Gracias a Angelica Milia, doctora de confianza de Alfredo Cospito a través de los micrófonos de radio Onda d’urto, hemos podido saber que, tras 78 días en huega de hambre

Alfredo está en buenas condiciones. Está aguantando el ayuno de una forma inesperada, repite que quizás se deba al elevado peso a comienzos (115 kilos). Actualmente pesa 83 kilos y medio.

Está lúcido y bien orientado en el tiempo y espacio.

Le dan bajones de tensión al levantarse, dentro de lo normal porque tiene la presión ligeramente baja pero buena, con 105 de máxima y 70 de mínima.

Todavía no tiene los resultados de los últimos análisis. En lo últimos se veía un leve descenso de glóbulos blancos. Las sales ok.

Por lo que respecta al potasio [fundamental para las contracciones del corazón] en este último electro no se observan las alteraciones típicas de hipopotasemia.

De vez en cuando toma miel, que gracias a sus propiedades antibióticas también está mejorando un problema en la lengua. La doctora comenta que desde la cárcel no querían dejarla pasar con un colutorio con alto poder desinfectante, pero que finalmente ha conseguido que se enjuague, y que le ha sentado bien. También ha usado un cepillo para quitar la placa de la lengua. Ha quedado muy contento del resultado y de como sentía la boca.

Confirma que le oye la solidaridad y el afecto que le están enviando desde las concentraciones. Le ha pedido que salude a todos y también que los tranquilice, que él está bien.

[30/12/22]

Angelica Milia, la doctora de confianza de Alfredo, ahora puede verlo 1 vez a la semana. A continuación resumen de lo que cuenta en los micrófonos de radio Onda d’Urto después de la última visita (29 de diciembre):

A 70 días en huelga de hambre ha perdido 31 kilos, pasando de 115 a 84. El hecho de tener un físico fuerte le permite alargar el ayuno más tiempo. Los niveles son bastante buenos excepto los electrolitos, un poco bajos. De momento el calcio se mantiene en niveles correctos, aunque comenta que obviamente, si no comes, el cuerpo tiene que sacarlo de algún sitio (huesos).

Señala la importancia del potasio (un electrolito), fundamental para las contracciones involuntarias, entre ellas la cardíaca. La médica comenta que tras observar ondas particulares en el electro que revelan potasio bajo, se ha enfadado porque había dejado de tomar los suplementos, y también que Alfredo le ha prometido que volverá a tomarlos mientras esperan los resultados de los análisis.

Tiene la moral alta, y lo encuentra sonriente. Lúcido.

Está tomado algo de miel (en lugar de azúcar) para mantenerse consciente y controlar la hipoglucemia, consiguiendo evitar por el momento los bajones que le daban cuando tomaba azúcar.

Le han cambiado de celda hace dos días, tras lo cual vuelve a salir al patio con otros tres detenidos. Es un placer para él porque habla con estas personas. Tiene mejor color, estaba muy muy pálido por falta de luz. [Celda sin ventanas, con una especie de tragaluz en la parte superior que no permite ver nada; Había dejado de salir al patio por la obligación de estar toda la hora una vez que sales, y también porque, de las tres personas asignadas a su grupo de socialidad, dos llevan tantos años en 41 bis que ya ni siquiera salen de su celda, y una persona mayor, también bastante tocada por ese infierno, con la que no tenía nada que hablar].

Está leyendo, aunque se le nubla la vista por la carencia de vitaminas.

Alfredo se encuentra en buen estado, está muy lúcido, y esperaba un rechazo por parte del tribunal de vigilancia de Roma (la resolución de la audiencia del 1 de diciembre en el tribunal de vigilancia se anunció el día 19 de diciembre). No ha perdido la esperanza de salir airoso en su batalla.

Alfredo piensa seguir su huelga de hambre hasta la muerte. Dado que la posibilidad de cadena perpetua se ha evitado por ahora —al menos se ha pospuesto— con la resolución del tribunal de apelación de Turín del 5 de diciembre (también el 19 de diciembre se celebró en Turín una audiencia donde los jueces redactaron los documentos que se enviarán al tribunal constitucional), Alfredo reitera que solo pondrá fin a su huelga de hambre si se le descalifica del régimen penitenciario 41 bis.

Alfredo es consciente de las movilizaciones de solidaridad a través de las noticias, cuando las acciones y iniciativas imponen este nivel de cobertura a los medios de comunicación del régimen. Los periódicos, en cambio, llegan a él con paginas recortadas, agujeros cada vez mas frecuentes en las últimas semanas.

Por el momento, parece que llegan a él algunas cartas, telegramas, y postales, a diferencia de los meses anteriores a su lucha, cuando todo lo que se le escribía acababa confiscado. Sobre todo los telegramas, que parecen ser las comunicaciones que con mas frecuencia llegan a Alfredo, es importante recordar que deben ser enviado desde un individuo y contener el nombre y la dirección del remitente al pie.

