August 31, 2021

Por Mumia Abu-Jamal

Mi familia, mis amigas y amigos, hermanos, hermanas y camaradas. He escuchado que muchas de ustedes se preocupan por mi salud. Quiero asegurarles que me siento mucho mejor de lo que he sentido en recientes meses. De nuevo, estoy recuperando mi salud y camino sin cesar.

Al parecer, han escuchado que estoy en cuarentena, pero esto es porque una persona, en realidad dos personas en este pabell贸n, obtuvieron resultados positivos para COVID 19. Yo solo hab铆a recibido una inyecci贸n en lugar de las dos requeridas. Por eso, me colocaron a m铆 junto con dos hombres que tampoco hab铆an recibido las dos inyecciones, en cuarentena.

No me han informado si los resultados de mi prueba han salido positivos o negativos, pero les quiero asegurar que me siento bastante bien. Les agradezco mucho preocuparse por m铆 y apoyarme.

Con respecto a mi situaci贸n jur铆dica, seguimos esperando. Esto es un juego de espera. Siempre lo ha sido y tal vez siempre lo ser谩. Nadie sabe lo que va a pasar ma帽ana, pero les mantendremos informados y los llevaremos en nuestros corazones como ustedes me han llevado en los suyos. Les agradezco.

https://www.prisonradio.org/commentary/mumia-health-and-legal-update-8-30-21/