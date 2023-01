De parte de Hermanas Entalegadas No Andais Solas

El pasado martes al cumplirse los noventa d铆as de la huelga de hambre, el abogado Flavio Rossi Albertini se reuni贸 con Alfredo en la prisi贸n de Bancali. Y dice:

鈥淟o encontr茅 muy demacrado, perdi贸 40 kg pasando de 118 el 20 de octubre a los 78 kg actuales. Contin煤a afirmando que no cesar谩 en su protesta salvo con la revocaci贸n del 41bis al que est谩 sometido, consciente del sentido que puede representar esta afirmaci贸n. Precisa que la vida bajo el 41 bis no es vida y que si tiene que ser as铆 bien podr铆a ser sacrificada en una lucha contra la barbarie. Mientras Cospito sigue adelgazando, superando el punto cr铆tico de su protesta, realizada con y sobre su cuerpo y su salud, el Ministerio sigue manteniendo un incomprensible silencio sobre la petici贸n de revocaci贸n (del 41 bis) que le envi贸 la defensa. Sin embargo, fue el propio Ministro quien se quej贸 en una nota sobre la ausencia de su participaci贸n formal. Dicho esto, aunque la decisi贸n ministerial sea negativa, Cospito y todos los que se han movilizado en los 煤ltimos meses en apoyo a su huelga de hambre, tienen derecho a saber por qu茅 razones el anarquista debe ser condenado para expiar su pena en el r茅gimen penitenciario especial. No nos gustar铆a que el ministerio esperara los 30 d铆as formales desde la presentaci贸n de la solicitud, como suele suceder, y por lo tanto omita cualquier decisi贸n expl铆cita atrincher谩ndose en una negaci贸n silenciosa desprovista de motivaciones, razones, sentido de humanidad鈥︹.