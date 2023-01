–

Alfredo Cospito 鈥 鈥淓sta semana ha perdido 4 kilos, afirma la doctora Angelica Milia tras su visita semanal del 12 de enero. A continuaci贸n, las palabras emitidas en Radio Onda d鈥橴rto:

鈥淗a adelgazado de forma considerable desde la semana pasada. Ha perdido otros 4 kilos y medio, hoy pesaba 80 kilos. Para su altura de 1,93 metros est谩 10 kilos por debajo de su peso ideal. La musculatura se est谩 reduciendo progresivamente. Estaba muy excitado, creo que est茅 alternando per铆odos de hilaridad extrema con per铆odos de depresi贸n que puede que no quiere mostrar. Pero en general no lo he encontrado mal. Estaba un poco enfadado porque hoy han ido a visitarle cuatro parlamentarios del PD (Partido Democr谩tico) y ha reiterado que su lucha no es s贸lo por 茅l, sino por todos los que se encuentran en 41 bis. Que 茅l no representa 鈥渆l bueno a salvar鈥, que es una lucha que abarca a todos los que est谩n en 41 bis por ser un r茅gimen carcelario fuera de lo que son las reglas de una detenci贸n humana.

[Le preguntan por las condiciones de salud]

Todav铆a son bastante buenas. El hecho de que 茅l haya adelgazado, y esta vez est谩 perdiendo peso significativamente, semana a semana, claramente ya ha consumido sus reservas de grasa, ahora (avanza lentamente) hacia una catabolismo muscula, por lo cual, esto obviamente implica 鈥 implicar谩 (porque todav铆a se mantiene erguido) 鈥 una reducci贸n importante de la fuerza [鈥.En mi opini贸n s铆 [es de esperar un deterioro de las condiciones de salud], aunque 茅l siempre menciona a los kurdos que han estado un a帽o sin comer, eso es lo que me dice, ha sido a base de muchas vitaminas y suplementos que actualmente 茅l no quiere tomar, porque dice que le provocan sensaci贸n de hambre y que con esa sensaci贸n est谩 muy mal, pero que si no las toma no tiene hambre. Sin estos suplementos obviamente la situaci贸n empeora de forma considerable鈥.

Por otro lado, en un comunicado de prensa del 10 de enero el Ministerio de Justicia afirma que se est谩 llevando un seguimiento de sus condiciones con un control m茅dico diario y con reforzamiento de la vigilancia por parte de la Polic铆a penitenciaria. El Departamento de la administraci贸n penitenciaria garantiza una eventual asistencia sanitaria

Tambi茅n dicen que hasta el momento no les ha llegado ninguna solicitud de revocaci贸n del r茅gimen

