贸 por coronavirus en mayo del a帽o pasado, anciano, con sus cuatro medallas pensionadas, sin haber sido siquiera condenado. En abril de 2014, la Audiencia Nacional neg贸 su extradici贸n a Argentina bajo el supuesto de que las torturas de las que fue responsable no constitu铆an crimen contra la humanidad por no ser parte de un ataque organizado y sistem谩tico contra un grupo determinado de poblaci贸n (por lo visto, a su parecer, los opositores al r茅gimen franquista no lo eran), y que los delitos estaban prescritos (por lo que se ve, para la Audiencia Nacional, los atracos no prescriben, las torturas, s铆). Y Carlos Garc铆a Juli谩, responsable directo de la matanza de Atocha, fue puesto en libertad hace tres meses sin haber cumplido los doce a帽os de c谩rcel que le restaban para llegar a los 30 de condena, a su vez, producto de una refundici贸n sobre un total original de 193 a帽os, al haberse acogido con total libertad, al c贸digo penal de 1973. Este mismo c贸digo, que impide reconocer los beneficios de redenci贸n por el trabajo, no le fue aplicado por la Audiencia de Ciudad Real, de manera que despu茅s de muchos a帽os de facilitarle fugas por Am茅rica con permisos de libertad o 鈥減relibertad鈥, a los dos a帽os de su extradici贸n definitiva, queda libre de condena, por inhibici贸n de la Audiencia Nacional, que reconoci贸 a la Audiencia de Ciudad Real la competencia para efectuar la liquidaci贸n de condena. 鈥淚nexplicable鈥 es el calificativo de los abogados de los familiares a las actuaciones de la AN en este caso.

Por otro lado, vemos c贸mo a ladrones de guante blanco pertenecientes a la familia real, como I帽aki Urdangar铆n, se les construye un m贸dulo de preso VIP en la misma c谩rcel donde se viola y tortura a mujeres presas por haber nacido en m谩s bajo estrato social, y se le conceden beneficios que el resto de poblaci贸n reclusa no ver谩 nunca, mientras el colectivo de presos sociales sigue embarcado en una huelga rotativa de hambre por un m铆nimo respeto a los derechos humanos b谩sicos. La diferencia de trato y oportunidades sigue siendo abismal. Siguen siendo muy evidentes las funciones clave de la instituci贸n carcelaria, las de represi贸n y de exterminio de los miembros de los estratos m谩s bajos de la sociedad. Alg煤n d铆a los responsables de este r茅gimen de falsa democracia tendr谩n que rendir cuentas de lo que est谩n haciendo.

El caso de Antoine es una muestra m谩s de c贸mo la maquinaria burocr谩tica y vengativa del estado se ensa帽a con los m谩s d茅biles. Durante demasiados a帽os, no ha habido una coordinaci贸n de informaci贸n para poder constatar que estaba localizado y su causa prescrita, se han desentendido de sus peticiones de documentaci贸n, de su solicitud de expediente para poder preparar una defensa (el sumario sigue sin aparecer, se lo llevan para juzgarlo, pero no lo juzgan). 脷ltimo recurso de revisi贸n, no contestado, por lo que muchas veces hemos tenido que hacer deducciones. Y la 煤ltima OEDE, aun estando ya ejecutada, se ha mantenido activa durante un a帽o hasta que la defensa ha logrado su retirada. Al menos en esto, con solidaridad hemos podido hacer frente hasta hoy a la necesidad de recursos econ贸micos.

Pero sigue siendo muy necesaria una campa帽a propagand铆stica de presi贸n social por el archivo de la causa, todav铆a abierta, y que no sabemos c贸mo puede terminar, aunque haya suficientes pruebas de la prescripci贸n. Es una cuesti贸n de justicia hist贸rica el que Antoine, veterano de la COPEL y cadena perpetua m谩s antiguo de Espa帽a, no tenga que pagar m谩s c谩rcel por un delito que 茅l mismo declara no haber cometido y sobre el que no hay pruebas, ya prescrito, y con una sentencia desproporcionada en relaci贸n a la gravedad de los hechos que se le imputan, siendo con todo el castigo, despreciable en s铆 mismo, como tambi茅n lo es el sistema punitivo en su conjunto.

Animamos a toda nuestra militancia a implicarse en la educaci贸n anticarcelaria de su entorno social, a difundir y apoyar el movimiento de presos sociales, a debatir estrategias y programar acciones desde sus sindicatos, en contra del monstruo carcelario. Desde el Comit茅 propresos de Levante, seguiremos informando de cara a pr贸ximas acciones de la campa帽a por la libertad de Antoine.

Un saludo anarcosindicalista y libertario

Obrero Prisionero n潞17 (Comit茅 Pro Presos CNT-AIT Levante) Fragua Social