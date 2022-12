Actualización de la negociación de trabajo a distancia en CPM

Buenas tardes compa帽eros,

En la 煤ltima reuni贸n que celebramos con la empresa acerca del WFH(Work from Home) (el d铆a 14/06/2022) la empresa nos inform贸 que nos pasar铆a un documento nuevo teniendo en cuenta nuestras precedentes cr铆ticas para acercarnos a un acuerdo. Ese borrador de acuerdo nos lleg贸 hace dos semanas solamente (el d铆a 14/07/2022) y nos ped铆a que hici茅ramos un informe acerca del documento si hiciese falta en 15 d铆as. Evidentemente por parte de CGT hicimos un informe que les enviamos de vuelta el d铆a 27/07/2022.

Esper谩bamos algo mejor pero el documento recibido ignoraba todas nuestras mayores exigencias y no era m谩s que un copia y pega del documento anterior, ignorando nuestros feedback de las numerosas reuniones anteriores. Pero no solo el documento ignoraba lo que le hab铆amos reprochado sino que elimina incluso unos pocos puntos positivos para dar un paso atr谩s m谩s. A continuaci贸n os presentamos los puntos principales por los que un acuerdo hoy en d铆a con la empresa en esta pol铆tica parece muy dif铆cil. Sin embargo las negociaciones siguen abiertas de momento y esperamos y deseamos que la empresa recapacite y podamos lograr un acuerdo beneficioso para todxs de verdad, tanto para las personas trabajadoras como la empresa (y no s贸lo y exclusivamente para la empresa como es el caso actualmente).

Warm regards,

David Gal谩n, CGT representative

Laura Lepine, CGT representative

Fabrizio Mas, CGT representative

Pablo Olivares, CGT representative

